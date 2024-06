Izraelci se radují, že osvobodili 4 rukojmí, Zabili ale při tom 210 lidí a 400 zranili

8. 6. 2024

Zdravotnické týmy hlásí, že kvůli velkému počtu obětí izraelského masakru v centrální části Gazy mají v nemocnici Al-Aksá velké potíže se zvládáním přílivu obětí.



Medical teams report huge difficulties coping with the influx of casualties at Al-Aqsa Hospital due to the large number of victims following the Israeli massacres in central Gaza. pic.twitter.com/1wIlQXjG39

And no one mentions the massacre today, the intestines protruding from the body of a boy in the street, the scalp dangling from the head of a girl in a hospital, the legless old man with his damaged bike next to him, the car on fire with a young man burning no one could approach…