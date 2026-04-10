Obrovská trhlina rozděluje jeden z kontinentů Země mnohem rychleji, než vědci předpokládali
10. 4. 2026
Výzkumníci potvrdili, že pod riftovou zónou se již začala tvořit oceánská kůra – což je jasný znak, že se oblast mění ve dno budoucího oceánu.
Východoafrický riftový systém se rozprostírá na více než 3 tisíce kilometrů od Rudého moře po Mosambik. Tři tektonické desky – núbijská, somálská a arabská – se rozcházejí rychlostí 0,5 cm až 1,3 cm za rok. V Etiopii, Keni a Tanzánii se země trhá, silnice se trhají a zemědělská půda se propadá hluboko do roklí, které se zde tvoří.
Nejviditelnější událost v nedávné historii riftových zlomů nastala v roce 2005, kdy se během pouhých dvou týdnů v etiopské poušti vytvořila 56 km dlouhá trhlina. Vědci zjistili, že tato událost zkrátila století pomalého posunu desek v co nejkratší době. Nyní mohou výzkumníci z University of Leeds s pomocí satelitních radarů sledovat pohyby půdy s milimetrovou přesností a zaznamenávat přechod z kontinentální kůry do oceánské kůry.
Arabská deska se od Afriky odděluje již více než 30 milionů let a Rudé moře a Adenský záliv jsou přímým důsledkem tohoto procesu.
Podle geofyziků za 5–10 milionů let zaplaví Rudé moře a Adenský záliv riftové údolí. V důsledku toho se východní části Etiopie a Somálska oddělí od pevniny a vytvoří nový obří ostrov srovnatelný s Madagaskarem.
Tektonické teplo zlomu je již nyní prospěšné: země východní Afriky aktivně rozvíjejí geotermální energii, využívají teplo vnitřku Země. Nevýhodou jsou však neustálá zemětřesení a zranitelnost infrastruktury v oblastech s aktivním pohybem půdy.
Zdroj v angličtině: ZDE
Diskuse