Putinova vypasená myš právě politicky chcípla
13. 4. 2026 / Bohumil Kartous
Co to znamená pro Česko?
Je to pozitivní zpráva nejen pro Maďarsko, ale i pro Česko, alespoň krátkodobě.
Orbánův "iliberální", de facto nedemokratický režim v Maďarsku končí. Je také vysoce pravděpodobné, že bývalý Orbánův učeň Magyar nebude váhat a poučen vlastním učitelem začne rychle dekapitovat klientelistickou chobotnici, kterou kolem sebe Orbán vytvořil.
Určitě se bude chtít od Orbána distancovat, určitě bude minimálně navenek daleko více konsensuální v rámci EU, určitě je to velké varování pro fake “patrioty”, kteří se domnívali, že právě Orbán vynalezl nějaký geniální politický směr, který bude trendovat.
Je to stále totéž, klientelistický, korupční populista, který zrazuje vlastní zemi a postupně ji vysává ve prospěch okolo něj vytvořené omerty, trenduje pouze do okamžiku, kdy i průměrný volič pozná na svém vlastním životě, že byl podveden.
Maďarsko zažije euforii a poté vystřízlivění. Napravit, co Orbán za těch dlouhých 16 let napáchal, není možné rychle. Maďarsko, uzavřené do sebe a do svého vlastního pocitu historické křivdy, generující de facto zápornou inovační hodnotu ve smyslu ekonomickém, kulturním nebo europolitickém, čeká boj s vlastním démonem nízké sebehodnoty, který Orbán tak dokonale zneužíval a zároveň utvrzoval po dlouhou dobu. Není vůbec jisté, že se z toho dobytčáku směřujícího do minulosti podaří vystoupit během jednoho mandátu.
Česko teď zažije typický Babišův “chicken out”, tedy vysrabení, které se odehraje mlčením a předstíráním, že to velké kamarádství s Orbánem vlastně nikdy nebylo velké (a možná ani kamarádství, ubohá Tünde).
Babiš se ale začne bát, hodně bát. Bude sledovat, jak bude jeho pokrevní politický podvodník pronásledován a postupně zaháněn do kouta. Bude si neustále uvědomovat, že tohle možná na stará kolena čeká i jeho. Protože pomyslná Petriho miska podrývání demokracie se právě i přes nesmírnou péči všech zúčastněných kremelských kolaborantů rozbila a “patrioti” ztratili svou pole star.
Babiš s těmi dalšími koaličními hlodavci nemá jak změnit směr. Scénář B tedy nabývá na pravděpodobnosti. Jen by se po těch obecních volbách musel najít někdo, kdo to s Babišem poskládá místo hlodavců. A to se nyní zdá jako velmi velmi nepravděpodobné.
Takže Maďarsku přejme hezké chvíle úlevy a sobě okamžik maďarského prozření s poněkud slibnější katarzí.
