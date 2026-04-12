Už máme mávátka na oslavu Trumpa a Vance je kazisvět a zrádce
12. 4. 2026 / Boris Cvek
Podle titulní strany internetového vydání The Wall Street Journal viceprezident USA Vance, který vedl mírová jednání s Íránem, prohlásil, že tato jednání skončila bez výsledku, protože Írán odmítá vzdát se svého jaderného programu. Dokonce na téže titulní straně najdeme menší titulek: jaderný program Íránu přežil.
Neměli by nyní naši hrdinní zastánci NATO proti neschopné EU zaútočit na tento prestižní pravicový list a na viceprezidenta Spojených států Vance?
Nebo je to zase selhání tzv. Evropy? Nepomohla! Do čeho by se vlastně měla zapojit? S čím by měla pomoci? Do oslavování toho, že Írán je definitivně na kolenou a po sedmačtyřiceti letech přestal být nebezpečím? Tak to přece bylo Trumpem a jeho ministrem války řečeno. Vance přece přijal totální kapitulaci a Hormuz je dávno otevřen! Nebo máme doufat v anihilaci civilizace?
Není viceprezident Vance zrádce Trumpa a NATO? Proč proboha jedná o dávno už zničeném jaderném programu? Proč se nevozí Hormuzem tam a zpátky, aby ukázal, jak skvěle je otevřený? Samozřejmě Evropa selhala. Ale teď už může obdivovat nábožně Trumpa a v meditacích nad svou vinou si opakovat: příště se připojíme! Doufejme, že to pochopí i viceprezident Vance a začne se kát. Jinak by se mohl Trump opravdu naštvat a anihilovat civilizaci.
A až nebudou létat letadla, protože nebudou pohonné hmoty? Asi za měsíc by to mělo nastat. No, budeme oslavovat, jak krásně je ten Hormuz otevřen, úplně dokořán! Poslanec Vondráček z ANO oblečený do lidového kroje vystoupí v prime time na všech televizních kanálech s proslovem vzývajícím nové revoluční časy, které přišly s Trumpem, a potom zahraje cimbál, aby nám bylo hezky.
