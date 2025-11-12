Channel 4 News: Britslká vláda: BBC je "světlo na kopci"
12. 11. 2025
čas čtení 15 minut
Moderátor, Channel 4 News, úterý 11. listopadu 2025, 19 hodin: Dnes ráno se ředitel BBC Tim Davie poprvé od své rezignace objevil na veřejnosti. Vláda dnes večer označila BBC za světlo na kopci a národní instituci, ale dokáže přežít stín Trumpa? Dobrý večer. Ministryně kultury Lisa Nandy dnes večer vystoupila na obranu BBC. Ale stačí to k uklidnění prezidenta, s nímž se BBC pyšní spoluprací? BBC již přečkala mnoho bouří ze všech stran, ale nikdy předtím se nestala terčem plného hněvu amerického prezidenta, natožpak prezidenta, který si libuje v boji a žalování institucí, které považuje za kritické. V Americe mnoho z nich kapitulovalo a zaplatilo miliony dolarů, ještě než se jejich případy dostaly k soudu. Udělá BBC nyní totéž na úkor své reputace? Dovolí to vláda? BBC se ocitla v mlýnku kulturních válek, které sílí doma a jsou podněcovány ze zahraničí. Přežije to?
„BBC zůstane nezávislá a skutečně zodpovědná vůči divákům.“
To tvrdí ministryně kultury Lisa Nandy. Poslancům řekla, že proces revize její charty začne brzy, a bránila korporaci jako národní instituci, která patří nám všem. Brzy poté vyzval odcházející generální ředitel BBC Tim Davie zaměstnance, aby bojovali za naše novinářství tváří v tvář hrozbě Donalda Trumpa, že podá žalobu na miliardu dolarů. Tady je náš politický redaktor Gary Gibbon:
Reportér: Dnes ráno se Tim Davíe poprvé od své rezignace objevil na veřejnosti a snažil se povzbudit novináře BBC, které jeho náhlý odchod znepokojil.
„BBC bude prosperovat a já podporuji všechny členy týmu, jsem na ně velmi hrdý. Moc vám děkuji.“
Uvnitř přeskočil frontu tisíců novinářů BBC a vybral si manažerku, která s ním udělala rozhovor.
„Jmenuji se Deborah Copeland a vedu zde interní komunikaci. Jak se cítíte od té doby, co jste se rozhodl odstoupit?“
„Bylo to pár těžkých dní, že? A velmi těžkých.“
Předseda BBC seděl vedle něj. Jeho vzkaz: může být těžké ho nahradit.
„Bože můj, to je fantastické. Jsme schopni najít náhradu za Tima. Bude to těžké. Teď je to moje velká práce. A on nastavil velmi vysokou laťku.“:
Odcházející generální ředitel trval na tom, že BBC je lepší než někteří její novinářští kritici.
„Prostě odvádí dobrou práci a to mluví hlasitěji než jakékoli noviny, jakékoli zbraně. Jsme tím nejlepším, čím podle mě jako společnost máme být, a to se nikdy nezmění.“
A pro zaměstnance BBC, kteří nervózně sledovali projev, přišla o několik hodin později povzbuzující slova od vlády.
Ministryně kultury Lisa Nandy: „V době, kdy se nebezpečně stírají hranice mezi fakty a názory, zprávami a polemikou, BBC vyniká. Je světlem na kopci pro lidi zde i po celém světě.“
Chce Trump to světlo uhasit? Prezident Trump řekl BBC, že pokud nebude spokojen s tím, co mu do pátku nabídnou, může je žalovat o 1 miliardu dolarů. Donald Trump jako prezident žaloval nebo žaluje řadu mediálních společností. Jeho zasvěcenci říkají, že společnost již bude diskutovat o tom, jakým jazykem a kolik peněz zastaví žaloby proti BBC.
Expert: „Možná prostřednictvím svých vlastních amerických právníků. Možná mají právníky na Floridě. Určitě mají právníky ve Washingtonu a New Yorku. Očekával bych, že BBC bude jednat s právníkem pana Trumpa na Floridě, aby projednala znění omluvy, podrobnosti odvolání, zda musí být něco vysíláno v čase, kdy byl vysílán pořad Panorama, a všechny takové věci. A především se bude snažit zjistit, jaká výše odškodného by prezidenta uspokojila.“
Včera pozdě v noci hovořil právník Donalda Trumpa exkluzivně o tom, jaký typ vysílací společnosti preferuje.
Moderátor britské ultrapravicové televize GB News: „Potenciálně by mohl tu společnost zničit. Kdysi byla samozřejmě celosvětově známá a respektovaná jako renomovaný mediální zdroj, důvěryhodný zdroj pravdy. Někteří mohou namítnout, že se to v posledních letech změnilo. Měl by prezident nějaký problém s tím, že by potenciálně zničil BBC tímto způsobem?“
„Nemohu mluvit za prezidenta o tom, jak by se k tomu stavěl, ale vím dvě věci. Za prvé, rozhodnutí mají důsledky. A jednání BBC bylo úmyslné, a to má své důsledky.“
„Zmínil také GB News?“
„Ano, a vím, že má GB News rád, a myslím, že oceňuje, jak ho GB News prezentuje.“
Reportér: Lisa Nandyová řekla, že odvolání člena představenstva BBC, bývalého konzervativního poradce Robbieho Gibba, který byl obviněn z kritiky redakčních chyb BBC, by nebylo legální. Vyhnula se otázce tohoto poslance Labouristické strany.
„Děkuji, paní místopředsedkyně. Robbie Gibb, věrný nebo zrádce?“
„Možná bychom si o tom mohli popovídat s váženou paní nad skleničkou.“
Reportér: Lisa Nandyová řekla, že dlouho plánovaný proces rozhodování o budoucnosti BBC začne během několika týdnů.
Moderátor: Nyní se k nám připojil z Westminsteru bývalý politický redaktor BBC News Andrew Marr, který nyní má svou show na LBC, a z USA hlavní mediální analytik CNN Brian Skelter. Jak zní motto BBC World Service, nechte národy promlouvat k národům. To je to, co dnes večer děláme. Začnu s vámi, Andrew. Lisa Nandy dnes večer řekla, že BBC je světlem na kopci. Myslíte si, že toto světlo zhasne, nebo je její ujištění dostatečné k tomu, aby dál svítilo?
Andrew Marr: Myslím si, že vichřice kolem tohoto světla, pokud to tak mohu říct, jsou v tuto chvíli velmi, velmi divoké. Myslím si, že pro BBC je to opravdu velmi nebezpečný moment. Právě jsem mluvil s Katie McFarlandovou, která byla zástupkyní poradce pro národní bezpečnost Donalda Trumpa a byla mu velmi blízká. A ona si myslela, že to s tímto případem myslí smrtelně vážně. Chtěl BBC žalovat, pravděpodobně na Floridě. Nešlo by mu nutně o miliardu dolarů, ale to je zcela jasné. I právní náklady, Matte, budou enormní. A myslím, že tlak na BBC bude intenzivní. Myslím, že Trump to s nimi myslí smrtelně vážně. A problém je, jak oba víme, že v tuto chvíli neexistuje žádné skutečné vedení, které by se tímto problémem zabývalo.
Moderátor: To je pravda. Briane, psal jste o takzvaném Trumpově tlaku. BBC se nachází uprostřed tohoto Trumpova tlaku. Připomeňte nám, jak to funguje.
Brian Skelter: „BBC teď stojí před stejným rozhodnutím, jaké musely letos učinit jiné mediální společnosti. Bojovat, nebo se podvolit? A nejde jen o mediální společnosti. Viděli jsme to na Harvardu a na dalších amerických univerzitách. Viděli jsme to u právnických firem a dalších institucí. Ti, kteří bojují, nakonec zvítězí. Ti, kteří bojují, obvykle nakonec zvítězí. Ti, kteří se zdají kapitulovat před Trumpem, jako Paramount, mateřská společnost CBS News, která se s Trumpem dohodla během léta, utrpí poškození své pověsti. A v případě Disneyho, který v září suspendoval satirilka Jimmyho Kimmela, nakonec čelí velké negativní reakci spotřebitelů, kteří ruší předplatné. Myslím si tedy, že jedním z faktorů, o kterém musí představenstvo BBC právě teď uvažovat, je to, jaká bude reakce, pokud se zdá, že kapitulují před americkým prezidentem, protože bude tvrdá.
Moderátor: A co se týče floridského mediálního zákona, o kterém toho moc nevím, ale víme jen to, co víme. Slyšel jsem, že pokud by BBC tento případ vzala k soudu na Floridě, měla by docela velkou šanci na výhru.
Brian Skelter:„To je pravda. Právníci specializující se na média se domnívají, že by to byl silný případ pro BBC a slabý případ pro prezidenta. Nikdy však nevíte, jaké poroty se vám dostane, a to platí v každém státě, ale zejména na Floridě, kde v závislosti na tom, v které části státu se nacházíte, můžete dostat porotu, která je velmi nakloněna Trumpovi. Většina Trumpových případů se však nedostane k soudu. A myslím, že je důležité si uvědomit, že většina těchto dopisů se nezmění v soudní spory. Většina soudních sporů pro Trumpa nedopadne dobře. New York Times právě teď bojuje s Trumpovým soudním sporem. Wall Street Journal bojuje s Trumpovým soudním sporem. A já bych řekl, že v mediálním světě tyto značky těží z toho, že se rozhodly bojovat.“
Moderátor: Andrewe, pokud se BBC rozhodne kapitulovat, místo aby bojovala, její reputace bude po celém světě v troskách, že?
Andrew Marr: „Bude to strašné, protože to budou sledovat lidé po celém světě. Nezapomeňte, že BBC je také terčem útoků z Moskvy, kde se ruské ministerstvo zahraničí opravdu pustilo do jejího zpravodajství o Ukrajině. Izraelská vláda a Tel Aviv se také pustily do BBC. Je to velká mezinárodní událost a vzhledem k tomu, že BBC je součástí toho, jak je Británie vnímána po celém světě, ovlivňuje to nás všechny, ovlivňuje to také reputaci Británie ve světě. Zeptal jsem se dříve poradkyně Donalda Trumpa, zda by její rada byla, víte, kdyby se BBC pokorně omluvila a tak dále. Bylo by to dostačující? A ona řekla, že rozhodně ne. Prezident to vnímá velmi silně. Takže si myslím, že pokus o ústup, pokus o omluvu, nemusí být dostačující. A argument BBC je, že ano, je to hrozná věc. Tato úprava byla nehorázná a tak dále. Ale nakonec on skutečně rozvášnil ten dav. Víte, byl velmi agresivní. A vyšetřování Kongresu také zjistilo, že se toho dne choval nevhodně. A proto byl jejich argument, který v tom pořadu předkládali, spravedlivý. Myslím, že to by měla být jejich hlavní linie obhajoby, ale bylo by to velmi politické a velmi, velmi polarizující.
Moderátor: Briane?
Brian Skelter: Jen se snažím vysvětlit, proč je to pro Trumpa tak důležité, že? Kdykoli se může jevit, že poráží médium, chce to udělat, protože chce dominanci. Nakonec chce mít kontrolu nad zprávami, i když je důležité, aby média zajistila, že ji nedostane. A proč je to pro Trumpa důležité? Protože jde o jeho nevinu. Chce se prezentovat jako nevinný v případě událostí 6. ledna, a ne jako podněcovatel nepokojů. A tak jsme tady, téměř pět nebo šest let poté, a stále se bavíme o 6. lednu.
Moderátor: Andrewe, jsme uprostřed jakési velmi živé debaty o budoucnosti koncesionářských poplatků a obnovení charty BBC. Lisa Nandy se o tom dnes večer znovu zmínila. Zřejmě 300 000 lidí odmítlo platit koncesionářské poplatky a nyní je mezi nimi zřejmě i Boris Johnson, bývalý premiér. Pokud BBC nakonec zaplatí Donaldu Trumpovi 10 milionů liber, 60 milionů liber, ať už to bude kolik chce, jistě to ještě více zkomplikuje jejich argumentaci pro koncesionářské poplatky, že?
Moderátor: Je to opravdu velmi, velmi nebezpečné. V minulosti jsme samozřejmě byli svědky mnoha skandálů BBC, ale myslím si, že tento je jiný z jednoho velmi důležitého politického důvodu. Nyní se nacházíme v mnohem nejistější politické atmosféře. Soutěží zde mnoho různých stran. A je velká šance, že Refor Party a Nigel Farage vytvoří příští vládu. Nigel Farage včera, a myslím, že i dnes, hovořil o počtu lidí, kteří přestali platit koncesionářské poplatky, vzhledem k obviněním proti BBC, zejména kvůli zaujatosti vůči Gaze a ostatním. A myslím, že je velmi nepravděpodobné, že by budoucí reformní vláda zachovala chartu a koncesionářské poplatky. Myslím, že bychom byli svědky konce BBC. Myslím, že je to pro korporaci neuvěřitelně nebezpečný moment.
Moderátor: Než se dostanu k vám, Briane, jen krátká otázka, Andrew, ohledně Robbieho Gibba, který s vámi pracoval, protože byl vedoucím politických programů v BBC. Byl obviněn z podněcování puče uvnitř BBC. Věříte tomu?
Andrew Marr: Ne, nevěřím, protože nechápu, jak by to mohl udělat, kdo by byli jeho spojenci, jak by to vlastně fungovalo. Pravdou je, že představenstvo BBC nechtělo, aby Tim Davies odešel, víceméně ho prosili, aby zůstal, a předseda ho prosil, aby neodešel, ale Tim Davies byl odhodlán odejít, a proto odešel. Takže nechápu, jak by ten puč mohl fungovat. Robbie Gibb má určitě silné politické názory, ale víte, že není absolutně, odpusťte, že to říkám, absolutně brilantní machiavellistický mozek, jak ho někteří lidé vykreslují.
Moderátor: Briane, nakonec k vám. Myslím, že je tu mnohem větší otázka, a to, co je správné a co je špatné? Co je pravda a co je lež? Tohle je země, vaše země, která se nedokáže shodnout na tom, zda 6. leden byl povstáním, nebo ne, která se nemůže shodnout na tom, zda volby v roce 2020 vyhrál Joe Biden, nebo ne. To je opravdu velká otázka, ne? A je to opravdu nebezpečné.
Brian Skelter: Ano, paralely mezi USA a Velkou Británií jsou zde velmi jasné. Trump zrušil financování Hlasu Ameriky, že? Zrušil financování PBS a NPR. Zničil veřejnoprávní média v USA. Ve Velké Británii jsou někteří, kteří chtějí udělat totéž. Ale vidíme také paralely v této válce o pravdu. Trump včera poskytl rozhovor Fox News. Řekl spoustu věcí, které nejsou pravdivé. A přesto chce, aby BBC dodržovala nejvyšší možné standardy. A zpravodajské agentury by měly dodržovat nejvyšší standardy. Ale jsme v prostředí, kde pokrýváme politiky, kterým jsou poskytovány nejnižší výhody, nejnižší standardy, nejnižší příležitosti. Je to neuvěřitelně nespravedlivá dynamika, i když je to realita, ve které žijeme. Nakonec si myslím, že jde o snahu zničit instituce všeho druhu. Náhodou je na řadě BBC, ale děje se to proti všem velkým mediálním společnostem ve Velké Británii a v USA.
Moderátor: A co se děje ve Washingtonu, nemusí nutně zůstat ve Washingtonu, jak se říká. Dobře, moc vám oběma děkuji.
341
Diskuse