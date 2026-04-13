Přijímačky na školy jsou nesmyslné. Celý ten systém je zločin na dětech
13. 4. 2026
Jan Čulík: Nechápu, proč se pořád v ČR konají na střední a vysoké školy přijímačky. Nejen to, že jsou naprosto nekompetentní, ale v civilizovaných zemích samozřejmě stačí k přijetí na další školu dobrý výsledek, dobré vysvědčení z přechozí školy. Těmi přijímačkami přece systém diskredituje ty předchozí školy! No, co to je?? Kdy přestane Česká republika terorizovat mladé lidi?
Jiří Hlavenka: Je to hodně přísné, ale v zásadě souhlasím (dočtěte níže sdílený text). Dvě poznámky:
1) Populační křivka. Víte deset, resp. čtrnáct let dopředu, jaké budou potřeba kapacity na středních školách - podle toho, kolik se narodilo dětí v daný rok. Právě tak byl dobře známý fenomén stěhování se do metropolí; vše jde docela dobře modelovat.
Máte tedy deset/čtrnáct (osmileté/čtyřleté SŠ) let na to, abyste připravili kapacity. Co se stalo? NIC. Je to investičně náročné a politik standardně myslí jen v čase +4 roky, kdy mu končí mandát.
2) Dnešní přijímačky, které by měly spíše otestovat všeobecnou vybavenost dítěte včetně sady měkkých dovedností a nadto posoudit jeho INDIVIDUÁLNÍ rozložení talentu a těchto dovedností (každý to má úplně jinak) jsou místo toho cvičením ve skládání Rubikovy kostky. Kdo ji složí nejrychleji, má větší šanci se dostat na požadovanou střední školu.
Proč je to blbě: protože vítězí ten, kdo stráví měsíce usilovným drilováním testů. Je to stejné jako u Rubikovy kostky: drilujete nacvičené pohyby, pak je (s jistou dávkou tvořivosti a záblesků intelektu) aplikujete. Skládáte potisící a stahujete vteřinu za vteřinou - byť každá kostka je rozložena jinak, stejně tak jako každý test je "jiný, ale v zásadě stejný".
Co to má společného s otestováním připraveností dítěte zvládat následné studium, to opravdu nevím.
Lucie Zídková:
Zkoušela jsem si páteční přijímačky na 4leté SŠ z ČJ. Co chci říct: celý ten systém je zločin na dětech.
1) Vědělo se už od jejich narození, že nebudou místa ve školkách ani školách. Sama jsem se v roce 2010 musela dostavit do porodnice ve 4 ráno a stoupnout si do fronty, aby mě v ten určitý den (bylo to počítáno přesně na dny od početí a nebylo možné přijít jindy) vzali do péče a mohla jsem doufat, že tam budu smět rodit. Přesto jsme nedokázali vytvořit ani ta místa ve školkách, ani ve školách. Bude se to s nimi táhnout ještě i při přijímačkách na VŠ.
2) Testovat děti z matiky a češtiny je nesmysl. Neukazuje to vůbec nic. Mnohé úkoly jsou matoucí a nejednoznačné.
3) Co je ale naprosté zlo, je ten časový limit. Vystudovala jsem bohemistiku, celý život se živím psaním a editováním textů. Vyřešila jsem to za 46 minut, mám 47,5 bodu (dvakrát jsem z nepozornosti zaškrtla špatné písmeno), ale celkem jsem se zapotila. A to jsem velmi nadprůměrně zkušený čtenář a analyzátor textů (dělám to 8 hodin denně). Jak tohle může zvládnout 14leté dítě ve stresu, který je vrcholem ročního snažení, nechápu. Zvráceným cílem musí být, aby to NEZVLÁDLO.
Divíme se, že se tolik dětí řeže a trpí poruchami příjmu potravy, v nemocnicích leží děti po pokusech o sebevraždu. A my jim děláme tohle a máme plnou hubu "sněhových vloček". Ti, kdo tento systém vytvořili a udržují ho v chodu, by se měli stydět.
P. S. Matiku jsem ani nezkoušela, měla bych tak 3 body a bylo by mi tedy upřeno vzdělání. A jak bych to celé řešila? Střední školy se všeobecným vzděláním by měly být dostupné pro každé dítě, které o ně stojí. Takže žádné přijímačky. Postup by měl být automatický.
