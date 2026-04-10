Ruské příjmy z ropy dosáhly maxima od napadení Ukrajiny
10. 4. 2026
Nicméně nárůst cen ropy umožnil kompenzovat pokles objemu. Není však známo, zda bude Rusko schopno přivézt nyní vyváženou ropu: zatím se hlavní prodeje uskutečňují z tankerů na moři.
V týdnu do 5. dubna opustilo přístavy 28 tankerů s 20,88 miliony barelů, podle údajů Bloombergu o sledování lodí a agentů lodí. Z Usť-Lugy nevyplul ani jeden tanker, zatímco týden předtím to byly 2 a dva týdny předtím 8. Primorsk však zásobování obnovil, což v posledních týdnech znamenalo 9, 4 a 10 tankerů. V týdnu do 29. března dokázalo Rusko poslat pouze 16,62 milionu barelů na 22 lodích, zatímco týden předtím opustilo přístavy 37 tankerů.
Prudký nárůst cen v důsledku války na Blízkém východě umožnil zvýšit průměrnou hodnotu týdenního exportu ropy na 2,02 miliardy dolarů týdně (na základě posledních čtyř týdnů, což vyhlazuje krátkodobé skoky). To je nejvyšší číslo od června 2022.
Po začátku války proti Íránu a jeho blokování Hormuzského průlivu Spojené státy zmírnily sankce vůči ruské ropě: umožnily firmám v Indii nakupovat ji na 30 dní, nejprve z tankerů naložených před 5. březnem a poté do jiných zemí z tankerů naložených před 12. březnem. Indie toho aktivně využila: její průměrný denní dovoz v březnu vzrostl na 1,9 milionu barelů, což je nejvyšší hodnota od června 2025.
A dodávky do Číny klesly na 1,9 milionu z rekordních únorových 2,1 milionu barelů.
V důsledku toho bylo z tankerů stínové flotily vyloženo značné množství ropy. V posledních měsících bylo mnoho z nich využíváno jako plovoucí skladovací zařízení, protože ropa našla méně kupců kvůli americkým sankcím vůči Rosněfti a Lukoilu a výraznému snížení dovozu ze strany Indie, včetně obchodní dohody s Donaldem Trumpem.
Od konce loňského srpna, kdy Trump zdvojnásobil cla uvalená na Indii, do poloviny ledna vzrostl objem ruské ropy na tankerech z 85 milionů na 140 milionů barelů. Na této úrovni zůstal až do začátku března, poté klesl na 105 milionů, včetně 26 milionů barelů za poslední dva týdny.
Zdá se, že Rusko tento týden nebude schopno výrazně obnovit objemy exportu. Zatím opustil Usť-Lugu pouze jeden tanker, zatímco ropný terminál v Novorossijsku, který vzplál po útoku dronem v noci 6. března, zastavil dodávky.
Navíc cena ropy ve středu klesla o 15 % poté, co Spojené státy a Írán oznámily dvoutýdenní příměří. Brent stál večer asi 95 dolarů za barel, zatímco den předtím to bylo asi 110 dolarů.
Pokud se příměří podaří obnovit lodní dopravu přes Hormuzský průliv, tankery zablokované v Perském zálivu rychle odjedou – "ale nemusí se vrátit, dokud nebudou mít jasnější představu o tom, jak silné příměří je," říká Jon Treacy, vydavatel investičního bulletinu Fuller Treacy Money:
"To znamená, že úroveň podpory cen ropy se ustálí na vyšší úrovni [než před válkou]. Předpokládal jsem, že to bude mezi 80 a 90 dolary. Podle počáteční reakce trhu [na oznámení příměří] to může být blíže 90 dolarům za barel."
Zdroj v angličtině: ZDE
Diskuse