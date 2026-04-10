Šéf MEA: Válka na Blízkém východě nastartuje boom obnovitelných zdrojů
10. 4. 2026
V rozhovoru pro francouzský konzervativní deník Le Figaro výkonný ředitel MEA Fatih Birol tvrdil, že současná energetická krize "je vážnější než ty z let 1973, 1979 a 2022 dohromady".
Navzdory nárůstu cen paliva způsobenému faktickou blokádou důležitého úzkého průlivu Íránem existují "důvody k optimismu" ohledně toho, jak se "změní architektura světového energetického systému".
"Bude to trvat roky. Nebude to řešení současné krize, ale geopolitika energetiky bude zásadně proměněna," řekl Birol.
Některé technologie se však vyvinou rychleji než jiné.
"To platí pro obnovitelné zdroje, jako je solární a větrná energie, které lze instalovat velmi rychle. Brzy přejdeme na obnovitelné zdroje, pravděpodobně během několika měsíců," předpověděl Birol.
Přesto šéf MEA trval na tom, že země by měly být "co nejopatrnější" při krátkodobém šetření energií, a varoval před vyhlídkou na "černý duben".
"Pokud průliv skutečně zůstane uzavřený po celý duben, ztratíme dvakrát tolik surové ropy a rafinovaných produktů než v březnu," řekl a poukázal na to, že vodní cesta je také klíčovým tranzitním bodem pro hnojiva.
