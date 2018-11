Novinářská práce skončila?

6. 11. 2018

Mnohokrát bylo prokázáno, že Banks lže jak když tiskne. Podobné je to s Trumpem, s Babišem či se Zemanem: Drze lžou a je jim to jedno. Problém je, jak se ukazuje, že je to jedno i jejich stoupencům mezi občany. Znamená to konec novinářské práce? Zamýšlí se nad tím Suzanne Moore (JČ) :

Uctivost vůči Trumpovi, kterou tolik novinářů také projevuje Stevu Bannonovi a ostatním podobného ražení, je založena na představě, která musí být zpochybněna: že existuje pravda a že existují lži a úkolem novináře je prostě odhalit ty lži a - halleluja! - všechno se změní. Tohle zjevně nefunguje. Trumpovi (Zemanovi, Babišovi) stoupenci vědí, že lže, a je jim to jedno. Řeknou, že zase média lžou o něm.Odpůrci odchodu Británie z EU pořád obviňují stoupence brexitu, že se jim lhalo, že heslo na autobusu, že Británie po odchodu z EU bude moci týdně investovat do svého státního zdravotnictví 350 milionů liber, bylo lží. A představují si, že po tomto upozornění lidi změní názor. Ale ne. Samozřejmě, lidi, kteří žijí v Rusku, nás před tímto varují už dlouho. Je možné existovat v alternativní realitě, zamlžit rozdíl mezi pravdou a lží. Je možné si myslet zároveň dvě různé věci. Je možné vědět, že vám politik lže, aniž by vám to vadilo.Neutralizovat se to dá jedině na úrovni emocionální pravdy: konec konců, to prý dělají všechny ty inzeráty na Facebooku: oslovují to, jak lidé emocionálně vnímají svět. Zejména BBC (i česká média) je v této věci zcela neschopná a ultrapravice ji dokázala neuvěřitelně efektivně zneužívat. Mantra nestrannosti umožnila zesilování nepravd. Je nutno začít uvažovat o tom, jak to řešit.Podrobnosti v angličtině ZDE