Deset úžasných plodů totálního a kompletního vítězství mírotvůrce TACOa v Íránu

Příměří na Blízkém východě hrozí zhroucením, Izrael útočí na Libanon a Írán blokuje ropné tankery
9. 4. 2026Zahrnutí Libanonu představuje zásadní rozdíl v interpretaci příměří, na kterém se v úterý na poslední chvíli dohodly obě strany
9. 4. 2026 / Bohumil Kartous
1) Íránský obohacený uran zůstává, kde byl. Podle TACOa o něj “bude postaráno”. Zcela nepochybně.
2) Íránský režim zůstává, omladil a ideologicky posílil, což bortí i tu malou naději na změnu, jak předvídala řada soudných Íránců žijících v exilu.
3) Válka, kterou TACO s moderátorem z Fox News dohromady 30x “kompletně a totálně” vyhráli, nekončí, poplach po příměří hlásí Bahrajn, Kuvajt a Izrael.
4) Příměří se má podle Pákistánu, jenž jedná s USA a Íránem, vztahovat i na Libanon. Izrael prohlásil, že se na Libanon nevztahuje.
5) Ceny ropy neklesnou na předválečnou úroveň, protože produkce se neobnoví v plném rozsahu do doby, kdy bude jasné, že je konflikt trvale přerušen, což nikdo neví, zda a kdy bude (důležité zejména pro Babišovy voliče, až se budou sami sebe ptát, kdy bude líp).
6) Vztahy v NATO dále oslabily, jelikož ostatní spojenci odmítli vstoupit do TACOvy stupidní války, ze které zoufale hledá exit. Rusko a Čína si toho zřejmě všimli.
7) Vojenská síla USA se ukazuje vhodná pouze na krátký sprint vzduchem, poté už nic nenásleduje. Rusko a Čína si toho zřejmě všimli.
8 ) Rusko nadále vydělává na extrémních cenách ropy a zrušených sankcích.
9) Západní systém hodnot je nadále diskreditován nesmyslným bombardováním škol a zabíjením civilistů.
10) Už tak vysoká nestabilita a nepředvídatelnost na globální úrovni nadále vzrůstají.
Diskuse