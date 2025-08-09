Vkaz Fialovi a Lipavskému z italského parlamentu
9. 8. 2025
Členové italského parlamentu z Pětihvězdičkového hnutí měli na sobě barvy palestinské vlajky, protože „to už není jen vlajka Palestiny, je to vlajka těch, kteří bojují za lidskost“!
Members of the Italian parliament from the Five Star movement wore the colours of the Palestinian flag because "it's no longer just the flag of Palestine, this is the flag of those who fight for humanity"! pic.twitter.com/aQkDoi3a4J— Rania (@umyaznemo) August 9, 2025
Ta otázka je velmi jednoduchá. Téměř zničujícím způsobem banální. Zatímco prakticky celý svět uznal stát Palestina, Itálie tak neučinila. Dnes tuto vlajku nevystavujeme. Protože byste nám ji strhli. Dnes ji nosíme na kůži. Protože to už není jen vlajka Palestiny. Je to vlajka těch, kteří bojují za lidskost. A vy jste vinni. Vinni tím, že jste věděli. Že jste mlčeli, že jste odvrátili zrak, zatímco byl vyvražďován celý národ. Jste vinni. Vinni tím, že jste potřásli rukou Benjamina Netanjahua, potřísněnou krví, že jste poskytli politickou a ekonomickou podporu těm, kteří provádějí největší vyhlazování tohoto nového století. A jste vinni a navždy budete vinni tím, že jste nebyli lidmi. Protože už samotná skutečnost, že se vůbec vede debata o tom, zda se jedná o genocidu, odhaluje ohromnost tohoto zločinu.
Diskuse