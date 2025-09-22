Izrael v neděii zabil v Libanonu tři děti, v Gaze nejméně 68 lidí
22. 9. 2025
Při izraelském útoku na jižní Libanon zahynulo 5 lidí, mezi nimi tři děti
Při izraelském útoku na město Bint Jbeil na jihu Libanonu zahynulo pět lidí, mezi nimi i tři děti.
Spojené království, Austrálie a Kanada oficiálně uznaly stát Palestina v rámci snahy o oživení dynamiky řešení dvou států, jak uvádí společné prohlášení.
Jižní libanonské město odsuzuje izraelský útok na Bint Jbeil
Městská rada v Aitarounu odsoudila „zločinný útok“ Izraele na civilisty v sousedním městě Bint Jbeil, kde dnes při leteckém útoku zahynulo pět lidí, včetně tří dětí.
V prohlášení městská rada uvedla, že útok byl „flagrantním porušením libanonské suverenity a přímým útokem na nevinné civilisty“, a vyzvala libanonský stát i mezinárodní společenství, aby okamžitě zakročily a zastavily takové útoky a Izrael za ně pohnali k odpovědnosti.
Prohlášení dodalo, že obyvatelé Aitarounu, Bint Jbeilu a dalších měst v jižním Libanonu „zůstávají neochvějní a drží se svého práva na důstojný život na své zemi“, a vyjádřilo solidaritu s rodinami obětí.
K útoku došlo navzdory příměří podepsanému s Hizballáhem v listopadu 2024. Libanonská armáda od té doby hlásí tisíce izraelských porušení na jihu země.
Podle lékařských zdrojů citovaných agenturou Wafa izraelské útoky v Gaze od úsvitu zabily nejméně 68 lidí.
Co ve skutečnosti znamená uznání palestinského státu v OSN
Pokud členské státy OSN hlasují pro uznání Palestiny jako státu, bude to považováno za diplomatický a politický milník, který by mohl zvýšit mezinárodní tlak na Izrael.
Uznání signalizuje politickou podporu palestinské suverenity a posiluje tlak na řešení dvou států, ale automaticky nevytváří plně funkční stát v terénu.
Palestina má v současné době status „nečlenského pozorovatelského státu“ v OSN, který jí byl udělen v roce 2012. Uznání Valným shromážděním OSN by mohlo vytvořit impuls pro Palestinu, aby usilovala o plné členství v OSN, což však vyžaduje schválení Radou bezpečnosti, kde Spojené státy důsledně využívají svého práva veta u návrhů týkajících se Palestiny.
Uznání by také mohlo posílit postavení Palestiny v mezinárodních institucích, jako je Mezinárodní trestní soud (ICC), tím, že by podpořilo její nároky na státnost a legitimitu při projednávání případů souvisejících s okupací a válečnými zločiny. Kromě toho mohou země, které uznávají Palestinu, zřídit nebo modernizovat diplomatické mise a zvýšit pomoc nebo politickou podporu.
Uznání v OSN však nemění realitu na místě. Izrael si udržuje vojenskou kontrolu nad okupovaným Západním břehem, kde pokračuje v rozšiřování osad na palestinském území. Uplatňuje také blokádu Gazy, kde v současné době provádí genocidu, při které zahynuly desítky tisíc lidí.
Arabský parlament vítá uznání Palestiny Spojeným královstvím, Austrálií a Kanadou
Arabský parlament, legislativní orgán působící v rámci Ligy arabských států, uvítal rozhodnutí Spojeného království, Austrálie a Kanady uznat stát Palestina a označil jej za „historické rozhodnutí“ a nové vítězství palestinské věci.
Jeho předseda Mohammed Ahmed al-Yamahi uvedl, že tento krok posiluje postavení Palestiny na mezinárodní scéně a podporuje právo palestinského lidu na sebeurčení a nezávislý stát s hlavním městem ve východním Jeruzalémě.
Izraelská média varují, že invaze do města Gaza pravděpodobně nedosáhne válečných cílů
Podle zprávy izraelských médií je nepravděpodobné, že by nejnovější invaze izraelské armády do města Gaza dosáhla stanovených cílů Izraele, jimiž jsou porážka Hamásu a zajištění propuštění zajatců.
Jeruzalémský deník The Jerusalem Post ve své zprávě uvedl, že pouhé převzetí kontroly nad dalším územím nebude rozhodující, protože Hamás si udržuje vliv zadržováním zajatců a nadále se spoléhá na partyzánské taktiky. Uvedla, že Izrael čelil stejným dilematům i při předchozích invazích, kdy vůdci Hamásu neprojevili ochotu změnit své podmínky navzdory zničení velké části města Gaza.
Zpráva dodává, že většina bojovníků Hamásu pravděpodobně uprchla spolu se stovkami tisíc civilistů, kteří byli v posledních týdnech vysídleni, což znamená, že ofenzíva pravděpodobně nezničí vojenskou kapacitu této skupiny.
Izraelský velvyslanec při OSN říká, že kroky k uznání Palestiny jsou „prázdnými prohlášeními“
V příspěvku na X izraelský velvyslanec při OSN Danny Danon popsal nejnovější kroky Západu k uznání palestinské státnosti jako prohlášení, která „nic neposouvají“.
„Žádné prohlášení žádné země nezmění prostý fakt, že předně musí být propuštěni rukojmí a Hamás musí být poražen,“ napsal Danon.
Netanjahu pohrozil, že palestinská státnost „se neuskuteční“ a že Izrael bude i nadále nelegálně rozšiřovat své osady na okupovaném Západním břehu.
„Řešení dvou států je jedinou cestou ke spravedlivému a trvalému míru,“ říká portugalský ministr zahraničí
Portugalský ministr zahraničí Paulo Rangel o uznání palestinské státnosti Portugalskem.
V rozhovoru s novináři v New Yorku Rangel řekl, že uznání je „uskutečněním základní, neměnné a zásadní linie portugalské zahraniční politiky“.
Dále uvedl, že „Portugalsko prosazuje řešení dvou států jako jedinou cestu ke spravedlivému a trvalému míru“.
Rangel uznal, že uznání palestinské státnosti „nevymaže humanitární katastrofu v Gaze“, kde podle něj „je naléhavě nutné uzavřít příměří“.
Zdůraznil také, že Hamás musí propustit zajatce, kteří zůstávají v Gaze, a v budoucnu „nesmí mít žádnou formu kontroly v Gaze ani mimo ni“.
Lidé v Gaze „vyhozeni na ulici bez přístřeší“
Izraelské útoky v Gaze se zaměřily na řadu škol přeměněných na útočiště, což donutilo vysídlené osoby odejít na ulici, kde jsou ještě více vystaveny izraelským útokům.
„Řekli nám, že musíme školu rychle evakuovat,“ řekla Najwa Musabeh, vysídlená Palestinka, která byla nucena opustit jedno z těchto zařízení. „Nechali jsme tam naše věci a dokonce i moje děti. Nevím, kde jsou.
„Nevíme, kam půjdeme, ale Gazu [město] neopustíme. Nemáme kam jít... Nemáme peníze, abychom se mohli dál stěhovat.“
Karim Mhanna, další vysídlený Palestinec z této oblasti, řekl: „Lidé jsou znovu vysídlováni, vyhozeni na ulici, bez přístřeší, bez stanů, dokonce bez provizorního přístřeší.“
Příměří je jediným způsobem, jak zachránit rodiny v Gaze před hladem: WFP
Světový potravinový program (WFP) zdůraznil zoufalství rodičů v Gaze, kteří se snaží nakrmit své děti.
WFP OSN citoval jednoho otce, Shaabana, který řekl: „Moje dcera je pro mě to nejdůležitější. Nakrmit ji, dát jí vodu – to je to, na čem záleží … aby byla nejšťastnějším dítětem.“
Agentura uvedla, že tisíce rodičů v enklávě postižené hladomorem jsou ve stejné situaci a nejsou schopni zajistit jídlo pro své rodiny.
Okamžité příměří je jediným způsobem, jak zachránit rodiny před hrozbou hladu, protože „rodiny v Gaze si nemohou dovolit čekat“, uvedl WFP.
Izrael přiznal, že provedl útok, při kterém zahynuly děti v Libanonu
Izraelská armáda uvedla, že v neděli ráno provedla útok v jižním Libanonu, při kterém zahynuli civilisté, včetně dětí.
Podle libanonského ministerstva zdravotnictví byly mezi oběťmi útoku, který se odehrál v jižním městě Bint Jbeil, tři děti.
V prohlášení izraelská armáda uvedla, že cílem útoku byl člen Hizballáhu, který také zahynul.
„V důsledku útoku bylo zabito několik civilistů, kteří s tím neměli nic společného,“ uvedla armáda.
Portugalsko uznává palestinskou státnost
Portugalsko formálně uznává palestinskou státnost, oznámil ministr zahraničí Paulo Rangel.
Je to čtvrtá země, která v neděli takové uznání učinila, po Velké Británii, Kanadě a Austrálii.
UNICEF odsuzuje zabíjení dětí při izraelském útoku na Libanon
Dětský fond OSN (UNICEF) uvedl, že je „hluboce šokován a pobouřen“ zabitím tří dětí ze stejné rodiny při izraelském leteckém útoku na jižní libanonské město Bint Jbeil.
„Útoky na děti jsou neomluvitelné. Žádné dítě by nemělo platit za konflikt svým životem,“ uvedl UNICEF Libanon v příspěvku na X a vyzval k okamžitému příměří, aby byly chráněny všechny děti.
Podle libanonského ministerstva zdravotnictví byly při útoku zabity další dvě osoby a mnoho dalších bylo zraněno.
Navzdory příměří s Hizballáhem z listopadu 2024 Izrael opakovaně provádí útoky na různé části Libanonu.
Drony spatřeny poblíž flotily s humanitární pomocí pro Gazu
Organizátoři flotily Global Sumud Flotilla uvedli, že poblíž jejich flotily bylo spatřeno několik dronů, které ji sledovaly.
Ve svém příspěvku na X skupina uvedla, že náhlý nárůst letecké aktivity vyvolal obavy o bezpečnost osob na palubě. Dodala, že týmy situaci pečlivě sledují a koordinují se s partnery, aby zdokumentovaly a vyhodnotily vývoj situace.
Konvoj vyplul před týdnem z tuniského přístavního města Bizerte s aktivisty z více než 40 zemí na palubě. Dvě plavidla byla před odplutím napadena.
Konvoj se pokouší doručit naléhavě potřebnou humanitární pomoc rodinám v Gaze postižené hladomorem.
Americký zákonodárce kritizuje novou dohodu o dodávkách zbraní pro Izrael
Americký senátor Chris Van Hollen kritizoval snahu administrativy amerického prezidenta Donalda Trumpa schválit nový balíček zbraní pro Izrael v hodnotě 6,4 miliardy dolarů s tím, že Washington je již „spoluviníkem Netanjahuovy kampaně etnických čistek v Gaze“.
V příspěvku na X Van Hollen uvedl, že prioritou by mělo být „ukončení války a návrat rukojmích – neposílání dalších peněz daňových poplatníků Netanjahuovi na bombardování hladovějící Gazy“.
Jeho výroky přišly poté, co se objevily zprávy, že Bílý dům usiluje o schválení obchodu se zbraněmi Kongresem.
Palestinští vůdci vítají uznání palestinského státu Velkou Británií, Kanadou a Austrálií
Vysocí palestinští představitelé uvítali rozhodnutí Velké Británie, Kanady a Austrálie uznat palestinský stát a označili jej za milník v boji za sebeurčení.
Mohammad Shtayyeh, vysoký představitel Fatahu, uvedl, že tento krok je výsledkem „významných diplomatických snah vedených prezidentem Mahmúdem Abbásem“ a že „posiluje mezinárodní podporu práva palestinského lidu na sebeurčení a vytvoření nezávislého státu“.
Faisal Aranki, člen výkonného výboru Organizace pro osvobození Palestiny, označil uznání za „výslovnou podporu“ palestinských práv a popsal jej jako „historický zlom“ v palestinské věci. V prohlášení zveřejněném agenturou Wafa vyzval ostatní země, aby zaujaly stejný „morální a historický postoj“, a apeloval na mezinárodní společenství, aby zastavilo izraelskou válku v Gaze a okupaci palestinského území.
„Byzantská byrokracie“ Izraele nadále brání humanitární práci: Oxfam
Humanitární organizace jako Oxfam tvrdí, že kvůli nejasně vysvětleným izraelským omezením stále nemohou doručovat dostatečné množství zásob – což je situace „neslýchaná“ v humanitární práci, jak řekl Chris McIntosh z Oxfamu.
„Izraelci se stále odvolávají na svou byzantskou byrokracii, aby nám vysvětlili, proč nemůžeme dovážet různé položky... Je velmi nejasné, proč nemůžeme dovážet zboží, proč jsme jako humanitární pracovníci stále odsunuti na vedlejší kolej izraelskými úřady,“ řekl. „To je opravdu neslýchané.“
Je Turecko dalším terčem Izraele na Blízkém východě?
Po celé měsíce proizraelská média neustále eskalovala svou rétoriku proti Turecku a vykreslovala ho jako „nejnebezpečnějšího nepřítele Izraele“.
Izraelští komentátoři také označili přítomnost Turecka ve východním Středomoří za „hrozbu“ a jeho roli při poválečné obnově Sýrie za „rostoucí nebezpečí“.
Jen několik hodin poté, co Izrael zahájil útoky v Kataru – zemi, kterou USA označují za „hlavního spojence mimo NATO“ a jednoho z nejbližších partnerů Washingtonu v Perském zálivu – proizraelští komentátoři rychle přesunuli svou pozornost na Turecko, které je členem NATO.
„Dnes Katar, zítra Turecko,“ napsal na sociálních médiích izraelský akademik a politik Meir Masri.
Ankara bere takovou rétoriku vážně a „stále více pociťuje, že izraelská agrese nemá žádné meze a těší se americké podpoře“, říká Omer Ozkizilcik, externí spolupracovník Atlantické rady.
Izraelské stíhačky zabily sedm lidí poblíž kliniky UNRWA v uprchlickém táboře v Gaze
Sedm lidí, včetně čtyř dětí, bylo zabito, když izraelské stíhačky zaútočily na skupinu civilistů poblíž kliniky provozované Úřadem OSN pro pomoc a práci pro palestinské uprchlíky (UNRWA) v uprchlickém táboře Bureij v centrální Gaze.
