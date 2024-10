Elon Musk slibuje, že voličům každý den věnuje 1 milion dolarů. Zzintenzivnil kampaň ve prospěch DonaldaTrumpa

20. 10. 2024

Miliardářova firma podporující Trumpa Pac bude dávat peníze těm, kteří podepíší petici, která vybízí republikány, aby se zaregistrovali k volbám



Elon Musk prohlásil, že jeho politický akční výbor podporující Trumpa - America Pac - dá každý den až do dne voleb 1 milion dolarů tomu, kdo podepíše jeho petici, která účinně vybízí republikány v klíčových bojových státech, aby se zaregistrovali k volbám.



Tento závazek, který začal v sobotu, kdy Musk předal prvnímu výherci své soutěže na akci na radnici šek ve stylu loterie, by mohl znamenat, že Musk rozdá 17 milionů dolarů, pokud zůstane jediným dárcem svého vlastního Pac.





Petice America Pac je určena všem registrovaným voličům v Pennsylvánii, kteří se zaváží k podpoře prvního a druhého dodatku. Petice fakticky vybízí Trumpovy voliče, aby se zaregistrovali k volbám a mohli tak být ve slosování o 1 milion dolarů. Účastníci sobotní akce na radnici museli petici podepsat, což America Pac umožňuje získat kontaktní údaje na další potenciální voliče, které chce vyzývat k tomu, aby hlasovali pro Trumpa.





Rozsah podvodů v operaci America Pac však zdůrazňuje riziko outsourcingu programu terénních voleb, kde placení agitátoři obvykle nejsou tolik zainteresováni na vítězství svého kandidáta ve srovnání s dobrovolníky nebo zaměstnanci kampaně.







Podrobnosti v angličtině ZDE

Petice nevyžaduje, aby její signatáři byli republikáni; podepsat ji mohl i každý demokrat registrovaný k volbám v Pennsylvánii.Muskova sobotní akce v Harrisburgu byla již třetí během několika dnů v Pennsylvánii, kde Musk vykresluje listopadové volby v ostrých barvách a vybízí své příznivce, aby šli volit předčasně a přiměli k tomu i ostatní.Musk dosud daroval 75 milionů dolarů organizaci America Pac, která podle zveřejněných údajů FEC z tohoto týdne provádí většinu operací Donalda Trumpa v nerozhodných státech.Zdá se však, že tato operace má problémy. Deník Guardian v sobotu informoval, že zhruba 25 % návštěv u voličů, které America Pac provedla v Arizoně a Nevadě, bylo interně označeno jako potenciálně podvodné - agitátoři totiž falešně tvrdili, že domácnosti navštívili, a ve skutečnosti nikam nešli.Trumpova kampaň na začátku tohoto roku přenechala většinu svých terénních aktivit organizaci America Pac, která sází na to, že vynaložení milionů na získání Trumpových příznivců, zejména těch, kteří obvykle nechodí k volbám, zvýší jeho podporu.Z uniklých údajů America Pac však vyplývá, že zhruba 24 % návšěv u voličů v Arizoně a 25 % návštěv u voličů v Nevadě bylo tento týden označeno agitační aplikací Campaign Sidekick jako povodné, které se nikdy nestaly.America Pac se k tomu odmítla vyjádřit. Osoba obeznámená s činností Pac v terénu popřela, že by v Arizoně a Nevadě docházelo k podvodům u dveří v takovém rozsahu, a uvedla, že provádějí vlastní audit.