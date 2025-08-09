Trump říká, že se v pátek setká s Putinem na Aljašce, aby projednali válku na Ukrajině
9. 8. 2025
Trump před oznámením schůzky uvedl, že ukončení války bude zahrnovat „určité výměny území“
Donald Trump oznámil, že se příští týden setká s Vladimirem Putinem, aby projednali válku na Ukrajině, a uvedl, že ukončení tříapůlleté války bude muset zahrnovat „určitou výměnu území“.
Trump řekl, že se s ruským prezidentem setká příští pátek na Aljašce. Místo setkání oznámil v krátkém příspěvku na sociální síti Truth Social.
Dříve téhož dne Trump novinářům v Bílém domě řekl, že schůzka „by se konala dříve, ale bohužel je třeba zajistit bezpečnostní opatření“.
Americký prezident také uvedl, že „dojde k určité výměně území v zájmu obou stran“, Ukrajiny i Ruska, a že tato otázka bude brzy projednána, ale žádné další podrobnosti neuvedl.
Agentura Bloomberg v pátek informovala, že dohoda by mohla upevnit některé Putinovy územní zisky na Ukrajině a fakticky zmrazit fronty v Chersonské a Záporožské oblasti. Putin si nárokuje čtyři ukrajinské regiony v celém jejich rozsahu, i když většina jejich území zůstává pod kontrolou Ukrajiny.
Američtí a ruští představitelé pracovali na dohodě, podle níž by Rusko zastavilo ofenzivu výměnou za územní ústupky, což je podle agentury Bloomberg politicky velmi citlivý návrh na Ukrajině.
Trumpova vyjádření přišla poté, co polský premiér po rozhovoru s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským, který v posledních dnech komunikoval s Trumpem a evropskými lídry, uvedl, že „zmrazení“ konfliktu by mohlo být blízko.
„Existují určité signály a máme také intuici, že možná zmrazení konfliktu – nechci říkat konec, ale zmrazení konfliktu – je blíže než vzdálené,“ řekl Tusk na tiskové konferenci. „Existují naděje.“
Tusk uvedl, že Zelenskyj je ohledně příměří „velmi opatrný, ale optimistický“, informovala agentura Reuters. Ukrajina má velký zájem na tom, aby Polsko a další evropské země hrály roli při plánování příměří a případného mírového urovnání, uvedl Tusk.
Trump již dříve vyjádřil ochotu setkat se s Putinem bez předběžných podmínek, včetně přímých jednání mezi Putinem a Zelenským, což vyvolalo obavy, že Ukrajina může být vyloučena z jednání o rámcové dohodě o možném příměří.
Pokud se summit uskuteční, bude to první summit USA a Ruska od roku 2021, kdy se bývalý prezident Joe Biden setkal s Putinem v Ženevě.
Zelenskyj reagoval rozhovory s evropskými lídry, včetně německého kancléře Friedricha Merze a francouzského prezidenta Emmanuela Macrona, kteří jsou klíčovými prostředníky pro Trumpa.
Americký vyslanec Steve Witkoff navrhl třístranné setkání Trumpa, Putina a Zelenského, ale Kreml tento návrh ignoroval, uvedl Putinův poradce Jurij Ušakov, a „se v první řadě soustředí na přípravy bilaterálního setkání s Trumpem“.
Putin uvedl, že není připraven se se Zelenským setkat, i když Kreml tvrdil, že přípravy na bilaterální summit s Trumpem příští týden jsou v plném proudu.
„V zásadě proti tomu nic nemám, je to možné, ale musí být vytvořeny určité podmínky,“ řekl Putin o setkání se Zelenským. „Bohužel jsme ale od vytvoření těchto podmínek stále daleko.“
Minulý měsíc Trump dal Putinovi ultimátum, aby souhlasil s příměřím, jinak mu hrozí sekundární sankce, a to s termínem do tohoto pátku. Tento termín zůstal v platnosti i přes plány na summit, ačkoli Bílý dům neřekl, jaká sekundární opatření by mohl uplatnit.
Trump tento týden uvalil 25% clo na dovoz ruské ropy do Indie, čímž se zaměřil na jednoho z ekonomických podporovatelů Moskvy, což Nové Dillí označilo za nespravedlivé a selektivní.
Trump byl v posledních měsících veřejně frustrovaný Putinem, protože válka se táhla již třetím rokem a Putin pokračoval v nočních raketových a dronových útocích na ukrajinská města, navzdory Trumpovu tvrzení, že do 24 hodin od svého nástupu do úřadu dokáže uzavřít dohodu.
Diskuse