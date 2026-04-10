Ropa zdražuje, akcie klesají kvůli obavám ohledně rodícího se příměří v Íránu
10. 4. 2026
Akciové trhy po celém světě prudce vzrostly a ropa ve středu prudce zlevnila, když americký prezident Donald Trump oznámil dvoutýdenní přerušení války a Islámská republika oznámila, že znovu otevře Hormuzský průliv během mírových jednání.
Ale protože dohoda je méně než den stará, už se objevují trhliny, protože Tel Aviv uvedl, že příměří nezahrnuje izraelský boj proti Íránem podporovanému Hizballáhu v Libanonu, který pokračuje v útocích na svého severního souseda.
Tento názor potvrdil i viceprezident JD Vance, který řekl: "Pokud chce Írán nechat toto jednání ztroskotat... nad Libanonem, který s nimi nemá nic společného a který Spojené státy nikdy neřekly, že je součástí příměří, je to nakonec jejich volba."
Írán uvedl, že tím jsou porušeny podmínky dohody, protože zprávy uváděly, že životně důležitá hormuzská vodní cesta – kterou prochází pětina světové ropy a plynu – byla opět uzavřena. To však přišlo ve chvíli, kdy Teherán oznámil alternativní trasy pro lodě plující průlivem s odkazem na riziko námořních min.
Předseda parlamentu Muhammad Baghir Galibaf na X zveřejnil, že "funkční základ pro vyjednávání" již byl porušen, což činí další jednání "nerozumnými".
Vyjmenoval tři údajná porušení plánu příměří ze strany USA: pokračující útoky v Libanonu, dron vstupující do íránského vzdušného prostoru a odepření práva země na obohacování.
Hizballáh ve čtvrtek uvedl, že odpálil rakety směrem k Izraeli jako reakci na jeho "porušení".
Mezitím vysoký americký představitel uvedl, že desetibodový plán Teheránu není stejnými podmínkami, na kterých se Bílý dům dohodl.
Obavy, že příměří by mohlo zkolabovat, zatímco ropa zůstává uvězněná v Hormuzu, způsobily, že ropa West Texas Intermediate ve čtvrtek vzrostla přibližně o tři procentní body, přičemž předchozí den klesla o více než 16 %. Brent vzrostl o více než dva procentní body po 13 % poklesu.
Akcie se také vzdaly části svých zisků.
Tokio, Hongkong, Šanghaj, Sydney, Singapur, Soul a Tchaj-pej byly všechny mimo provoz.
Pozornost se také obrací ke klíčovým jednáním v Pákistánu, která se očekávají v pátek nebo sobotu, přičemž Vance povede americkou delegaci.
"Zůstává mnoho otázek ohledně desetibodového plánu, který Trump obdržel od Íránu (který zahrnuje íránskou kontrolu Hormuzského průlivu, přijetí íránského programu obohacování uranu ze strany USA, ukončení všech sankcí a stažení americké armády z oblasti Perského zálivu), který je v rozporu s Trumpovým patnáctibodovým mírovým plánem," napsala Skye Masters z National Australia Bank.
Přesto pozorovatelé varovali, že ani ukončení konfliktu nepovede k rychlému návratu k normálu, protože ceny ropy budou stále vysoké a klíčová regionální infrastruktura bude dál poškozena, přičemž opravy si mohou vyžádat miliardy dolarů a minimálně měsíce.
Lodní časopis Lloyd's List odhaduje, že od konce února, kdy vypukly bojové akce, uvízlo v zálivu asi 800 lodí.
Přesto analytik FOREX.com Fawad Razaqzada uvedl: "Investoři jsou přesvědčeni, že ceny ropy by mohly dále klesnout a Hormuzský průliv se znovu otevře a doufejme, že zůstane otevřený i po dvoutýdenním období příměří."
Zdroj v angličtině: ZDE
Diskuse