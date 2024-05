Jak Hamás nazývá své zajatkyně a proč na tom záleží

31. 5. 2024

Izrael zveřejnil děsivé video, v němž je zachyceno pět izraelských vojaček, které byly 7. října zajaty na vojenské základně Nachal Oz. Vystrašené a zkrvavené ženy prosí o život, zatímco bojovníci Hamásu se motají kolem a střídavě jim vyhrožují, že je zabijí, a chválí jejich vzhled. Únosci nazývají ženy "sabája", což Izrael překládá jako "ženy, které mohou otěhotnět", napsal Graeme Wood. Izrael zveřejnil děsivé video, v němž je zachyceno pět izraelských vojaček, které byly 7. října zajaty na vojenské základně Nachal Oz. Vystrašené a zkrvavené ženy prosí o život, zatímco bojovníci Hamásu se motají kolem a střídavě jim vyhrožují, že je zabijí, a chválí jejich vzhled. Únosci nazývají ženy "sabája", což Izrael překládá jako "ženy, které mohou otěhotnět",

Téměř okamžitě jiní překlad zpochybnili a řekli, že sabája se vztahuje pouze na "zajatkyně" a nezmiňuje se o jejich plodnosti. "Arabské slovo sab8ja nemá sexuální konotace," napsala novinářka Al-Džazírry Laila Al-Arian v příspěvku na X, čímž se ohradila proti článku Washington Post, který tvrdil, že ano. Řekla, že izraelský překlad "hraje na rasistické a orientalistické tropy o Arabech a muslimech".

Jedná se o skutečné ženy a oběti probíhajících válečných zločinů, takže se zdá být přehnaně odporné naznačovat, bez přímých důkazů, že byly v posledních několika měsících v zajetí znásilňovány. ("Osm měsíců," poznamenali Izraelci, aby si čtenáři mohli spočítat, jaké to je. "Přemýšlejte o tom, co to znamená pro tyto mladé ženy.") Ale tvrdit, že sabája postrádá sexuální konotace, odráží přinejlepším nevědomost. Toto slovo je dobře doloženo v klasických pramenech a vztahuje se na zajatkyně; upřednostnění klasického termínu před moderním naznačuje náklonnost ke klasickým způsobům války, které kodifikovaly sexuální násilí ve velkém. Stejně jako konkubína a společnice nesou poskvrny svého historického užívání, sabája je přímo spojována s tím, co my moderní nazýváme znásilněním. Dá se předpokládat, že každý, kdo používá sabáju v moderní Gaze nebo Rakce, má specifické a nechutné důvody k tomu, aby ji chtěl oživit.

Slovo sabája se nedávno znovu objevilo v moderním arabském slovníku díky úsilí Islámského státu. Není tedy překvapivé, že učenci nejlépe vybaveni pro tuto analýzu jsou ti, kteří pozorovali a katalogizovali, jak ISIS oživil sabáju (a mnoho dalších spících klasických a středověkých termínů). Al-Tamimiho, donedávna ze Swansea University, a Colea Bunzela z Hooverova institutu, kteří se k této kontroverzi vyjádřili bez senzacechtivosti, s výjimkou toho, že potenciál sexuálního zotročení je ze své podstaty senzační.

Podle klasické islámské právní vědy o válečném právu jsou možné osudy nepřátelských zajatců čtyři: Mohou být zabiti, vykoupeni, zotročeni nebo osvobozeni. Ti, kteří jsou zotročeni, pak podléhají pravidlům, kterými se řídí otroctví v islámu – která jsou rozsáhlá a jsou pro každodenní život většiny žijících muslimů téměř stejně irelevantní, jako jsou pravidla týkající se otroctví v judaismu pro životy většiny Židů. Říkám "téměř", protože Židé neměli stát, který by se snažil regulovat otroctví po mnoho staletí, ale poslední většinově muslimské státy zrušily otroctví až ve druhé polovině 20. století a Islámský stát tuto praxi nadšeně obnovil v roce 2014.

Tím Islámský stát znovu potvrdil privilegia a povinnosti otrokáře. (Bunzel poznamenává, že Islámský stát citoval učence, kteří používali termín sabája, jako by zajaté ženy byly automaticky považovány za otrokyně, a ostatní osudy byly implicitně nepravděpodobné.) Otrokář je zodpovědný za blaho otrokyně, včetně jejího jídla a přístřeší. Má dovoleno mít sex s otrokyněmi, ale platí pro něj určitá pravidla. Nesmí ji prodat, dokud nepotvrdí, že není těhotná, a má závazky vůči ní a jejich dětem, pokud se z jejich svazku nějaké narodí. Nemohu dostatečně zdůraznit, že takové vztahy – tedy sex s někým, koho vlastníte – představují znásilnění ve všech moderních výkladech tohoto slova a jsou odsuzovány, ať už k nim dochází v Levantě, Hidžázu nebo Monticellu.

Ale v předmoderním kontextu, před revolucí za lidská práva, která posvětila každého člověka individuální, nezcizitelnou hodnotou, bylo sexuální otroctví nepozoruhodné a hlavní starostí nebylo, zda to udělat, ale co udělat s dětmi. Prorok Mohamed osvobodil otrokyni poté, co mu porodila dítě. Židovský Abraham propustil svou otrokyni Hagar do pouště 14 let poté, co mu porodila Izmaela. Ale to jsou případy ze starověku a moderní lidé to vidí jinak. Frederick Douglass v úvodu své autobiografie zdůraznil nelidskost amerických otrokářů tím, že si všiml odporných důsledků těchto vztahů: Otcové nenáviděli, vlastnili, zneužívali a prodávali své vlastní příbuzné.

Sabája je termín, který se částečně zrodil z potřeby odlišit zajatce, kteří by mohli podléhat těmto pravidlům plození, od těch, jejichž vlastnictví by bylo méně komplikované. Překládat to jako "ženy, které mohou otěhotnět" je bohužel zavádějící. Jasně objasňuje to, co toto slovo znamená, totiž že tito zajatci spadají do právní kategorie s možnostmi odlišnými od jejich mužských protějšků. Jak poznamenává Al-Tamimi, Hamás mohl stejně dobře použít standardní arabské slovo pro válečné zajatkyně, asirat. Toto neutrální slovo se na arabské Wikipedii používá například pro Jessicu Lynchovou, americkou válečnou zajatkyni z invaze do Iráku v roce 2003. Místo toho Hamás použil termín s odlišnou historií.

Z výběru slov by se dalo vyčíst příliš mnoho. Pokud je mi známo, nikdo nenaznačil, že by Hamás následoval Islámský stát tím, že by oživil sexuální otroctví jako právní kategorii. Nevím o žádných důkazech, že by to udělal, a pokud ano, očekával bych, že mnoho příznivců skupiny, dokonce i těch, kteří jsou spokojeni s jejím zabíjením návštěvníků koncertů a starých lidí, skupinu odsoudí. Pravděpodobnější je, že jedna skupina členů Hamásu použila toto slovo v obzvláště opojném okamžiku, během něhož chtěli své zajatce co nejvíce ponížit. Naštěstí se zdá, že zajatci si neuvědomují, jaký jazyk se v jejich okolí používá. Jazyk naznačuje, že bojovníci byli otevřeni znásilňování žen, ale také to mohly být jen trestuhodné řeči po již tak hrubém dni masového zabíjení.

Číst příliš mnoho z jazyka se v tuto chvíli zdá být méně nebezpečné než číst příliš málo. Jakmile izraelský překlad vyšel, byl napadán pro svou nepřesnost, i když ve skutečnosti jen neobratně gestikuloval na skutečném, i když ne snadno shrnutelném historickém pozadí. Co měl překlad říkat, pokud vůbec něco? "Zajatkyně" nenesou patřičnou rezonanci; "kandidáti sexuálního otroctví" by se mýlili opačným směrem a naznačovali by příliš mnoho. Každý překlad něco ztrácí. Existuje v angličtině slovo, které by vyjadřovalo, že člověk vnímá týrané ženy, které má pod kontrolou, jako potenciálně sexuálně dostupné? Myslím, že asi ne. Byl bych velmi opatrný, než bych se ozval na obranu uživatele takového slova.

