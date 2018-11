Více než milion lidí finančně podpořilo deník Guardian

6. 11. 2018

Více než milion lidí z celého světa podpořil za poslední tři roky finančně deník Guardian. Půl milionu lidí Guardian finančně podporuje pravidelně, uvedla ve své přednášce v Salfordu šéfredaktorka deníku Katharine Viner. Poukázala na to, že mnoho čtenářů Guardian finančně podporuje proto, že chtějí, aby zůstal zadarmo přístupný a nemusel se skrýt za hradbou placeného přístupu.Vinerová zdůraznila, že cílem Guardianu je systematicky dělat hloubkovou investigativní práci, a apelovala na média, aby s Guardianem více spolupracovala na hloubkové analýze témat.Přitom, podtrhla, má Guardian také odpovědnost za to, aby přinášel nové myšlenky - nemůže jen kriticky analyzovat to, co se ve světě děje špatného."Guardian vždycky bude přijímat pokrokovou politickou strategii a myšlenky, ale ve věku, kdy existují uzavřené názorové bubliny a ostře zaujaté fundamentalistické politické postoje musíme také dávat prostor různorodým myšlenkám a různým názorům. Hlavním naším cílem musí být zpochybňovat ekonomické předpoklady posledních tří desetiletí, během nichž se marketizace a koncepty jako konkurence a sebezájem rozšířily daleko mimo jejich přirozenou sféru a zkolonizovaly veřejný prostor."Vinerová také pochválila svého předchůdce, bývalého šéfredaktora Guardianu Alana Rusbridgera jako vynikajícího editora, který rozuměl digitální revoluci a plně ji přijal. V nedávné přednášce na Rusbridgera a deník Guardian ostře nadával Paul Dacre, odcházející šéfredaktor fašistoidních bulvárních novin, donedávna lžemi prosazujících brexit. Ten také předpověděl, že prý bude BBC brzo ochromena konkurencí vzniku ultpravicových televizí, takových, jaké vznikají v České republice (Prima, Nova, Soukup).Podrobnosti v angličtině ZDE