Británie: Sedmnáctiletý mladík pobodal jedenáct dětí. Dvě z nich zemřely

30. 7. 2024

čas čtení 4 minuty

(Co to proboha je s těmi mladíky?)



Dvě děti zemřely po útoku nožem na taneční hodině v severoanglickém Southportu

Při útoku bylo zraněno dalších devět dětí a dva dospělí





Dvě děti zemřely a devět jich bylo zraněno, z toho šest těžce, po sérii bodných útoků, k nimž došlo v pondělí na dětském tanečním kurzu v Southportu.



Dva dospělí jsou rovněž v kritickém stavu po útoku, který policie označila za „divoký“.



K pobodání došlo na hodině jógy a tance s tématikou Taylor Swift ve studiu The Hart Space, které v severozápadním přímořském městě pořádá také předporodní a hypnoporodní kurzy.



„Když (policisté) dorazili na místo, byli šokováni, když zjistili, že několik lidí, z nichž mnohé byly děti, bylo vystaveno zuřivému útoku a utrpělo vážná zranění,“ uvedla.



„Domníváme se, že zranění dospělí se statečně snažili chránit napadené děti,“ dodala.



Sedmnáctiletý chlapec z vesnice Banks v Lancashiru, původem z Cardiffu, byl později v souvislosti s útokem zatčen pro podezření z vraždy a pokusu o vraždu.



Kennedyová uvedla, že „motivace incidentu zůstává nejasná“, ale v současné době není považován za teroristický.



V první reakci na útok jej policie označila za velký incident a na místo bylo vysláno 13 sanitek, zatímco dětská nemocnice Alder Hey rovněž vyhlásila velký incident a požádala lidi, aby se pokud možno vyhnuli jejich „extrémně vytížené“ pohotovosti.



Taneční a jógové cvičení určené dětem ve věku od šesti do jedenácti let, které vedli dva učitelé, mělo skončit v poledne, tedy pouhých deset minut po bodnutí.



Obyvatelé a majitelé podniků popsali po útocích děsivé scény, včetně krvácejících dětí na ulici a křiku rodičů, kteří se snažili najít své dítě.



Osmnáctiletá Alaina Rileyová uvedla, že její teta, která bydlí naproti místu konání akce, byla svědkem toho, jak „malé děti vybíhaly ven a křičely celé od krve“ a jak se z budovy „plazili“ dva zaměstnanci.



Rileyová uvedla, že její teta viděla, jak rodiče vybíhají z taneční třídy a nesou děti celé od krve a snaží se je oživit.



„Myslím, že to byl čas vyzvedávání,“ řekla Rileyová. "Říkala, že takový křik ještě nikdy neslyšela. V telefonu mi říkala, že je rozrušená a v naprostém rozkladu."



Místní obyvatelé prý před příjezdem záchranné služby vynášeli děti z budovy, aby jim ošetřili zranění.



Colin Parry, majitel autoservisu Masters, který je v sousedství The Hart Space, řekl, že viděl „dvě nebo tři děti“ ležet vážně zraněné na zemi.



„Bylo to strašné, naprosto,“ řekl a dodal, že jeho kolega běžel ke dveřím tanečního studia poté, co uslyšel „křik, který nebyl normální“.



„Kolem něj proběhlo asi deset dětí, všechny krvácely, a jedno z nich se zhroutilo na podlahu venku,“ řekl.



O kousek dál v ulici slyšela 57letá Debrah Parkerová, jak z budovy vychází mladá dívka a říká: „Mami, byla jsem pobodána, byla jsem pobodána“.



"Ona [matka] ji co nejrychleji svážela do auta, křičela: ‚Pomozte mi, pomozte mi‘. Byla celá od krve,“ řekla.



"Slyšela jsem, jak křičí ‚moje dcera byla pobodána‘, prosila o pomoc. Snažila se přivolat policii,“ řekla šestatřicetiletá Michelle Birkbyová. "Připadá mi to trochu šílené, nedokážu to pochopit. Všichni jsme trochu v šoku."



Policie uzavřela rozsáhlou oblast kolem místa, kde došlo k pobodání, a také ulici v Banksu, vzdálenou 15 minut jízdy autem, která je pravděpodobně spojena s podezřelým.



Britský premiér Starmer řekl, že incident v Southportu je „strašný a hluboce šokující“.





„V myšlenkách jsem se všemi postiženými,“ uvedl v prohlášení předseda vlády Keir Starmer. "Rád bych poděkoval policii a záchranným složkám za jejich rychlou reakci. O vývoji situace jsem průběžně informován."







Podrobnosti v angličtině ZDE

