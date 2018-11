Ono se nedá říct, že vláda je jakási cizí mocnost, jejíž vzestup nelze vysvětlit

6. 11. 2018

Téměř všichni, kdy v tomto dobrodružství rozhodují, patří, jak se zdá k britskému establishmentu, což znamená, že navštěvovali šokujícím způsobem drahou soukromou školu a dokončili svá studia v Cambridgi nebo v Oxford. Co je to proboha v těch školách učí? Určitě to není kvalifikace, která by je připravila pro reálný svět. Anebo byste skutečně důvěřovali manažerovi, který se pravidelně dostavuje na jednání v takovém zmatku, že musejí být vždycky po několika minutách přerušena?Ať se podíváte kamkoliv, všude vidíte komiky.Před čtrnácti dny měla Theresa Mayová šanci prezentovat své nápady pro spořádaný odchod z EU šéfům států evropské sedmadvacítky. Uvedla je do naprostého zmatku, pak se během večeře snažili pochopit, co měla na mysli. Angela Merkelová se vyjádřila, že nerozuměla tomu, co Mayová říká, ale že požádá hlavního vyjednavače EU pro Brexit Michela Barniera, aby jí to vysvětlil. To jsem si nevymyslel, informoval o tom Bloomberg.Nevýhodou toho, když jste inteligentní, je, že to bolí, když se chováte jako blbci. Hlupák takovou bolest necítí, protože ten nemusí předstírat. Pro národ tento problém začíná, když dosáhne úroveň idiocie na vrcholu příliš vysoké míry, protože chytřejší lidé hodili ručník do ringu. To je většinou ten okamžik, kdy úpadek začíná být nevyhnutelný.Podrobnosti v angličtině ZDE