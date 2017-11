"Čas není na straně Ruska"

24. 11. 2017

Když rostou obavy kvůli vztahům Donalda Trumpa s Ruskem a prezidentovým závazkům vůči partnerům v zahraničí, jsou USA ještě spolehlivým spojencem? Vysoce postavené osoby Republikánské strany vyjadřují znepokojení kvůli potenciálním nebezpečím. V říjnu předseda senátního výboru pro zahraniční vztahy senátor Bob Corker šel až tak daleko, že řekl, že americký prezident může zemi navést "na cestu ke 3. světové válce".

Souhlasí s těmito obavami generálporučík Ben Hodges, velitel amerického kontingentu v Evropě čítajícího přes 30 000 vojáků?

"myslím, že udělal vše, co předchozí administrativa řekla, že hodlá udělat. Prezident, tato administrativa, splnili všechny závazky, pokud jde o alianci, a to je to, na co se soustředím," prohlásil Hodges.

Ale vlastní Trumpova slova - zejména jeho útoky na Twitteru - dál sledují jeho příznivci i odpůrci. Podle Hodgese je nicméně třeba věnovat pozornost tomu, kam USA posílají vojáky a peníze.

Unikátní na Trumpově administrativě jsou obavy z jeho vztahů s Ruskem. Hodges je nicméně přesvědčen, že když prezident přidal miliardu dolarů na evropskou odstrašující iniciativu. To byla podle něj "nezbytná změna" od "takřka jednostranného odzbrojení", které si "říkalo o útok".

