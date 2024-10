Je naléhavě nuné zakázat bití dětí i v Anglii, požaduje anglická komisařka pro děti. Ve Skotsku a ve Walesu je už zákonně zakázáno

19. 10. 2024

čas čtení 3 minuty

Anglická komisařka pro děti Rachel de Souzaová požaduje zavedení zákonného zákazu bití dětí i v Anglii, a to v době, kdy tři příbuzní stojí před soudem za vraždu desetileté Sáry Sharifové, která dva roky trpěla fyzickým týráním ze strany svých tří příbuzných, než ji nakonec otec brutálním mlácením zabil.



Komisařka pro děti v Anglii prohlásila, že ministři musí okamžitě zakázat bití dětí, a to ve svém dosud nejsilnějším vystoupení na téma bezpečnosti dětí.



Rachel de Souza uvedla, že zákaz pohlavků je „nezbytným krokem“ k zajištění bezpečnosti dětí a že zákazy ve Skotsku a Walesu nás „poučily, že tento krok musíme učinit i v Anglii“, a dodala, že „nyní je čas jít dál“.

Anglická komisařka pro děti Rachel de Souzaová požaduje zavedení zákonného zákazu bití dětí i v Anglii, a to v době, kdy tři příbuzní stojí před soudem za vraždu desetileté Sáry Sharifové, která dva roky trpěla fyzickým týráním ze strany svých tří příbuzných, než ji nakonec otec brutálním mlácením zabil.Komisařka pro děti v Anglii prohlásila, že ministři musí okamžitě zakázat bití dětí, a to ve svém dosud nejsilnějším vystoupení na téma bezpečnosti dětí.Rachel de Souza uvedla, že zákaz pohlavků je „nezbytným krokem“ k zajištění bezpečnosti dětí a že zákazy ve Skotsku a Walesu nás „poučily, že tento krok musíme učinit i v Anglii“, a dodala, že „nyní je čas jít dál“.



Komisařka se vyjádřila pro deník Observer poté, co minulý týden začal soudní proces se třemi příbuznými za vraždu desetileté Sary Sharifové, která zemřela poté, co ji dva roky týrali otec, nevlastní matka a strýc, až ji otec mlácením zabil.



Skotský parlament zakázal používání tělesných trestů vůči dětem už v listopadu 2020 a velšské shromáždění zavedlo podobný zákaz, který poskytuje dětem stejnou ochranu jako dospělým, v březnu 2022.



Přesto v Anglii a Severním Irsku mohou rodiče své děti i nadále plácnout, pokud je to považováno za přiměřený trest. Anglický zákon o dětech z roku 2004 umožnil rodičům v případě trestního stíhání uplatnit obhajobu „přiměřeného trestu“.



Minulý týden řekl žalobce William Emlyn Jones KC u soudu v Old Bailey, že Urfan Sharif zavolal na policii v Surrey, že svou dceru „legálně potrestal“. Soudní proces s ním a dalšími příbuznými pokračuje tento týden.



De Souzaová uvedla, že je třeba udělat více pro to, „aby bylo každé dítě v bezpečí“.



„To zahrnuje i násilí ze strany dospělých, včetně rodičů, vůči dětem,“ řekla. „Jsme svědky příliš mnoha případů, kdy bylo dětem ublíženo a zemřely rukou lidí, kteří by je měli milovat a starat se o ně nejvíce. Zákaz bití je nezbytným krokem k zajištění bezpečnosti dětí a k zastavení eskalace násilí na nižší úrovni.“



De Souza uvedla, že jí děti vyprávěly o dopadech fyzického násilí na ně. „Hnusí se mi jakékoli násilí na dětech,“ řekla. „Děti jsou zranitelnější než dospělí, takže musíme zajistit jejich ochranu a podporu jejich práv.



„Skotsko a Wales již zakázaly fyzické trestání dětí, takže jsme mohli sledovat a učit se, jak se tato legislativa prosadila. Poučilo nás to, že tento krok musíme učinit i v Anglii.



„V Anglii již existuje ochrana dětí zakotvená v zákoně, ale nyní je čas jít dál. Pokud chceme zajistit, aby každé dítě žilo život plný příležitostí a štěstí, musíme začít s bezpečností.



„To, jak s dětmi zacházíme a jak je chráníme, vypovídá o společnosti něco zásadního - zákaz obhajoby přiměřeným trestem je důležitým krokem k tomu, aby práva každého dítěte byla nejen naplňována, ale také oceňována.“





Organizace hájící práva dětí jako NSPCC, Barnardo's a Královská vysoké školy pediatrie a dětského zdraví (RCPCH), opakovaně zd§razňují, že děti by měly mít stejnou ochranu před bitím jako dospělí.







Podrobnosti v angličtině ZDE

0