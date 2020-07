Koronavirus: Počet nákaz v Evropě a ve světě znovu výrazně roste

Průběžné zpravodajství

31. 7. 2020

- Velké části severní Anglie byly vráceny do uzamčení země. Došlo tam k výraznému zvýšení počtu nákaz protože, jak varoval ministr zdravotnictví Matt Hancock, "lidé nedodržují sociální distancování". To potvrdil i britský Národní statistický úřad, podle něhož méně než 50 procent lidí dodržuje sociální distancování. Lidé v severní Anglii znovu nesmějí přijímat návštěvy v domácnostech.

- Rusko zaznamenalo v pátek 5482 nových nákaz. Celkem má Rusko 839 981 nákaz, je čtvrtou nejnakaženější zemí na světě. Za posledních 24 hodin zemřelo 161 lidí, celkem v Rusku zemřelo 13 963 osob.- Německo zaznamenalo 870 nových nákaz. Celkem registruje Německo 208 698 nákaz a 9141 lidí tam zemřelo.- Primátor Tokia Yuriko Koike varoval, že město uvažuje o vyhlášení mimořádného stavu, pokud se počet nákaz bude dále zvyšovat. V pátek registrovalo Tokio 463 nových nákaz. 60 procentům nakažených lidí je mezi 20 a 30 lety, ale už se nákaza začíná šířit i mezi lidi starší 40 let. Počet infekcí v Tokiu nyní přesahuje 12 000, více než polovina těchto nákaz je za poslední měsíc. Počet nákaz v celém Japonsku se zvýšil ve čtvrtek na 35 461 a počet mrtvých je 1020.- V některých francouzských městech se zavádí povinnost nosit roušky na venkovních trzích a v centrech měst.- Americká ekonomika se zmenšila od dubna do června roční mírou o 32,9 procent.- Čína zaznamenala největší počet nákaz od začátku března. Většina nákaz je v regionu Xinjiang na severozápadě země. Celostátně Čína zaznamenala 127 nových případů, z nichž se 123 rozšířilo lokálně. Z nich bylo 112 v Xinjiangu.- Vietnam zaznamenal v městě Danang 45 nových koronavirových infekcí.- Brazilský prezident Jair Bolsonaro se ve čtvrtek vyjádřil, že bere antibiotika na infekci, která způsobila, že se cítí slabě. Na videu vtipkoval že má v plicích "hnilobu" poté, co po nákaze koronavirem strávil v izolaci několik týdnů. Jeho manželka Michelle Bolsonarová je také nyní nakažena koronavirem.- Mexiko informovalo o tom, že v zemi zemřelo dalších 639 osob, celkem v zemi na koronavirus zemřelo 46 000 osob, což je třetí nejvyšší úmrtnost na světě.- Australský stát Victoria zaznamenal svůj druhý nejhorší den pandemie, 627 případů. Stát Victoria byl uzamčen na šest týdnů.- Světová zdravotnická organizace varovala, že infekci koronavirem nyní v mnoha zemích šíří mladí lidé, kteří nedodržují sociální distancování. "Mladí lidé nejsou nezranitelní," varoval ve čtvrtek na virtuální tiskové konferenci Tedros Adhanom Ghebreyesus.- V USA tvrdil Donald Trump, že uzavření škol způsobuje úmrtí. "Pravděpodobně více úmrtí než koronavirus". Po 150 000 úmrtích v USA Trump dodal, že Spojené státy "nyní rozumí tomu, s čím se potýkají".