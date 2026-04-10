Británie oznámila odhalení tajné operace ruských ponorek
10. 4. 2026
Podle ministra před několika týdny objevily britské lodě a letadla za podpory spojenců včetně Norska ruskou útočnou ponorku třídy Akula ve vodách dalekého severu. Ozbrojené síly rychle zjistily, že šlo jen o klamný manévr. Zatímco pozornost byla zaměřena na ponorku, další speciální ruská plavidla z Hlavního ředitelství hlubinného výzkumu (GUGD) se pokusila nenápadně přiblížit ke kritickým podmořským kabelům v jiné oblasti.
Britské velení se rozhodlo jednat otevřeně: ruské jednotky byly monitorovány nepřetržitě fregatami, vrtulníky a hlídkovými letadly, sonarovými bójemi a radary. Tímto způsobem Londýn dokázal jasně sdělit Kremlu, že mise selhala a už není tajemstvím. V důsledku toho byly ruské lodě a ponorky nuceny ustoupit a vrátit se na své základny.
Ministerstvo také ukázalo satelitní snímky základny těchto ruských ponorek.
Současně ministr poznamenal, že neexistují důkazy o tom, že by došlo k poškození kabelů a produktovodů.
Healy oslovil nelegitimního prezidenta ruské agresorské země Vladimira Putina varováním: "Vidíme vaše aktivity na našich kabelech a ropovodech a měli byste vědět, že jakýkoli pokus je poškodit je nepřijatelný a bude mít vážné následky."
Ministr zdůraznil, že Moskva stále představuje hrozbu, ale je přesvědčen, že Velká Británie bude schopna monitorovat a kontrolovat budoucí aktivity a bude i nadále odhalovat jakékoli tajné operace Ruské federace.
