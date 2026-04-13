Nový život restaurace Rudolfov
13. 4. 2026 / Peter Chvojka
PŘEDNÁŠKA: NOVÝ ŽIVOT VÝLETNÍ RESTAURACE RUDOLFOV 13. 4. v 17:00, NPÚ České Budějovice
Národní památkový ústav věnuje Výletní restaurace Rudolfov vřelou pozornost. V březnu ji vyhlásil památkou měsíce. V lednu tento post získal kostel Panny Marie Pomocné na Chlumku v Luži (okr. Chrudim) a v únoru dominanta kolínského náměstí – radnice.
Ocitáme se tedy ve společnosti památek udržovaných církví nebo městem. O to více si jako soukromé osoby ceníme místa vedle tak silných správců kulturního dědictví. Dns v pondělí 13. 4. v 17:00 se uskuteční v Národním památkovém ústavu v Českých Budějovicích přednáška na téma: Nový život výletní restaurace Rudolfov u Jindřichova Hradce. Děkuji za pozvání, a pokud by to někoho zajímalo, stavte se. Vstup volný.
