Proč asi naši experti a politici očerňují Evropu v českých médiích v češtině
9. 4. 2026 / Boris Cvek
Evropa je prý děravá jak cedník a riskuje, že Spojené státy se vykašlou na Ukrajinu, když nepomůže, Evropa, Trumpovi s Íránem. Čili asi ještě více, než se dosud na Ukrajinu vykašlaly od nástupu Trumpa k moci.
Za uzavření Hormuzského průlivu nemůže podle pana Landovského Trump, ale Írán. Média to prý zkreslují. Zřejmě pan Landovský předpokládá, že odporný, vražedný režim v Íránu, je založen na zásadě: když tě udeří na jednu tvář, nastav druhou. Kdo by mohl čekat, že Írán zavře Hormuz! Vždyť v červnu ho nezavřel. Problém taky je, jak by vlastně ta Evropa měla Trumpovi pomoci ho otevřít. Ostatně už je podle Trumpa absolutně otevřený a dokázal to i bez Evropy!
Co si ale počneme s tou Evropou? Fascinuje mě, jak se u nás pořád ukazuje na Evropu, která se chová zcela nezodpovědně. Není dostatečně vstřícná k Trumpovi, nezbrojí dostatečně, je děravá, zaostává atd. Zrovna tady v České republice tohle umíme skvěle! Na koho vlastně budeme ukazovat?
Co je to ta Evropa? Ukážeme na Poláky, že odmítli poslat Patrioty? Nejsou si vědomi, že Trump by mohl nechat Ukrajinu Rusku? Nebo budeme kázat Skandinávcům, jak málo zbrojí a jak jsou zaostalí? Francii a Německu? Na Českém rozhlase v češtině?
Není to vlastně jen vzkaz české veřejnosti, jak je tzv. Evropa – a to nejsme my!, to rozhodně ne! – neschopná a hnusná? Jak se máme přimknout k Trumpovi? Co jiného by si mohl Putin přát více?
