„Bůh nepožehná žádnému konfliktu“: papež znovu kritizuje válku v Íránu
11. 4. 2026
Papežův příspěvek na sociálních sítích nikoho konkrétně nejmenuje, ale kritizuje pokusy využívat náboženství k oslavování války USA na Blízkém východě
Pozn JČ: Jestlipak se tato informace objeví v českém tisku?
God does not bless any conflict. Anyone who is a disciple of Christ, the Prince of Peace, is never on the side of those who once wielded the sword and today drop bombs. Military action will not create space for freedom or times of #Peace, which comes only from the patient…— Pope Leo XIV (@Pontifex) April 10, 2026
Papež Lev XIV. v pátek vyjádřil novou kritiku války v příspěvku na sociálních médiích, který nejmenuje konkrétní osoby, ale zdá se, že naráží na vedení Trumpovy administrativy, které využívá křesťanský nacionalismus k oslavě války USA a Izraele proti Íránu.
„Bůh nepožehná žádnému konfliktu. Kdokoli je učedníkem Krista, Knížete míru, nikdy nestojí na straně těch, kteří kdysi vládli mečem a dnes shazují bomby,“ napsal Lev na svém oficiálním účtu na X. „Vojenské akce nevytvoří prostor pro svobodu ani časy #míru, který přichází pouze z trpělivého prosazování soužití a dialogu mezi národy.“
´
Papež, který se narodil v Chicagu a je prvním Američanem v čele katolické církve, se od února, kdy USA a Izrael zahájily útoky na Írán, důsledně vyslovuje proti bojům na Blízkém východě.
Leův páteční příspěvek se jevil jako nepřímá reakce na opakované odkazy Trumpovy administrativy na Boha při provádění operace Epic Fury v Íránu.
Ministr obrany Pete Hegseth vykreslil tento konflikt zejména v náboženských termínech a popsal jej jako svatou válku vedenou „ve jménu Ježíše Krista“.
Hegseth, který má dlouholeté vazby na křesťanský nacionalismus, srovnal údajnou záchranu druhého člena posádky sestřeleného stíhacího letounu F-15E v Íránu minulý víkend, který se shodou okolností konal o Velikonocích, se vzkříšením Ježíše Krista.
Novinářům řekl: „Sestřelen v pátek, na Velký pátek, schovaný v jeskyni, ve skalní štěrbině, celou sobotu, a zachráněn v neděli, odletěl z Íránu, když vycházelo slunce na Velikonoční neděli, pilot znovuzrozený. Všichni doma a v pořádku. Národ jásá. Bůh je dobrý.“
(Pozn. JČ: Ani jeden ze dvou údajně v Íránu Američany zachráněných letců nebyl jmenován, ani Trumpem, ani Hegsethem, nebyli nadšeně interviewováni v televizi. Skutečně byli osvobozeni, anebo to jen byl neúspěšný pokus americké armády ukrást Íránu uran?)
V pátek papež také napsal: „Absurdní a nelidské násilí se zuřivě šíří po posvátných místech křesťanského Východu. Znesvěceno rouháním války a brutalitou obchodu, bez ohledu na lidské životy, které jsou považovány nanejvýš za vedlejší škody vlastního zájmu.“
Pokračoval: „Žádný zisk nemůže mít větší cenu než život těch nejslabších, dětí nebo rodin. Žádná věc nemůže ospravedlnit prolévání nevinné krve.“
Donald Trump a další vysocí úředníci, včetně Hegsetha, používali náboženskou rétoriku a naznačovali, že USA se účastní bohem podporované mise, přičemž současně slibovali „smrt a zkázu“. Americký prezident minulý týden novinářům řekl, že věří, že Bůh podporuje kroky USA v Íránu.
Násilí vyplývající z války proti Íránu si od začátku koordinovaných útoků USA a Izraele 28. února již vyžádalo tisíce životů po celém Blízkém východě .
Poté, co Trump na začátku týdne prohlásil, že „celá civilizace dnes v noci zahyne“, pokud Írán znovu neotevře Hormuzský průliv a nevyhoví jeho požadavkům, označil Lev tyto hrozby za „skutečně nepřijatelné“.
Již v březnu během mše na Květnou neděli na Svatopetrském náměstí označil papež boje mezi Íránem, Izraelem a USA za „ohavné“ a zdůraznil, že Ježíš by neměl být zmiňován k ospravedlnění války.
Tyto komentáře pronesl v době, kdy do regionu dorazily tisíce amerických vojáků a krátce poté, co se Hegseth modlil za násilí proti nepřátelům, kteří si podle něj nezaslouží „žádné slitování“. Papež Leo také řekl, že Bůh nevyslyší modlitby vůdců, kteří usilují o válku a mají „ruce plné krve“.
Činitel amerického ministerstva obrany si povolal v USA na kobereček vatikánského velvyslance a nadával mu za papežovu kritiku. Naznačil dokonce nepřímo, že by USA mohly proti Vatikánu násilně zasáhnout. Papež Lev se proto rozhodl zrušit svou plánovanou cestu do USA.
