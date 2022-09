Putinova mobilizace neúměrtně postihnuje menšiny v Rusku

23. 9. 2022

čas čtení 6 minut

"Je to stoprocentní mobilizace"

Přicházejí zprávy o tom, že jsou mobilizací neúměrně postiženy etnické menšiny. Protestující v Moskvě byli odvedeni do armády





Předvolání do armády doručené mužům o půlnoci. Učitelé ve školách pod nátlakem roznášejí oznámení o odvodech. Muži dostávají hodinu na to, aby si sbalili věci a odešli do odvodních středisek. Manželky pláčou.



První celý den první ruské mobilizace od druhé světové války přinesl emotivní scény v odvodních střediscích a dokonce i známky protestů, přičemž se zdá, že Rusko povolává do armády mnohem větší počet muží než 300 000, jak tvrdil ministr obrany Sergej Šojgu.



V obci, kde žije 450 lidí, chodil šéf vesnice od domu k domu a snažil se rozdat více než 20 oznámení o odvodu. Když se muži shromáždili před odchodem následujícího rána, někteří podle ní popíjeli vodku, zatímco jiní se objímali a přáli si navzájem, aby zůstali v bezpečí. Ženy plakaly a dělaly znamení kříže nad malým mikrobusem, který je odvážel.











Navzdory ujišťování, že Rusko bude odvádět jen muže, kteří nedávno sloužili v armádě a mají bojové zkušenosti, aktivisté poukázali na řadu případů mužů ve věku kolem 50 let, kteří obdrželi povolávací rozkazy.



Aktivisté v Burjatsku říkali, že nechápou, proč místní úředníci provádějí tak agresivní nábor."Není to částečná mobilizace, je to stoprocentní mobilizace," řekla Alexandra Garmažapovová, předsedkyně Nadace Svobodné Burjatsko, aktivistické skupiny, která o odvodech v regionu informovala. Uvedla, že za poslední den spolu se svými kolegy obdržela a identifikovala více než 3 000 hlášení o doručení povolání do armády.Jedna žena uvedla, že jejímu 52letému příbuznému byla doručenakrátce předtím, než prezident den předtím vyhlásil odvod.Yanina Nimajevová, novinářka z Ulan-Ude v Burjatsku, si stěžovala, že její 38letý manžel dostal povolávací rozkaz, přestože nikdy nesloužil v armádě."Copak nemáš pět dětí?" ptali se ho. Manžel se zasmál a řekl 'ano, pět dětí'. 'No dobře, tak očekávej povolávací rozkaz,' řekli."Chápu, že máme kvóty. Naše republika potřebuje shromáždit 4000 vojáků," uvedla Nimajevová ve videu adresovaném gubernátorovi oblasti. "Ale je třeba dodržet některé parametry a zásady této částečné mobilizace."Během středečního televizního rozhovoru Šojgu uvedl, že Rusko se zaměří na 300 000 odvedenců, především těch, kteří mají nedávné vojenské zkušenosti. Skutečný počet v rozkazu podepsaném Putinem je však tajný.Někteří se domnívají, že by mohl být mnohem vyšší. Nezávislý ruský listuvedl, že podle zdroje z prezidentské administrativy Rusko usiluje o povolání více než 1 milionu lidí do armády. Tuto zprávu jiné zpravodajské agentury nepotvrdily.Videozáznamy a neoficiální svědectví z celého Ruska však ukazují, že velké odvody probíhají i v malých městech, což naznačuje, že počet odvodů může být mnohem vyšší.Mnozí odvedenci jsou z ruských republik, kde žijí etnické menšiny, což posiluje pocit, že země neúměrně spoléhá na etnické menšiny jako na hlavní bojovou sílu na Ukrajině. Tyto regiony také utrpěly neúměrný počet mrtvých a obětí války.V Neryungri, druhém největším městě v Jakutsku, se na videozáznamech objevily desítky mužů shromážděných na fotbalovém stadionu Gorňak a naložených do autobusů směřujících do náborových center, zatímco rodinní příslušníci se s nimi s pláčem loučili. Mnozí z mužů vypadali na třicátníky a čtyřicátníky."Pracovníkům společností Kolmar a Mechel (dvě velké těžební společnosti působící v regionu) už dali výpovědi," uvedl aktivista, který video zveřejnil. "Celou noc rozdávali povolávací rozkazy."V Dagestánu se objevilo video, na němž lidé rozzlobeně konfrontují úředníci, která v náborovém středisku argumentovala ve prospěch odvodů.Úřednice uvedla, že její syn od února bojuje na Ukrajině."Bojujete za budoucnost svých dětí," křičela žena před davem lidí před odvodním centrem."My nemáme přítomnost, o jaké budoucnosti to mluvíte?" reagoval muž v davu.V Moskvě se po Putinově vyhlášení mobilizace sešly stovky lidí k protestu na Arbatské ulici v centru města. Policisté prý začali dávat povolávací rozkazy těm, které na protestu zadrželi.Mezi nimi byl i Artem Krieger, mladý reportér zpravodajské stanice Sota Vision, který byl zadržen, přestože byl na místě, aby o protestech informoval."Všichni muži, úplně všichni, dostali povolávací rozkaz," řekl Krieger v rozhovoru pro televizi Dožď ze zadního sedadla policejní dodávky. Podle něj se to týkalo i mužů, kteří nikdy nesloužili v armádě a kteří se nyní musí dostavit do místních náborových středisek.Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov v telefonickém rozhovoru s novináři podle všeho potvrdil, že policie zadrženým osobám předává povolávací rozkazy. "Není to v rozporu se zákonem," řekl.Rozsah mobilizace v celém Rusku je ohromující. Jedno video ukázalo více než 100 potenciálních odvedenců seřazených za letadlem An-12 na letišti v Churbě v dálněvýchodním Chabarovském kraji.V Burjatsku aktivisté uvedli, že nechápou, proč místní úředníci provádějí tak agresivní nábor, přičemž studenti místních univerzit dostávají oznámení o odvodu, zatímco sedí ve třídě.Jednou z myšlenek bylo, že místní gubernátor chce splnit své kvóty "jako školák před učitelem Putinem", řekla Garmažapovová.Další teorií podle ní bylo, že se tak děje proto, aby se "potrestalo Burjatsko".