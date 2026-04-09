Česká příroda je pod vážným útokem motoristů. Pomozte nám ji ochránit dřív, než ji zničí.
9. 4. 2026
Stojíme v první linii a voláme po záchraně životního prostředí!
Místo toho, abychom společně chránili naše životní prostředí, pozorujeme, jak se jej motoristé snaží rozložit. Odvolávání schopných lidí z důležitých pozic a vyhrožování ekologickým organizacím je jen začátek.
Filip Turek nám vyhrožuje, Petr Macinka nezůstává pozadu a označuje Hnutí DUHA za teroristy. Proč jsme pro ně takovým trnem v oku?
Zřejmě proto, že stojíme v první linii a na všechny destruktivní kroky motoristů proti ochraně přírody hlasitě upozorňujeme.
To podstatné ale je, že se motoristé snaží rozložit ochranu životního prostředí! Česká příroda je ve vážném nebezpečí.
🔥 Odvolali nepohodlné ředitele z klíčových institucí, jako je KRNAP, Povodí Odry, Lesy ČR, Vojenské lesy a plánují pokračovat.
🔥 Vyhrožují ekologickým organizacím, veřejně je urážejí, snaží se je poškodit a hlavně umlčet.
🔥 Škrtají desítky milionů z rozpočtů národních parků.
🔥 Jdou na ruku svým sponzorům a dalším podnikatelům, kteří chtějí mít z přírody byznys. Řeč je např. o Františku Fabičoviči, Richardu Chladovi nebo Kláře Sovové.
🔥 Ruší oddělení, která zodpovídala za miliardy pro nízkorozpočtové domácnosti nebo modernizaci energetiky. Místo nich vzniká vykuchaný útvar v čele s Filipem Turkem.
Že Vám tohle jednání přijde povědomé? Ano, známe je totiž od Trumpa, nebo z Ruska a Maďarska, kde moc přebrali oligarchové.
Darujte na práci našich odborníků a odbornic, ať můžeme dál hlídat každý krok ministrů, připomínkovat zákony, naléhat na Andreje Babiše a pokračovat ve veřejné kampani.
Dovolte nám hlasitě bránit přírodu.
S nadějí,
Zuzana Lenhartová
ředitelka Hnutí DUHA – Friends of the Earth Czech Republic
PS: V neděli 19. dubna vyrážíme na Hradčanské náměstí na velkou demonstraci.
Potkáme se tam?
