Nevinný rozhovor s kadeřnicí:

A nebál jste se v tom zahraničí žít? Ve zprávách teď ukazovali, jak je to tam teď strašný.

Jak to myslíte?

No furt ti migranti se tam válej po ulicích a vraždí.



Tipuju, že slečna hodně kouká Primu.

Ale ostříhala mě jako pěkně, to se jí musí nechat.