UNICEF: V Libanonu od 2. března Izrael zabil nebo zranil téměř 600 dětí
10. 4. 2026
Podle UNICEFu bylo při sérii bombardování, které ve středu provedly izraelské jednotky, zabito více než 30 dětí a téměř 150 jich bylo zraněno.
Ve svém prohlášení agentura uvedla:
Unicef dostává zprávy o dětech, které jsou vytahovány z trosek, zatímco jiné zůstávají pohřešované a oddělené od svých rodin. Mnohé z nich prožívají trauma, protože přišly o své blízké, domovy a jakýkoli pocit bezpečí. Po celé zemi bylo vykořeněno více než jeden milion lidí, včetně odhadem 390 000 dětí, z nichž mnohé již podruhé, potřetí nebo dokonce počtvrté.
Mezinárodní humanitární právo je jasné: civilisté, včetně dětí, musí být chráněni za všech okolností.pohrával
Vance varuje Írán, aby si s USA „nepohrával“, zatíámco míří do Pákistánu na jednání
Viceprezident vede americkou delegaci při jednáních, která se mají konat v sobotu v Islámábádu
Americký viceprezident JD Vance varoval Írán, aby si s USA „nehrál“, zatímco odletěl do zahraničí na jednání zaměřená na ukončení války.
Vance, který je dlouhodobě skeptický vůči zahraničním vojenským intervencím a otevřeně se vyjadřuje proti možnosti vyslání vojáků do konfliktů s nejasným koncem, odletěl v pátek, aby vedl zprostředkovaná jednání s Íránem v pákistánském hlavním městě Islámábádu.
Při nástupu do letadla Air Force Two na cestě do Pákistánu viceprezident řekl:
"Těšíme se na jednání. Myslím, že to bude pozitivní. Uvidíme, samozřejmě."
Citoval Trumpa a dodal: „Pokud jsou Íránci ochotni jednat v dobré víře, jsme rozhodně ochotni jim podat ruku.“
Ale řekl: „Pokud se nás budou snažit obelstít, zjistí, že vyjednávací tým není tak vstřícný.“
Vance také uvedl, že Trump „nám dal docela jasné pokyny“ ohledně toho, jak by měly rozhovory probíhat, ale blíže to nerozvedl. Viceprezident neodpovídal na otázky novinářů, kteří s ním cestovali.
Předseda íránského parlamentu Mohammad Baqer Qalibaf v pátek uvedl, že před zahájením jednání musí být splněna dvě dříve dohodnutá opatření: příměří v Libanonu a uvolnění zablokovaných íránských aktiv.
V pátečním příspěvku na X Qalibaf uvedl, že tyto kroky jsou součástí závazků uzavřených mezi stranami, a varoval, že jednání by neměla začít, dokud nebudou splněny, a to uprostřed narůstajících sporů ohledně podmínek příměří a pokračujících nepřátelských akcí v Libanonu.
Papež Leo vydal jen lehce zakrytou kritiku americko-izraelské války proti Íránu a uvedl, že „vojenská akce nevytvoří prostor pro svobodu“.
Ve svém příspěvku na X také uvedl, že Bůh „nepožehná žádnému konfliktu“.
Napsal:
Bůh nepožehná žádnému konfliktu. Kdokoli je učedníkem Krista, Knížete míru, nikdy nestojí na straně těch, kteří kdysi vládli mečem a dnes shazují bomby.
Vojenská akce nevytvoří prostor pro svobodu ani pro časy #míru, který přichází pouze z trpělivého prosazování soužití a dialogu mezi národy.
Podle mediálních zpráv mají američtí vyjednavači v úmyslu požádat o propuštění Američanů zadržovaných v Íránu v rámci nadcházejících rozhovorů zaměřených na ukončení války.
Netanjahu obviňuje Španělsko z „nepřátelství“ poté, co bylo vyloučeno z centra pro příměří v Gaze
V návaznosti na oznámení izraelského ministerstva zahraničních věcí o vyloučení Španělska z Centra pro civilně-vojenskou koordinaci (viz předchozí příspěvek) obvinil izraelský premiér Benjamin Netanjahu Madrid z „nepřátelství“ vůči jeho zemi.
Ve videozprávě zveřejněné dnes řekl:
Izrael nezůstane mlčet tváří v tvář těm, kteří na nás útočí.
Španělsko pomluvilo naše hrdiny, vojáky IDF, vojáky morální armády na světě.
Proto jsem nařídil odvolání španělských zástupců z koordinačního centra v Kiryat Gat, poté, co se Španělsko opakovaně rozhodlo postavit se proti Izraeli.
Kdokoli útočí na stát Izrael namísto teroristických režimů, kdokoli to dělá, nebude naším partnerem v budoucnosti regionu.
Nejsem ochoten tolerovat tuto pokrytectví a nepřátelství. Nehodlám dovolit žádné zemi vést proti nám diplomatickou válku, aniž by za to okamžitě zaplatila.
Izrael vyloučil Španělsko z koordinačního centra v Gaze monitorujícího příměří kvůli „protiizraelské zaujatosti“
Izraelské ministerstvo zahraničních věcí oznámilo, že španělským zástupcům nebude povolen přístup do centra vedeného USA, které je odpovědné za monitorování příměří v pásmu Gazy, a to kvůli tomu, co popsalo jako „zjevnou protiizraelskou zaujatost“.
Ve svém prohlášení na webových stránkách ministerstvo uvedlo, že rozhodnutí o vyloučení Španělska z účasti v Civilně-vojenském koordinačním centru (CMCC) bylo učiněno s ohledem na „protiizraelskou posedlost vlády [španělského] premiéra [Pedra] Sáncheze a její vážné poškození izraelských (a také amerických) zájmů – včetně během války proti Íránu“.
Doplnilo, že USA byly o tomto rozhodnutí informovány předem.
Sánchez je pravděpodobně nejhlasitějším západním kritikem války Donalda Trumpa v Íránu. Zatímco většina evropských lídrů reagovala na zprávy o příměří mezi USA a Íránem s opatrným optimismem, Sánchez prohlásil, že jeho vláda „nebude tleskat těm, kteří zapálili svět, jen proto, že se objevili s kbelíkem“.
V prohlášení izraelský ministr zahraničních věcí Gideon Saar uvedl: „Protiizraelská zaujatost Sánchezovy vlády je tak do očí bijící, že ztratila veškerou schopnost působit jako konstruktivní aktér při realizaci mírového plánu prezidenta Trumpa a v rámci CMCC fungujícího podle tohoto plánu.“
Šéf Hizballáhu Naim Qassem v pátek vyzval libanonskou vládu, aby přestala poskytovat Izraeli „bezplatné ústupky“, přičemž obě vlády mají příští týden zahájit jednání ve Washingtonu.
„Nepřijmeme návrat k předchozí situaci a vyzýváme úředníky, aby přestali nabízet bezplatné ústupky,“ uvedl Qassem v písemném vzkazu odvysílaném v televizní stanici strany Al-Manar, v němž také odsoudil „krvavý zločin ze středy“, kdy izraelské údery zabily v Libanonu více než 300 lidí.
Americký obchodní zástupce Jamieson Greer v pátek uvedl, že Spojené státy se snaží o stabilní vztahy s Čínou, ale pokud se Peking zapojí do spolupráce s Íránem způsobem, který je v rozporu s americkými zájmy, situaci to zkomplikuje.
V rozhovoru pro CNBC Greer řekl, že očekává, že prezident Donald Trump bude mít příští měsíc s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem úspěšné setkání, ale ne všechny problémy s Čínou jsou vyřešeny.
Hizballáh uvedl, že raketami zaútočil na izraelskou námořní základnu v Ašdodu, dva dny poté, co smrtící izraelské letecké údery na Bejrút si vyžádaly více než 300 obětí.
Íránský náměstek ministra zahraničí pro politické záležitosti Majid Takht Ravanchi uvedl, že Teherán nechce příměří, které by umožnilo USA a Izraeli znovu zaútočit.
Íránská polooficiální agentura Tasnim informovala o jeho vyjádřeních během dnešního setkání se zahraničními velvyslanci a šéfy organizací v Teheránu.
V překladu jeho slov zaznělo: „Nechceme příměří, které umožní nepříteli-agresorovi znovu se vyzbrojit a zahájit další agresi.“
Také prohlásil, že „bylo dohodnuto, že základem pro jednání bude íránský 10bodový plán“.
Státy Perského zálivu přehodnocují bezpečnostní situaci ve světle války USA a Izraele proti Íránu
Státy Perského zálivu se budou snažit získat nové bezpečnostní partnery, zatímco budou obnovovat své zdevastované ekonomiky po válce USA a Izraele proti Íránu a vypořádávat se s posíleným Teheránem.
Zálivské státy budou muset žít s přetrvávající hrozbou ze strany íránského režimu a jeho zbývajícího arzenálu raket. Americké základny na jejich území z nich udělaly terče pro Írán, který se tak mstil za společný útok USA a Izraele.
Tyto země však tvrdí, že nemohou tolerovat, aby Írán udržel kontrolu nad Hormuzským průlivem, kterým prochází většina jejich obchodu. Při dohodě o příměří tento týden Írán trval na tom, že si ponechá kontrolu nad vodní cestou, kterou získal během války, což by Teheránu umožnilo libovolně omezovat přístup do Perského zálivu. Budoucnost průlivu bude jedním z hlavních sporných bodů, o nichž budou jednat Spojené státy a Írán při rozhovorech v Islámábádu, které mají začít již v pátek.
Země Perského zálivu se chlubily úspěchem v tom, že během pěti týdnů konfliktu z velké části zachytily íránskou palbu raket a dronů, čímž ukázaly, že se dokážou bránit.
Země jsou však rozděleny ohledně budoucích vztahů s Íránem, přičemž skupina zastánců tvrdé linie vedená Spojenými arabskými emiráty a Bahrajnem zaujímá tvrdší postoj, zatímco ostatní země doufají v mír prostřednictvím obnovení vztahů s Teheránem, říkají odborníci.
Izraelská armáda tvrdí, že od začátku konfliktu zničila více než 200 raketometů Hizballáhu.
Izraelské obranné síly (IDF) v online prohlášení uvedly, že od 2. března zničily více než 200 raketometů, včetně přibližně 1 300 odpalovacích trubek, patřících militantní skupině podporované Íránem.
