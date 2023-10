Vyjádření prezidenta Bidena k reakci Spojených států na útoky Hamásu proti Izraeli a pokračující brutální válku Ruska proti Ukrajině

20. 10. 2023

Dobrý večer, mí američtí spoluobčané. Stojíme před zlomovým bodem v dějinách – jedním z těch okamžiků, kdy rozhodnutí, která učiníme dnes, budou určovat budoucnost v nadcházejících desetiletích. To je to, o čem bych s vámi dnes večer rád mluvil. Dobrý večer, mí američtí spoluobčané. Stojíme před zlomovým bodem v dějinách – jedním z těch okamžiků, kdy rozhodnutí, která učiníme dnes, budou určovat budoucnost v nadcházejících desetiletích. To je to, o čem bych s vámi dnes večer rád mluvil.

Víte, dnes ráno jsem se vrátil z Izraele. Říkají mi, že jsem první americký prezident, který tam cestoval během války.

Setkal jsem se s premiérem a členy kabinetu. A nejdojemněji jsem se setkal s Izraelci, kteří osobně prožili strašlivou hrůzu útoku Hamásu ze 7. října.

V Izraeli bylo povražděno více než 1 300 lidí, včetně nejméně 32 amerických občanů. Desítky nevinných lidí – od kojenců po staré prarodiče, Izraelců, Američanů – se staly rukojmími.

Jak jsem řekl rodinám Američanů, kteří jsou drženi v zajetí Hamásu, snažíme se všemi možnými způsoby přivést jejich milované domů. Pro mě jako prezidenta neexistuje vyšší priorita než bezpečnost Američanů držených jako rukojmí.

Teroristická skupina Hamás rozpoutala ve světě čisté, nefalšované zlo. Ale bohužel, židovský národ ví, možná lépe než kdokoli jiný, že zkaženost lidí, kteří chtějí způsobit bolest ostatním, nezná mezí.

V Izraeli jsem viděl lidi, kteří jsou silní, odhodlaní, houževnatí a také rozzlobení, v šoku a v hluboké, hluboké bolesti.

Hovořil jsem také s prezidentem Palestinské samosprávy Abbásem a zopakoval jsem, že Spojené státy jsou i nadále odhodlány hájit právo palestinského lidu na důstojnost a sebeurčení. Akce teroristů z Hamásu to nezmění.

Stejně jako mnoho dalších jsem zdrcen tragickými ztrátami palestinských životů, včetně výbuchu v nemocnici v Gaze, který nespáchali Izraelci.

Truchlíme nad každým ztraceným nevinným životem. Nemůžeme ignorovat lidskost nevinných Palestinců, kteří chtějí jen žít v míru a mít příležitost.

Víte, útok na Izrael je ozvěnou téměř 20 měsíců války, tragédie a brutality způsobené lidem na Ukrajině – lidem, kteří byli velmi těžce zraněni od doby, kdy Putin zahájil svou totální invazi.

Nezapomněli jsme na masové hroby, nalezená těla nesoucí známky mučení, znásilnění, které Rusové použili jako zbraň, a tisíce a tisíce ukrajinských dětí, které byly násilně odvlečeny do Ruska a ukradeny svým rodičům. Je to zvrácené.

Hamás a Putin představují různé hrozby, ale jedno mají společné: Oba chtějí zcela zničit sousední demokracii – zcela ji zničit.

Deklarovaným smyslem existence Hamásu je zničení Státu Izrael a vyvraždění Židů.

Hamás nezastupuje palestinský lid. Hamás používá palestinské civilisty jako lidské štíty a nevinné palestinské rodiny kvůli němu velmi trpí.

Putin mezitím popírá, že by Ukrajina měla nebo kdy měla skutečnou státnost. Tvrdí, že Ukrajinu vytvořil Sovětský svaz. A před pouhými dvěma týdny řekl světu, že pokud Spojené státy a spojenci stáhnou vojenskou podporu – a pokud se Spojené státy stáhnou, naši spojenci se také stáhnou – Ukrajině by zbýval, cituji, "týden života". Ale my se nestahujeme.

Vím, že tyto konflikty se mohou zdát vzdálené. A je přirozené se ptát: Proč je to pro Ameriku důležité?

Dovolte mi tedy, abych se s vámi podělil o to, proč je zajištění úspěchu Izraele a Ukrajiny životně důležité pro americkou národní bezpečnost. Víte, historie nás učí, že když teroristé neplatí cenu za svůj teror, když diktátoři neplatí cenu za svou agresi, způsobují více chaosu, smrti a více destrukce. Pokračují a náklady a hrozby pro Ameriku a svět stále rostou.

Pokud tedy nezastavíme Putinovu touhu po moci a kontrole na Ukrajině, neomezí se jen na Ukrajinu. Putin už vyhrožoval, že Polsku "připomene", cituji, "připomene", že jejich západní území byla darem od Ruska.

Jeden z jeho hlavních poradců, bývalý ruský prezident, označil Estonsko, Lotyšsko a Litvu za ruské "pobaltské provincie". To vše jsou spojenci NATO.

Po 75 let NATO udržovalo mír v Evropě a bylo základním kamenem americké bezpečnosti. A pokud Putin zaútočí na spojence NATO, budeme bránit každý centimetr NATO, který smlouva zahrnuje a vyžaduje.

Budeme mít něco, o co neusilujeme – řekněme to jasně: nehledáme – neusilujeme o to, aby američtí vojáci bojovali v Rusku nebo bojovali proti Rusku.

Mimo Evropu víme, že naši spojenci, a co je možná nejdůležitější, naši protivníci a konkurenti, to sledují. Sledují také naši reakci na Ukrajině.

A pokud odejdeme a necháme Putina vymazat nezávislost Ukrajiny, potenciální agresoři po celém světě budou povzbuzeni k tomu, aby se pokusili o totéž. Riziko konfliktu a chaosu by se mohlo rozšířit do dalších částí světa – do Indo-Pacifiku, na Blízký východ – zejména na Blízký východ.

Írán podporuje ruskou armádu na Ukrajině a podporuje Hamás a další teroristické skupiny v regionu.

Spojené státy a naši partneři v celém regionu pracují na vybudování lepší budoucnosti pro Blízký východ, takové, kde bude Blízký východ stabilnější, lépe propojený se svými sousedy, a to prostřednictvím inovativních projektů, jako je železniční koridor Indie-Blízký východ-Evropa, který jsem letos oznámil na summitu největších světových ekonomik. Předvídatelnější trhy, více zaměstnanosti, méně vzteku, méně křivd, méně válek, když jsou propojeny. Prospívá to lidem – prospělo by to lidem na Blízkém východě a prospělo by to i nám.

Americké vedení je to, co drží svět pohromadě. Americká spojenectví jsou to, co nás, Ameriku, udržuje v bezpečí. Americké hodnoty jsou tím, co z nás dělá partnera, se kterým chtějí ostatní národy spolupracovat. To vše riskovat, pokud odejdeme z Ukrajiny, pokud se obrátíme zády k Izraeli, to prostě nestojí za to.

To je důvod, proč zítra pošlu Kongresu naléhavou žádost o rozpočet na financování amerických potřeb národní bezpečnosti, na podporu našich klíčových partnerů, včetně Izraele a Ukrajiny.

Je to chytrá investice, která bude vyplácet dividendy pro americkou bezpečnost po generace, pomůže nám udržet americké vojáky mimo nebezpečí, pomůže nám vybudovat svět, který je bezpečnější, mírumilovnější a prosperující pro naše děti a vnoučata.

V Izraeli se musíme ujistit, že mají vše, co potřebují k ochraně svých lidí, dnes a vždy.

Bezpečnostní balík, který posílám Kongresu a žádám Kongres, aby ho schválil, je bezprecedentním závazkem k bezpečnosti Izraele, který posílí kvalitativní vojenskou výhodu Izraele, ke které jsme se zavázali – kvalitativní vojenskou výhodu.

Postaráme se o to, aby Iron Dome i nadále střežil oblohu nad Izraelem. Ujistíme se, že ostatní nepřátelští aktéři v regionu vědí, že Izrael je silnější než kdy jindy, a zabráníme rozšíření tohoto konfliktu.

Podívejte, ve stejnou dobu jsme s premiérem Netanjahuem včera znovu diskutovali o kritické potřebě, aby Izrael fungoval podle válečného práva. To znamená chránit civilisty v boji, jak nejlépe dovedou. Lidé v Gaze naléhavě potřebují potraviny, vodu a léky.

Včera jsem v diskusích s vedoucími představiteli Izraele a Egypta zajistil dohodu o první dodávce humanitární pomoci od Organizace spojených národů palestinským civilistům v Gaze.

Pokud Hamás neodkloní nebo neukradne tuto zásilku – tyto zásilky, poskytneme prostor pro trvalé dodávky život zachraňující humanitární pomoci pro Palestince.

A jak jsem řekl v Izraeli: Jakkoli je to těžké, nemůžeme se vzdát míru. Nemůžeme se vzdát dvoustátního řešení.

Izrael a Palestinci si stejně zaslouží žít v bezpečí, důstojnosti a míru.

Víte, a tady doma k sobě musíme být upřímní. V posledních letech dostalo příliš mnoho nenávisti příliš mnoho kyslíku, což podněcuje rasismus, nárůst antisemitismu a islamofobie přímo zde v Americe.

Zintenzivnila se také v důsledku nedávných událostí, které vedly k děsivým hrozbám a útokům, které nás šokují a lámou nám srdce.

Teroristické útoky 7. října vyvolaly v židovské komunitě hluboké jizvy a strašlivé vzpomínky.

Dnes se židovské rodiny obávají, že se stanou terčem útoků ve škole, když budou nosit symboly své víry, když půjdou po ulici nebo když budou chodit ven ve svém každodenním životě.

Víte, vím, že mnozí z vás v americké muslimské komunitě nebo v arabsko-americké komunitě, palestinsko-americké komunitě a mnoha dalších jste pobouřeni a zraněni, když si říkáte: "Už je to tu zase," s islamofobií a nedůvěrou, kterou jsme viděli po 11. září.

Zrovna minulý týden byla brutálně pobodána matka, malý chlapec – tady ve Spojených státech – malý chlapec, kterému bylo právě šest let, byl zavražděn v jejich domě nedaleko Chicaga.

Jmenoval se Wadea – Wadea – hrdý Američan, hrdá palestinsko-americká rodina.

Nemůžeme nečinně přihlížet a mlčet, když se to stane. Musíme jednoznačně odsoudit antisemitismus. Musíme také jednoznačně odsoudit islamofobii.

A vám všem, kteří jste zraněni – těm z vás, kteří jste zraněni, chci, abyste věděli: Vidím vás. Patříte sem. A já vám chci říct toto: Vy všichni jste Amerika. To je všechno Amerika.

Víte, ve chvílích, jako jsou tyto, kdy strach a podezřívavost, hněv a vztek jedou naplno, musíme pracovat tvrději než kdy jindy, abychom si udrželi hodnoty, které nás dělají tím, kým jsme.

Jsme národem náboženské svobody, svobody projevu. Všichni máme právo diskutovat a nesouhlasit bez obav, že budeme postiženi ve školách, na pracovištích nebo v našich komunitách.

A musíme se zříci násilí a jedovatosti, vidět jeden druhého ne jako nepřátele, ale jako americké spoluobčany.

Když jsem byl včera v Izraeli, řekl jsem, že když Amerika zažila peklo 11. září, cítili jsme se také rozzuřeni. I když jsme hledali spravedlnost a uskutečňovali ji, dělali jsme chyby. Proto jsem varoval izraelskou vládu, aby se nenechala zaslepit hněvem.

A tady v Americe nezapomínejme, kdo jsme. Odmítáme všechny formy – všechny formy nenávisti, ať už vůči muslimům, židům nebo komukoli jinému. To je to, co velké národy dělají, a my jsme velký národ.

Pokud jde o Ukrajinu, žádám Kongres, aby se ujistil, že můžeme Ukrajině i nadále posílat zbraně, které potřebuje k obraně sebe a své země, bez přerušení, aby Ukrajina mohla zastavit Putinovu brutalitu na Ukrajině.

Daří se jim to.

Když Putin napadl Ukrajinu, myslel si, že během několika dní obsadí Kyjiv a celou Ukrajinu. Inu, o více než rok později Putin selhal a selhává i nadále. Kyjiv stále stojí díky statečnosti ukrajinského lidu.

Ukrajina získala zpět více než 50 % území, které kdysi okupovaly ruské jednotky, s podporou koalice více než 50 zemí z celého světa vedené USA, které se všechny podílejí na podpoře Kyjiva.

Co by se stalo, kdybychom odešli? Jsme nepostradatelný národ.

Mezitím se Putin obrátil na Írán a Severní Koreu, aby nakoupil útočné drony a munici k terorizování ukrajinských měst a lidí.

Od začátku jsem říkal, že nepošlu americké vojáky bojovat na Ukrajinu.

Vše, o co Ukrajina žádá, je pomoc – zbraně, munici, kapacitu, schopnost vytlačit invazní ruské síly z jejich území a systémy protivzdušné obrany k sestřelení ruských raket dříve, než zničí ukrajinská města.

A dovolte mi, abych jednu věc vyjasnil: Posíláme Ukrajině vybavení, které leží v našich zásobách. A když použijeme peníze přidělené Kongresem, použijeme je k doplnění našich vlastních zásob – našich vlastních zásob novým vybavením – vybavením, které brání Ameriku a je vyrobeno v Americe: Raket Patriot pro baterie protivzdušné obrany vyrobené v Arizoně; dělostřelecké granáty vyráběné ve 12 státech po celé zemi – v Pensylvánii, Ohiu, Texasu; a mnoho dalšího.

Víte, stejně jako za 2. světové války, i dnes vlastenečtí američtí dělníci budují arzenál demokracie a slouží věci svobody.

Dovolte mi to uzavřít. Začátkem tohoto roku jsem nastoupil do Air Force One a vydal se na tajný let do Polska. Tam jsem nastoupil do vlaku se zatemněnými okny a vydal se na desetihodinovou cestu do Kyjiva, abych se postavil na stranu ukrajinského lidu před ročním výročím jeho statečného boje. To je důvod, proč jsem se rozhodl, že se vrátím.

Bylo mi řečeno, že jsem byl prvním americkým prezidentem, který vstoupil do válečné zóny, která nebyla pod kontrolou armády Spojených států, od dob prezidenta Lincolna.

Byla tam se mnou jen malá skupinka ochranky a pár poradců.

Ale když jsem vystoupil z toho vlaku a setkal se se Zelenským – prezidentem Zelenským, necítil jsem se sám. Přinášel jsem s sebou myšlenku Ameriky, příslib Ameriky lidem, kteří dnes bojují za stejné věci, za které jsme bojovali my před 250 lety: Svobodu, nezávislost, sebeurčení.

A když jsem procházel Kyjivem s prezidentem Zelenským, v dálce zněly protiletecké sirény, cítil jsem něco, čemu jsem vždy věřil silněji než kdykoli předtím: Amerika je stále pro svět majákem. Stále.

Jsme, jak řekla moje přítelkyně Madeleine Albrightová, "nepostradatelným národem".

Dnes večer jsou po celém světě nevinní lidé, kteří doufají díky nám, kteří věří v lepší život díky nám, kteří zoufale touží po tom, aby na ně nezapomněli, a kteří na nás čekají.

Ale čas je zásadní.

Vím, že máme doma své spory. Musíme se přes ně dostat. Nemůžeme dopustit, aby malicherná, stranická a rozzlobená politika stála v cestě naší odpovědnosti jako velkého národa.

Nemůžeme a nedovolíme, aby teroristé jako Hamás a tyrani jako Putin vyhráli. Odmítám, aby se to stalo.

Ve chvílích, jako je tato, si musíme připomínat, kdo jsme. Jsme Spojené státy americké – Spojené státy americké. A neexistuje nic – nic, co by přesahovalo naše schopnosti, pokud to uděláme společně.

Moji američtí spoluobčané, děkuji vám za váš čas.

Nechť vám všem Bůh žehná. A kéž Bůh ochraňuje naše vojáky.

