Channel 4 News: Americko-íránské rozhovory v Pákistánu
11. 4. 2026
Moderátor, Channel 4 News, sobota 11. dubna 2026: Osobní jednání na úrovni, jaká se nekonala téměř půl století. Najdou Írán a USA v Islámábádu cestu k míru? Dobrý večer.
Pákistán právě hostí jednání, která probíhají uprostřed vlny výhrůžek ze všech stran. Nejprve Írán prohlásil, že USA souhlasily s uvolněním jeho zmrazených aktiv, načež to Američané okamžitě popřeli. Poté prezident Trump prohlásil, že americké námořnictvo čistí Hormuzský průliv. Írán na to reagoval tím, že zaútočí na jakoukoli vojenskou loď, která jej překročí. Je to první den mírových rozhovorů.
Možná teď spolu mluví tváří v tvář, ale není tu téměř žádný náznak uvolnění napětí mezi USA a Íránem. Samozřejmě zatím nevíme, o čem se v místnosti diskutuje, a představitelé obou stran vydali protichůdná prohlášení ohledně uvolnění íránských aktiv a situace v Hormuzském průlivu. Co se týče dalšího hlavního sporného bodu, Libanonu, Izrael pokračoval v bombardování jihu země, zatímco Hizballáh pokračoval v ostřelování Izraele raketami. Z Tel Avivu je tu Harry Fawcett.
Reportér: Osobní potvrzení nejvyšších jednání mezi USA a Íránem od íránské revoluce v roce 1979. Amerického viceprezidenta JD Vance přivítal na letištní ploše v Islámábádu náčelník pákistánské armády Asim Munir, který sehrál klíčovou roli při sblížení obou stran. Íránci dorazili o několik hodin dříve. Předseda parlamentu Mohammad Bagher Ghalibaf a ministr zahraničí Abbas Araghči byli rovněž přivítáni Munirem, tentokrát v uniformě.
"Obránci vlasti, podporovaní lidem, kteří v těchto 40 dnech ukázali, že bojovali z celého srdce za obranu íránské suverenity, jsou v první linii. Nyní je řada na diplomatech."
Z Kataru byly zveřejněny nové snímky, které ukazují některé škody způsobené íránskými drony a raketami na energetické infrastruktuře v Perském zálivu, což posiluje obavy z dlouhodobého dopadu na dodávky, ať už se v Hormuzském průlivu stane cokoli.
Donald Trump dnes prohlásil, že USA proplouvají průlivem jako laskavost pro svět, poté co se objevily zprávy, že jím propluly lodě amerického námořnictva. Teherán však tvrdí, že jeho suverenita v této oblasti je červenou čarou, přičemž USA popírají zprávu agentury Reuters, že souhlasily s uvolněním miliard dolarů íránských peněz držených v zahraničí výměnou za to, že Írán uvolní provoz.
Írán také požaduje příměří v Libanonu, aby tyto rozhovory mohly pokročit, ale zatím dnes došlo k dalším izraelským útokům na jihu a k dalším raketovým útokům Hizballáhu na sever Izraele.
Dnes se konají pohřby 13 libanonských příslušníků státní bezpečnosti, kteří byli včera zabiti při izraelském útoku. Izrael se zavázal k rozhovorům s Libanonem ve Washingtonu příští týden poté, co mu USA řekly, aby po středečních masivních útocích po celé zemi zmírnil svou kampaň.
Libanon uvedl, že třetinu z 350 zabitých tvořily ženy, děti a starší lidé. Izrael uvedl, že zabil téměř 200 členů Hizballáhu.
Jaká byla vaše reakce na záběry, které ve středu přišly z Libanonu?
Ehud Olmert: Velmi odporné. Velmi. Není to něco, na co můžeme být hrdí.
Ehud Olmert v minulosti obhajoval svou vlastní válku v Libanonu z roku 2006, ale říká, že tato by měla nyní skončit.
Ehud Olmert: Alternativou není pokračování pozemní operace a jen rozsáhlé letecké útoky, ale spíše společné úsilí o navázání dialogu mezi námi a libanonskou vládou s cílem dosáhnout odzbrojení Hizballáhu.
Reportér: V Teheránu dnes panuje nedůvěra k těmto rozhovorům ze strany příznivců režimu.
"Zatím nás zradili dvakrát a zaútočili během jednání."
"Jsou k nám nepřátelští už 47 let a neustále jsou v konfliktu a útočí. Proto jim nelze věřit."
Reportér: A od odpůrců jsme získali tuto hlasovou zprávu od jednoho z nich:
"Vydrželi jsme tuto válku s nadějí na svobodu. A teď je to najednou, jako bychom uvízli uprostřed fotbalového zápasu a oni vyhlásili přestávku na poločas. Osobně nechci žádná jednání. Spojené státy mají silnou vojenskou moc a kdyby opravdu chtěly svrhnout Islámskou republiku, mohly by to udělat."
Reportér: Ale pokud to USA chtěly udělat na začátku před šesti týdny, už to nechtějí. JD Vance se zde setkává s pákistánským premiérem, údajně hlavním skeptikem této války v administrativě, kterému nyní byla svěřena úloha ji ukončit a ukázat americkému lidu, k čemu to všechno bylo. A pokud to zní jako trochu riskantní úkol pro JD Vance, je to úkol, který podle některých zpráv chtěl přijmout. A skutečnost, že tato jednání probíhají, je důkazem toho, že alespoň jedna z klíčových otázek, která je mohla zmařit ještě před jejich zahájením, tedy pokračující boje v Libanonu, byla, pokud ne vyřešena, tak alespoň prozatím odsunuta k spokojenosti Íránu.
Říkali, že chtějí, aby to skončilo, než budou moci jednání začít, což naznačuje, že skutečnost, že útoky na Bejrút ustaly a že intenzita bombardování poklesla, je prozatím dostačující. Z Libanonu také přicházejí zprávy o výhrůžkách Hizballáhu vůči libanonské vládě, protože ta má samozřejmě příští týden jednat s Izraelci, jak jste slyšeli od Ehuda Olmerta.
Libanonská vláda nabídla, nebo alespoň hovořila o odzbrojení Hizballáhu v Bejrútu. Z Hizballáhu a vlastně i z Íránu přišly signály, že by to byl špatný nápad.
Co se týče samotných jednání, v Islámábádu proběhly dvě hodiny jednání před první přestávkou. Na americké straně JD Vance, Steve Witkoff, Jared Kushner. Na íránské straně předseda parlamentu Ghalibaf a ministr zahraničí Araghči. Přítomen byl také velmi vlivný náčelník pákistánské armády. Žádné náznaky, navzdory všem výhrůžkám, které se ozývaly mimo jednání, obviněním ohledně toho, co se děje v Hormuzském průlivu, ohledně toho, co se děje s íránskými penězi zmrazenými v zahraničí. Zatím nemáme žádné informace o podstatě, o jádru jednání. Čekáme, jaké budou první zprávy v následujících hodinách.
