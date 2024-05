Entropie nalevo, entropie napravo

31. 5. 2024

Mainstreaming levicových radikálů před desítkami let předznamenal to, co teď vidíme na pravici, píše Jonah Goldberg.

Mám teorii, kterou vás chci provést.

O alternativní pravici už moc neslyšíte. Mám několik teorií, proč tomu tak je. Zjevné je, že se delegitimizovala. Trollování lidí na internetu antisemitskými karikaturami a žabákem Pepem není agenda, která by se hodila k vytváření koalic ve velkém. Pochodňový průvod v Charlottesville v roce 2017 také nebyl zrovna PR převratem. Chytří lidé, ať už antisemité nebo ne, si uvědomovali, že být přisluhovači neonacistů není dobrý kariérní postup. Domnívám se, že někteří zastánci alternativní pravice z toho vyrostli, buď proto, že si uvědomili její monumentální hloupost, nebo proto, že se stala nudnou, když se ji lidé naučili ignorovat.

Za druhé, seriózní – do značné míry nebigotní – intelektuální typy, které omlouvaly alternativní pravici nebo si s ní zahrávaly, našly pro svou alternativní pravici pohostinnější, serióznější a uznávanější hnutí ve věcech, jako je nový nacionalismus, "postliberalismus" nebo prostě trumpismus. To je koneckonců to, co má tento termín znamenat: Alternativa k současnému pravicovému "establishmentu" nebo konsensu.

A tím se dostáváme ke třetímu, méně veselému vysvětlení, proč už o alternativní pravici moc neslyšíme. Už to není tak "alt" jako kdysi. Mnoho z těchto mladých lidí si našlo lepší kariérní cestu v práci pro "establishmentovější" pravicové uskupení. Jsou vítáni v CPAC a Heritage Foundation, Turning Point USA, různých pobočkách Mladých republikánů a nových mozkových trustech America First a astroturfových skupinách, které se vynořily v posledním desetiletí, nemluvě o pracovních místech na Capitol Hill, Fox News, OAN, Newsmax a samozřejmě v samotné GOP.

Neříkám, že je to všechno prošpikované mdlými fanatiky, kteří si myslí, že je legrační photoshopovat lidi do plynových komor. Tito lidé stále existují, ale skutečná alternativní pravice je o něčem víc než jen o memové válce a vtipech o tom, kolik Židů se vejde do popelníku. Nová přitažlivost se týká popírání voleb, konspiračních teorií a v některých případech i extrémního orbánismu.

To, co říkám, je širší alternativní pravice – ta, která si myslí, že Ronald Reagan byl hrozný a William F. Buckley byl zaprodán – a zaznamenala pozoruhodný (i když ne úplný) úspěch se svým vlastním krátkým pochodem institucemi. Relativně krátká cesta tohoto pochodu pramení z faktu, že jen málo vysloveně konzervativních institucí je zcela odděleno od Republikánské strany a politiky, takže když se strana přikloní k Trumpovi a MAGA, mnoho institucí ji z vnímané nutnosti následovalo.

Ne všichni se změnili, ale uvolnili místo lidem s extrémně nekonvenčními názory. Některé instituce tomuto přílivu do té či oné míry odolaly a spousta jednotlivců napříč pravicí neprošla damašskou konverzí k nové pravici. Ale je jasné, že uvnitř Republikánské strany a téměř všech konzervativních organizací zvučných jmen existuje nová lidová fronta, nové pojetí velkého stanu, který v té či oné míře považuje každého, řekněme, od Candace Owensové a Laury Loomerové přes poslance Marjorie Taylor Greeneovou a Paula Gossara až po Tuckera Carlsona a Michaela Flynna, za součást "hnutí". Lidé, kteří tomu oponují, jsou považováni za větší problémy nebo otravnější kacíře než podvodníci, fanatici nebo pomatenci v hnutí.

Nebojte se, dostávám se ke své teorii.

Stojí za zmínku, že nic takového jako "alternativní levice" neexistuje. Pokud někdo tuto frázi použil, bylo to většinou jako "Já jsem guma, ty jsi lepidlo... ", používali pravici jako přívlastek proti woke typům. Ale nikdy se to neuchytilo. Navíc se téměř nikdo neironicky nenazývá "alternativní levicí".

A proč by měli? Seriózní levice do značné míry uspěla ve svém dlouhém pochodu institucemi ještě předtím, než jsem se narodil. Dalo by se dokonce namítnout, že k jejich vítězství, alespoň symbolicky, došlo v roce, kdy jsem se narodil.

V roce 1969 byla Cornellova univerzita rozervána protesty v kampusu. Detaily, které jsou mimochodem fascinující, jsou příliš komplikované na to, abychom se jimi zde zabývali. Základním příběhem však je, že někteří afroameričtí radikální studenti porušili pravidla, když pořádali protesty. Tři z nich byli administrativně potrestáni. V reakci na to se černošští aktivisté vyzbrojili zbraněmi a obsadili Willard Straight Hall. Hlavním z jejich požadavků bylo, aby byly tresty zrušeny. Profesoři dostávali výhrůžky smrtí. Do budovy byly vypáleny varovné výstřely. Thomas Jones, vůdce gangu, vystoupil v univerzitním rádiu a poté, co oznámil domácí adresy tří profesorů – Allana Blooma, Clintona Rossitera a Waltera Bernse – a čtyř administrátorů, včetně rektora Cornellovy univerzity Jamese Perkinse, prohlásil, že jim "zbývají tři hodiny života."

Nejen, že byly tresty zrušeny, ale škola kapitulovala před rozsáhlými změnami v učebních osnovách, personálním obsazení a řízení. Perkins rezignoval a Bloom, Berns, legendární klasický vědec Donald Kagan a mladý Thomas Sowell ve svém prvním učitelském zaměstnání uprchli z Cornellu. Byl vytvořen nový univerzitní senát, správní rada byla restrukturalizována a bylo založeno Výzkumné centrum afrikanistiky. Rossiter, velký liberální historik, pomohl přesvědčit fakultu, aby tresty zachovala. Deníku New York Times řekl: "Pokud se loď potopí, půjdu s ní, pokud bude představovat rozum a řád. Ale pokud se to změní ve výhrůžky a strach, nechám toho a vezmu práci nočního hlídače v pekárně."

Poté došlo ke změně pozice. Fakultní senát, který jen o několik dní dříve odmítl žádost o milost, obrátil. Bloom později vzpomínal, že "studenti zjistili, že nabubřelí učitelé, kteří je katechizovali o akademické svobodě, mohou být s trochou šťouchnutí přeměněni na tančící medvědy".

Jones se stal šéfem TIAA, penzijního fondu pro většinu vysokoškolských profesorů. (Jednou jsem slyšel, jak Berns žasne nad tím, že ten kluk, který mu vyhrožoval, že ho zabije, teď spravuje jeho penzijní fond.)

Zmiňuji se o tom, protože si myslím, že to ilustruje orientaci mainstreamové levice na krajní levici. Univerzity jsou dnes plné akademiků a administrátorů, kteří si ideologicky a psychologicky myslí, že krize na Cornellově univerzitě byla velkým vítězstvím pro sociální spravedlnost. Stejnou dynamiku můžete vidět i v tom, jak se vzpomíná na skupiny jako Weathermen a Black Panthers. I když se nejedná o násilí, levicový radikalismus je mainstreamovými liberály vnímán jako něco, co by měli obdivovat. Radikální vůle, autenticita, vášeň jsou považovány za hnací sílu pokroku. Radikální elegance je cool. Radikální levice má navíc odvahu stát si za svým přesvědčením, zatímco liberálové rossiterovského stylu podobné přesvědčení postrádají k obraně "rozumu a řádu", když je to zapotřebí. Lidé, kteří si uchovávají svůj mladistvý radikalismus, jsou oslavováni za to, že se "nezaprodali".

Mezi mainstreamovými žurnalisty, progresivními akademiky a intelektuály obecně jsou radikální obžaloby amerického liberálního řádu považovány za smělé a obdivuhodné. Radikální intelektuálové – Noam Chomsky, Howard Zinn, Herbert Marcuse, Michel Foucault, Frantz Fanon, Kimberlé Crenshaw, Stanley Fish a další – jsou (nebo byli) ochotni statečně a ušlechtile říkat "pravdu mocným". Co na tom, že jsou stejně antiliberální jako kdokoli jiný z dnešní Nové pravice.

Myslím, že hodně z toho začalo komunismem a tím, co se stalo "anti-anti-antikomunismem" mainstreamového liberalismu. Posledním záchvěvem seriózní antikomunistické statečnosti mezi levicí, kterou Rossiter nedokázal konsolidovat, byli Američané za demokratickou akci (ADA). Arthur Schlesinger a jeho kolegové liberálové z "vitálního centra" uznávali, že komunisté – myslím tím skuteční, sovětští komunisté v Americe – jsou existenční hrozbou pro americký projekt. Jak napsali Joseph a Stewart Alsopovi v New Republic v roce 1946, "liberální hnutí se nyní zabývá zaséváním semen své vlastní destrukce". Liberálové, tvrdili, "se důsledně vyhýbali velké politické realitě současnosti: Sovětské výzvě Západu". Toto uvědomění vedlo k vytvoření ADA v následujícím roce. Úspěšně vyčistili Demokratickou stranu od komunistů, kteří hromadně přešli do Pokrokové strany.

Ale od 50. let 20. století mainstreamový liberalismus přijal intelektuální a politický přístup "lidové fronty". Být obětí mccarthismu – nebo prostě antikomunismu – bylo odznakem cti. Skutečnými nepřáteli byli bývalí radikálové a komunisté, kteří se stali skutečnými konzervativci, ochotnými bránit americké liberální instituce. Když je socialistický spisovatel Michael Harrington nazval "neokonzervativci", spojoval je s neonacismem záměrně.

Samozřejmě, že nabízím nejstručnější náčrt komplikovaného příběhu, ale myslím si, že můj náčrt zachycuje realitu docela dobře.

Výsledkem je, že mainstreamové "liberální" instituce postrádají schopnost rozpoznat neliberalismus na své vlastní straně. Řečové kódy a podobné věci jsou od toho, aby je hlídaly, ne my. Morální normy týkající se odsuzování antisemitismu nebo apelů na rasovou solidaritu se vztahují pouze na síly mimo náš tábor. Hrůza z teokracie není namířena proti teokracii jako takové, ale proti katolíkům a "křesťanským extremistům". Muslimové, kteří volají po islámské nadřazenosti, jsou pouze součástí krásné mozaiky rozmanitosti. Mít s tím problém není čestný, klasicky liberální, jeffersonovský odpor k teokracii, je to "islamofobie". Diskriminace Asiatů nebo Židů slouží rozmanitosti. Diskriminace – skutečná nebo domnělá – černochů je v souladu s vrozeným americkým rasismem. Pomatenci – jako Naomi Wolfová, Michael Moore a Robert F. Kennedy Jr. – byli považováni za pomatence pouze tehdy, když se ukázali jako nevhodní nebo nepřátelští vůči progresivní lidové frontě.

Ve své skvělé eseji na obálce časopisu Commentary "Woke džihád" přichází Abe Greenwald se smutně zřejmým postřehem, že mainstreamové levicové instituce mají obrovský problém s antisemitským radikalismem. Pokud jste dávali pozor po 7. říjnu, možná vás překvapilo, kolik lidí na renomovaných pozicích v renomovaných institucích se otevřeně raduje z ohavného teroristického útoku na židovské civilisty. Ještě větší počet renomovaných lidí v renomovaných institucích byl – a zůstává – apologety těchto lidí. Abe odvádí veškerou práci a poskytuje příklady a vysvětlení lidové fronty radikální levice a islamistů. Ale i jeho hojná zásoba příkladů je jen zlomkem z velmi hluboké a široké studny.

Mohl bych snadno uvést bezpočet dalších příkladů novinářů, akademiků, spisovatelů a umělců, kteří buď obchodují s antisemitismem, podporou terorismu nebo širší ideologií antiamerikanismu a protizápadnictví. Mnohé z toho nabralo ducha mccarthyovské morální paniky. Přečtěte si esej Jamieho Kirchika o antisionismu v literárním světě a řekněte mi, že se mýlím.

Mějte na paměti, že 7. říjen nic z toho nevytvořil, ale jen odhalil. Teroristický útok, při kterém by byli mladé mírotvůrkyně hromadně znásilněny a děti upáleny zaživa, by byl podivnou provokací, kdyby v lidech vyvolala antisemitu. Ne, 7. říjen odhalil něco, co se budovalo velmi dlouho. Kdybych měl popsat názory mnoha levicových antisemitů, aniž bych naznačil, z jakého týmu pocházejí, mnoho přemýšlivých liberálů by předpokládalo, že popisuji alternativní pravici. Ale to, co bych popsal, je to, co by mělo být považováno za "alternativní levici" – jenže není.

Přitom stojí za zmínku, že pravice po skončení studené války vyvinula nejrůznější mechanismy, normy, pravidla a argumenty, jak udržet radikály mimo své instituce. Důvody jsou složité. Některé z nich byly hluboce zásadové. Něco z toho se zrodilo z praktické nutnosti, vzhledem k tomu, že konzervativci byli pod neustálým dohledem liberály ovládaných médií a akademické obce. Koketování s radikalismem, rasismem nebo antisemitismem hrozilo delegitimizací konzervativního projektu. V žádném případě nebyla pravice bezchybná v provádění těchto pravidel. Williamu F. Buckleymu trvalo příliš dlouho, než změnil svůj názor na rasu – ale změnil jej. Byl rychlejší a odvážnější, pokud jde o antisemitismus a potrhlost, očistil všechno od Ayn Randové (trochu nespravedlivě), Bircherových a dokonce i od svých přátel Pata Buchanana a Josepha Sobrana. Existoval důvod, proč si pomatenci jako Ron Paul museli vystačit s mizernými direct mailovými zpravodaji.

Je velmi těžké najít podobný, institucionalizovaný systém na levici. Například Caitlin Flanaganová si v roce 2022 všimla, jak podivně se literární svět nedokáže přimět k tomu, aby skutečně uznal, natož odsoudil, flagrantní nenávist Alice Walker k Židům.

Alice Walker je literární velikán. Joseph Sobran, brilantní dlouholetý dopisovatel National Review, jím nebyl. Ale Buckley se podíval na antisemitské spisy svého přítele a kolegy (které se v průběhu jeho kariéry zvrhly) a dospěl k bolestivému a správnému závěru, že musí jít. Kdo na levici, s podobným postavením jako Buckley na pravici, by se odvážil zrušit autorku Purpurové barvy?

A tady je konečně moje teorie. Myslím si, že pravice se začíná podobat levici, protože opustila vůli a touhu dohlížet sama na sebe. Konzervatismus dosáhl takových rozměrů, že se už nemusí obávat, že by ho levice odsoudila. Ve skutečnosti je třeba takových odsouzení jako komplimentů, důkazu, že dělá něco správně.

Ztratil jsem přehled o tom, kolikrát jsem slyšel prominentní pravičáky tvrdit, že rána, kterou schytávají od "levice", je důkazem, že jsou "nad cílem". Lidová fronta je na denním pořádku. Apologety 6. ledna jsou Clinton Rossiters z pravice. Přimět prominentní republikány, aby odsoudili pravicové hrdlořezy a násilníky, je stejně obtížné jako přimět demokraty, aby odsoudili výtržníky a Antifu během nepokojů BLM. Není to nemožné, ale mnohem, mnohem, těžší, než by to mělo být.

Stejně jako přitahování palby zprava "dokazovalo", že radikální levičáci říkají mocným pravdu, je přitahování palby zleva odznakem cti pravice. V tomto pas de deux radikálů se ztrácí fakt, že skutečná obrana klasicky liberálních norem a institucí se nevyplácí. Progresivní elity se děsí toho, že budou mít špatný pach s radikály ve svém týmu, a konzervativní elity to cítí stejně. Progresivisté, kteří "mlátí nalevo" a konzervativci, kteří "mlátí napravo", jsou zrádci a zaprodanci.

Radikálové sdílejí společnou nevraživost vůči ústavnímu pořádku a všem institucím, které se nepřipojí na jejich stranu. Sdílejí také nejrůznější další názory – identitářství, korporativismus, protekcionismus a buď otevřený antisemitismus, nebo toleranci k němu ve svých řadách.

Jediné, na čem se skutečně neshodnou, je, kdo by měl být u moci a kdo by z toho měl mít prospěch.

Zdroj v angličtině: ZDE

