Irský senátor: Je "nanejvýš ironické", že nejtvrdší kritici izraelského násilí nemají "žádný problém" s IRA

31. 5. 2024

čas čtení 4 minuty

Ned O'Sullivan říká, že pokud lidé "odsuzují to, co se děje v Gaze", nemohou přijmout "lidi, kteří vraždili", píše Marie O'Halloran. Ned O'Sullivan říká, že pokud lidé "odsuzují to, co se děje v Gaze", nemohou přijmout "lidi, kteří vraždili",

Senátor za stranu Fianna Fáil Ned O'Sullivan řekl, že je "nanejvýš ironické", že ti, kteří jsou nejvíce pobouřeni násilím a zvěrstvy spáchanými v Gaze, nemají problém se "vzpomínkovými bohoslužbami za Prozatímní IRA".

Řekl, že "zde musíme být důslední. Pokud se chystáte vstát a odsoudit to, co se děje v Rafáhu, pak nemůžete objímat a vítat lidi, kteří zavraždili mého přítele Jerryho McCabea," s odkazem na gardu zastřelenou IRA při razii na poště v roce 1996.

O'Sullivan považuje za "velmi ironické, že velký počet lidí, kteří nejhlasitěji odsuzují násilí a zvěrstva páchaná v Gaze, nemá žádný problém s podporou vzpomínkových bohoslužeb za lidi z Prozatímní IRA, kteří zmasakrovali tisíce lidí v naší vlastní zemi, včetně tisíců lidí katolické víry. a zdá se, že nemají problém tyto dvě věci vyvážit."

Řekl také, že pokud by Hamás ráno propustil své rukojmí, "věřím, že bychom měli mír a dosáhli bychom příměří. Proč nepropustí své rukojmí? Zacházejí s lidmi jako se zvířaty v jeskyních, nevíme, co dělají. Jejich rodiče a jejich rodiny nevědí, zda jsou rukojmí živí nebo mrtví. Promluvme si o tom v této sněmovně. Zaveďme trochu rovnováhy."

Během debaty o legislativě, která by zavedla povinné bezpečnostní kontroly letadel prolétajících Irskem, aby se zajistilo, že nepřevážejí nelegálně munici, se senátor za Kerry označil za "poněkud okrajového" ohledně konfliktu mezi Izraelem a Hamásem.

Nelitoval "úspěchů palestinského lidu při zajišťování uznání palestinského státu", i když nebylo jasné, "co je to za stát, kde se bude nacházet a mnoho dalších aspektů".

Senátor z Listowelu řekl, že vláda a vůdce jeho strany Tánaiste Micheál Martin "jednají v tom, co považují za nejlepší zájem míru na Blízkém východě", ale má vážné výhrady k načasování tohoto rozhodnutí.

"Existuje nebezpečí, že to Hamás právě teď vnímá jako odměnu za to, co provedl 7. října," dodal s tím, že současné kolo "odvěkého konfliktu" započal Hamás. "Je mi zle, když vidím videoklipy toho, co udělali mladým, energickým ženám na oslavě koncertu. Byly ponižovány, ponižovány, znásilňovány."

"Bohužel se jim za to dostalo povzbuzení od velké části palestinské komunity. Myslím, že to musí mít na paměti i zdejší propalestinská lobby."

O'Sullivan řekl: "Zdá se, že máme fixaci na násilí pouze v jedné konkrétní geografické lokalitě."

Jednou z výhod uznání Palestiny je však to, že "nyní máme morální právo oslovit palestinský lid a povzbudit ho, aby uspořádal volby", protože je to tak dlouho, co je naposledy uspořádali.

"Jsme velmi kritičtí k Izraeli. Izrael je demokracie. V Izraeli jsou volby. Pan Netanjahu, ať už si o něm myslíte cokoli, byl demokraticky zvolen. To samé se nedá říct o vůdcích Hamásu, Hizballáhu nebo o komkoliv z nich."

O'Sullivan dodal, že Hamás "nemá pro Blízký východ vůbec žádné řešení, pouze úplné zničení izraelského lidu. To je fakt. Můžete se rozhlédnout kolem sebe a otevřít oči na mě a na všechno ostatní, ale to je skutečný fakt. Chtějí zničit Izrael."

Vyjádřil "soustrast židovské komunitě žijící v této zemi a v tomto městě. Víme, co snášejí. Známe strachy a obavy, které mají jejich děti při chození do školy."

A řekl horní komoře, že naprosto nesouhlasí s nedávným prohlášením prezidenta Michaela D. Higginse o antisemitismu a zcela souhlasí s novým vrchním rabínem.

Prezident Higgins označil tvrzení o antisemitismu v Irsku za "nezodpovědné". Bylo "naprosto pobuřující urážet židovskou komunitu" tvrzením, že je zde rozšířený antisemitismus.

"Nemyslím si, že je užitečné, když se lidé zastupující židovský stát snaží podněcovat strach tam, kde neexistuje, tím, že lidem říkají: 'My všichni a kdokoli židovského vyznání se musí bát'; To je hrubě nezodpovědné," řekl.

Vrchní rabín Yoni Wieder prezidenta zpochybnil a řekl, že židovské rodiny, které žily v Irsku "šest, sedm, osm generací", mu řekly, že nikdy předtím necítily takové "napětí" nebo "svůj názor jako židovského lidu tak delegitimizovaný".

Zdroj v angličtině: ZDE

-1