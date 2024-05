Oceňuji úsilí Karla Dolejšího zaplňovat Britské listy uiltrapravicovými články zkreslujícími americké protesty proti vraždění v Gaze, ale musíme uvést fakta

3. 5. 2024 / Jan Čulík

čas čtení 5 minut

Jen stručná poznámka. Je dobře, že Karel Dolejší zadává do Britských listů různé ultrapravicové komentáře kritizující lidskoprávní protesty na amerických a evropských univerzitách proti masovému izraelskému vyvražďování civilního obyvatelstva, včetně mnoha tisíců dětí, v okupované Gaze, nechť čtenáři vědí, jak někteří lidé reagují na tyto lidskoprávní protesty.

Je nutno však poukázat na fakta. Protesty na amerických i evropských univerzitách proti izraelskému vraždění v Gaze jsou motivovány lidskoprávním, humanitárním znepokojením. V důsledku toho, co lidi vidí každodenně v televizi - v ČR a v Izraeli to v televizi ovšem neuvidíte.





Je nutno upozornit na to, že na děsivou situaci civilistů v Gaze upozorňují VŠECHNY MEZINÁRODNÍ LIDSKOPRÁVNÍ ORGANIZACE, VŠECHNY ORGANIZACE OSN, i Evropská unie, stejně jako seriozní mezinárodní média jako CNN, BBC, britské Channel 4 News, britský seriozní tisk.





Zajímavá je role Německa. Zatímco mocenské struktury Spojených států jsou neoddělitelně finančně spojeny se zájmy Izraele, a proto se tam vraždění v Gaze v mocenských kruzích ignoruje a mocenské struktury v USA se snaží humanitární protesty na univerzitách diskreditovat, Německo zápolí se svou historií holocaustu, a proto nekriticky podporuje izraelské vraždění a kriminalizuje jeho kritiku prostřednictvím falešného tvrzení, že je to antisemitismus, a to dokonce i u židů. Poukazuje na to i Voxpot:







Neschopnost či neochota německé vlády oddělit antisemitismus od kritizování praktik Izraele se přetavila do pravicového populismu přiživujícího silnou německou islamofobii. Vláda a média označují za antisemity dokonce i celou řadu občanů Izraele. https://t.co/7BW6R8rFeu — Voxpot (@Voxpot) May 2, 2024

Přitom i většina řadových Němců je proti izraelskému vraždění v Gaze.







Dodejme, že proti izraelskému vraždění v Gaze je i většina Američanů. Důležité je vědět, že na rozdíl od mocenských kruhů v USA, řadoví američtí občané jsou většinově proti izraelskému vraždění v Gaze. Průzkum amerického veřejného mínění společnosti Gallup z 27. března 2024 prokázal, že proti izraelským vojenským akcím v Gaze se staví 55 procent Američanů, zatímco 45 procent je schvaluje. Mezi stoupenci Demokratické strany odsuzuje izraelské vraždění v Gaze 75 procent Američanů a 60 procent Američanů, kteří nepodporují žádnou politickou stranu.





Protesty opravdu nejsou spiknutím Hamásu ani spiknutím ultralevičáků. Drtivou většinou nejsou násilné. Jak na to poukazují seriozní média, jsou to drtivou většinou protesty zcela pokojné a poklidné. K násilí často dochází teprve v důsledku brutálních útoků americké policie, případně v důsledku proizraelských provokatérů, jak se stalo na univerzitě v Los Angeles, kde proizraelští násilníci útočili na pokojné propalestinské demonstranty a policie nezasáhla na jejich obranu. Newyorská policie si na své sídlo vedle americké vlajky vyvěsila i vlajku Izraele. Je to otevřený důkaz její zaujatosti.







Ano, při převážně pokojných, humanitárně motivovaných protestech se vyskytly tu a tam i excesy. Došlo k menšinovým incidentům, kdy některé skupiny vyjadřovaly antisemitismus. Jak svědčí objektivní média, těchto incidentů bylo velmi málo.







Problémem je, jak na to poukazuje izraelský časopis +972, že zatímco celý svět vidí v televizi hrůzy izraelského vraždění palestinských civilistů, žen a dětí, vyhrabávání nemluvňat z trosek bombardovaných domů, tyto záběry se nevysílají v Izraeli - ani mimochodem v České republice. Tyto dvě země jsou v tomto ohledu naprostou výjimkou. Protože většina Čechů o vraždění Netanjahuovy vlády v Gaze stejně jako většina Izraelců nemá tušení, velmi jednoduše dojde k názoru, že světová kritika Izraele je důsledkem jakési iracionální protiizraelské nenávisti.







Mám kontakty na univerzitách. Mohu vás ubezpečit, že nikdo z amerických univerzit, s nímž jsem v kontaktu, nepodporuje univerzitními protesty Hamás. Všichni akademici, které znám, podporují studentské protesty. Jistě, nepodporuje je americká politická garnitura, která je prorostlá izraelskými vlivy a penězi, a nepodporuje je ani značná část amerického tisku.







Zajímavě svědčil o situaci na amerických univerzitách i profesor Jiří Pehe, ředitel pražské pobočky Newyorské univerzity, který je v přímém ohnisku studentských demonstrací v New Yorku a s newyorskými studenty protestujícími na campusu v New Yorku jednal. Svědčil o tom, že jejich humanitární postoj na něho udělal velký dojem, přesvědčivé pro něho byly i jejich požadavky, aby americké univerzity nefinancovaly výrobu zbraní a jejich vývoz do Izraele.







Pravicové komentáře, které si přečtete v Britských listech, neodpovídají skutečnosti.



