Válka mezi Izraelem a Hamásem: ženy a děti tvoří podle Hamásu téměř 70 % lidí zabitých v Gaze, konstatuje OSN

31. 10. 2023

čas čtení 12 minut

´Šéf dětské agentury OSN (Unicef) uvedl, že každý den je v Gaze zabito nebo zraněno více než 420 dětí, což je "číslo, které by mělo otřást každým z nás".



- Téměř 70 % zabitých v Gaze tvoří děti a ženy, říká šéf UNRWA



Šéf Agentury OSN pro palestinské uprchlíky (UNRWA) varoval, že míra destrukce v Gaze "je bezprecedentní, lidská tragédie, která se odehrává pod naším dohledem, je neúnosná".



Philippe Lazzarini v pondělním projevu v Radě bezpečnosti OSN uvedl, že "nucené vysídlení" lidí v Gaze, kterým izraelské úřady nařídily evakuaci na jih, způsobilo, že více než 670 000 lidí je umístěno v přeplněných školách a sklepích UNRWA.



Řekl jsem to mnohokrát a řeknu to znovu: v Gaze není žádné místo bezpečné.



Poznamenal, že téměř 70 % z nahlášených zabitých jsou děti a ženy. Za tři týdny bylo v Gaze zabito téměř 3 200 dětí, uvedl s odkazem na údaje ministerstva zdravotnictví tohoto území. Toto číslo překonává počet dětí zabitých ročně v celém světě v konfliktních zónách od roku 2019, uvedl.



"To nemohou být 'vedlejší škody'," řekl a dodal, že Izrael provádí "kolektivní trest".

- Rozšíření pozemních operací Izraele v Gaze podle zprávy zkomplikovalo úsilí USA o propuštění rukojmích zadržovaných na palestinském území.



Vysoce postavený americký představitel v pondělí pro CNN uvedl, že se domnívají, že vyhlídky na propuštění rukojmích lze označit jako "50/50".



"Všechny parametry jsou k dispozici," řekl tento úředník o možné dohodě, ale snahy o vyjednávání s Hamásem jsou prý pomalé.



Mluvčí katarského ministerstva zahraničních věcí sdělil, že eskalace situace ze strany Izraele na místě "značně ztěžuje".



Probíhající rozhovory za účasti Izraele, Kataru, Egypta, USA a Hamásu se podle zdroje soustředily na propuštění rukojmích výměnou za vězně zadržované Izraelem.



Jejich součástí bylo také přimět Hamás, aby otevřel bránu Rafáh pro dvojí státní příslušníky, kteří se mohou dostat z Gazy, uvedl.



- Kypr podle úřadů zdvojnásobuje kapacitu svého hlavního přijímacího tábora pro migranty, aby se připravil na potenciálně velký příliv lidí v případě eskalace konfliktu mezi Izraelem a Gazou, uvedla agentura AP.



Přijímací tábor Pournara na okraji hlavního města Nikósie má v současné době kapacitu 1 153 osob.



Bude v něm také navýšen počet zaměstnanců, aby byla nově příchozím dostatečně poskytnuta potřebná péče a urychleno vyřizování žádostí o azyl, uvedl v prohlášení kyperský ministr vnitra Constantinos Ioannou.



- Turecké ministerstvo zahraničí "co nejdůrazněji" odsoudilo pondělní izraelský útok na tureckou nemocnici v Gaze, uvedla agentura Reuters.



V prohlášení uvedlo, že s izraelskými úřady sdílelo všechny "potřebné informace, včetně souřadnic" nemocnice turecko-palestinského přátelství. Dodalo, že:



Obléhání a tyto nelidské útoky, jejichž cílem je zbavit palestinský lid v Gaze jeho nejzákladnějších práv, jasně porušují mezinárodní právo.



Tvrzení tureckého ministerstva nebylo možné nezávisle ověřit.



- Na zvukové nahrávce zveřejněné Izraelskými obrannými silami (IDF) je slyšet, jak člen ředitelství vojenské rozvědky volá Palestinci v Gaze a přesvědčuje ho a jeho rodinu, aby se evakuovali na jih směrem k Chán Júnisu.



Příjemce hovoru si však stěžuje, že je těžké vyhovět izraelskému varování, protože Hamás blokuje silnice na trase na jih a "jen posílá lidi zpátky domů". Muž dodává, že Hamás střílí na Palestince, kteří se snaží oblast opustit.



Zvukový záznam je jen jedním z mnoha údajných důkazů, které IDF zveřejnily na podporu svých tvrzení, že Hamás využívá civilní obyvatelstvo Gazy jako živé štíty nebo že operuje způsobem, který ukazuje flagrantní přehlížení bezpečnosti civilistů.





- Tři palestinské skupiny na ochranu práv vyzvaly žalobce Mezinárodního trestního soudu (ICC) Karima Khana, aby vydal zatykač na izraelské úřady a vojenský personál.



Společné prohlášení organizací Al-Haq, Al Mezan Center for Human Rights a Palestinského centra pro lidská práva (PCHR) přišlo den poté, co Khan neohlášeně navštívil hraniční přechod Rafáh mezi Egyptem a Gazou.



V projevu po své nedělní návštěvě Khan uvedl, že Izrael musí bezodkladně vyvinout "znatelné úsilí, aby zajistil, že civilisté dostanou základní potraviny a léky", a dodal, že bránění dodávkám pomoci obyvatelům Gazy může představovat zločin spadající pod jurisdikci Mezinárodního trestního soudu.



Tři palestinské skupiny na ochranu práv uvedly, že rozhodnutí přerušit dodávky vody, potravin, elektřiny, léků a pohonných hmot a použití hladomoru jako válečné metody ke kolektivnímu potrestání obyvatel Gazy "je jasným a zjevným mezinárodním zločinem".



Tyto zločiny nařídila a schválila izraelská vláda, včetně ministra obrany Yoava Gallanta a ministra národní infrastruktury, energetiky a vodního hospodářství Israela Kantze.



Uvedli:



Proto vyzýváme Úřad státního zástupce (OTP), aby v souladu s výslovnou politikou OTP okamžitě vydal zatykače na izraelské orgány a vojenský personál, a zejména na osoby odpovědné za páchání mezinárodních zločinů na dětech.





- Šéf Agentury OSN pro palestinské uprchlíky (UNRWA) Philippe Lazzarini nastínil zoufalou humanitární situaci v pásmu Gazy, kde docházejí léky, potraviny, voda a pohonné hmoty.



Lazzariniho vyjádření v Radě bezpečnosti OSN přišlo poté, co jeden z představitelů UNRWA uvedl, že čtyři distribuční centra a sklad OSN v Gaze byly vyřazeny z provozu kvůli "narušení občanského pořádku".





Tom White, ředitel pro záležitosti UNWRA v Gaze, rovněž uvedl, že provoz logistické základny na hraničním přechodu Rafáh, která má zásadní význam pro distribuci pomoci, je stále obtížnější, protože se v ní ukrývá 8 000 lidí. Pro agenturu Reuters uvedl:

- Podle palestinského ministerstva zdravotnictví bylo při bombardování v Gaze zabito více než 8300 Palestinců. Podle organizace Save the Children je nyní v Gaze každých 10 minut zabito jedno dítě.









- Humanitární krize v Gaze se nadále zhoršuje, protože není dostatek vody, potravin, léků a pohonných hmot, uvedly humanitární organizace. Vrchní žalobce mezinárodního trestního soudu Karim Khan uvedl, že bránění pomoci by mohlo představovat válečný zločin, a vyzval Izrael, aby umožnil vjezd více nákladních automobilů.

- Skupiny hájící občanská práva v USA varovaly před "vlnou mccarthyovského odporu" vůči kritice izraelského bombardování Gazy poté, co jsou Američané vyjadřující podporu Palestincům vyhazováni z práce, čelí výhrůžkám násilím a jsou pronásledováni proizraelskými skupinami.





Každý den se do skladů snaží dostat stovky lidí, kteří chtějí ukrást mouku. Právě teď jsou lidé v režimu přežití. Jde o to sehnat dostatek mouky a dostatek vody.Tisíce obyvatel Gazy se v neděli vloupaly do skladů OSN, aby se zmocnily mouky a dalších věcí. Lazzarini uvedl, že víkendový výpadek komunikací urychlil narušení občanského pořádku v Gaze.Pokud se tento kolaps zhorší, "bude pro OSN nesmírně obtížné, ne-li nemožné" v Gaze dále působit, řekl.. Na pondělní tiskové konferenci vedené v angličtině izraelský premiér uvedl, že postup armády přes Gazu otevírá možnosti k osvobození rukojmích, což Hamás udělá pouze pod nátlakem, řekl na tiskové konferenci."Domníváme se, že příměří právě teď prospívá Hamásu, a Hamás je jediný, kdo by z něj právě teď profitoval," řekl v pondělí John Kirby.Netanjahuův úřad jmenoval rukojmí jako Daniela Aloniho, Rimona Kiršta a Jelenu Trupanovovou. Jejich rodiny uspořádaly v Tel Avivu tiskovou konferenci, na níž vyzvaly Červený kříž, aby požadoval setkání se všemi rukojmími drženými v Gaze, a amerického prezidenta Joea Bidena, aby "udělal vše, co je v jeho silách, aby všechny přivedl domů".Poté, co ji lékařská kontrola prohlásila za zdravou, se znovu setkala se svou rodinou, což Izraelcům poskytlo vzácný obraz radosti.Od 7. října dodalo zásoby palestinské humanitární organizaci jen 144 nákladních automobilů, uvedla organizace.Kromě stovek pacientů, kteří by cestu na jih nepřežili, se na chodbách a nádvořích nemocnice ukrývá více než 12 000 vysídlených osob, uvedla organizace.V samostatných tweetech IDF uvedly, že letadlo zaútočilo na cíle Hizballáhu na libanonském území, včetně "infrastruktury pro řízení terorismu a vojenské infrastruktury organizace", a že stíhačka zaútočila na odpalovací zařízení na syrském území.Zpravodajové deníku Guardian, kteří se nacházeli asi 200 metrů od místa střelby, zaslechli v rychlém sledu dvě dávky střelby a viděli, jak se k nedaleké čerpací stanici sjíždějí ozbrojení policisté, koně a ostří střelci na motorkách.Kremelský mluvčí Dmitrij Peskov uvedl, že "nepřející" využili široce viditelných záběrů utrpení v Gaze, aby rozdmýchali nálady v převážně muslimském regionu na severním Kavkaze. Místní zdravotnické úřady uvedly, že při incidentu v Machačkale bylo zraněno 20 lidí.