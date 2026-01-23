Channl 4 News: Izrael dál vraždí palestinské děti
23. 1. 2026
Moderátorka, Channel 4 News, pátek 23. ledna 2026, 19 hodin: Po veškerém rozruchu kolem nové Rady pro mír Donalda Trumpa představil jeho zeť Jared Kushner novou vizi Gazy, plnou elegantních výškových budov a pláží, která je však daleko od reality 2 milionů lidí, kteří tam nyní žijí a ukrývají se v provizorních stanech uprostřed ruin svých bývalých domovů. Od začátku příměří bylo izraelskými silami zabito téměř 500 Palestinců, mnoho z nich v blízkosti takzvané žluté linie, která vymezuje území stále ovládané Izraelem. Náš zahraniční korespondent Secunder Kermani přináší reportáž:
Reportér: Zdevastovaná pustina, kde neprobíhá ani totální válka, ani něco, co by se dalo nazvat mírem. A kde jsou děti z Gazy i nadále zabíjeny izraelskou palbou. Skvrny krve na oblečení a rozstříknuté na podlaze jsou nyní cennými památkami na mrtvou dívku. Toto je 11letá Hamza, zabitá zbloudilou kulkou, když spala. Žila v této kostře bytového domu spolu se svou rozvětvenou rodinou.
Žena: Kulka vletěla sem. Ona objímala dívku, i když byla mrtvá, a dodnes odmítá změnit své oblečení.
Žena: Dívka spala ve své posteli pod Boží ochranou, když ji zasáhla kulka a zabila ji. Z úst jí tekla krev a ona padla tam, kde byla.
Reportér: Rodina truchlí, ale také se bojí. Od uzavření příměří s Hamasem loni v říjnu bylo izraelskou armádou zabito téměř 500 Palestinců.
Matka mrtvé dívky: Řekli nám, že válka skončila, ale válka neskončila. Každý den usínáme a probouzíme se za zvuku ostřelování a strachu. Máme 40 dětí, které každý den trpí strachem. Máme 40 dětí... Některé z nich se pomočují a některé jsou nemocné strachem, protože na nás padají granáty.
Reportér: Hamzina rodina žije v táboře Jabaliya. Nachází se hluboko uvnitř takzvané žluté linie Gazy, za kterou stále zůstávají izraelské síly. Výzkum monitorovacích skupin ukazuje, že na mnoha místech byly izraelské značky na zemi Izraelem umístěny dále do území, než bylo dohodnuto.
Izrael zabil více než 150 Palestinců v okolí těchto žlutých bloků. Za žlutou linií izraelské síly pokračují v politice masového ničení, které podle nich cílí na tunely Hamásu a budovy s nastraženými výbušninami. Jiní se domnívají, že Izraelci nikdy nemají v úmyslu Palestincům umožnit návrat. Včera v Davosu představil zeť prezidenta Trumpa vizi budoucnosti Gazy, kterou vypracovala nově vytvořená Rada pro mír:
Uspořádáme první konferenci, na které oznámíme řadu příspěvků, které budou učiněny za pár týdnů ve Washingtonu.
Vedle plánů na odzbrojení Hamásu má být zahájena výstavba nových měst, a to na izraelské straně žluté linie. Lesklá, high-tech, ultramoderní a zcela odtržená od současné reality v Gaze.
V mrazivém, prudkém dešti hněte Zakiya hněte těsto pro své tři děti. Devět kojenců zemřelo v důsledku chladu v Gaze této zimy. Prakticky celá populace byla vysídlena. Její synové hrají fotbal s kousky pěny. Zakiya si sestavila stan z plachty a přikrývek, které položila na trosky toho, co kdysi bývalo jejím domovem. Každý den v Gaze je i nadále bojem o přežití a málokdo zde věří v budoucnost, kterou má tak malou moc ovlivnit.
Moderátorka: Požádali jsme izraelskou armádu IDF o reakci na reportáž Secundera Kermaniho. Odpověděli nám, že o incidentu, při kterém byla zabita jedenáctiletá Hamza, nevědí.
