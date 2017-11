Saša Uhlová: Patočkovy noviny jsou svobodnější než ty, co teď křičí "Chyťte zloděje!"

21. 11. 2017

Bombardují mě od včerejška média kvůli tomu, že v DR kdysi nevyšel jeden text o poště. A chtějí vědět, jak to tehdy bylo a ještě mnohem víc. Pominu-li sám o sobě podivný princip, že k vyjádření si zvou redaktorku, která odešla v konfliktu, musím se smát i tomu, kdo se mi všechno teď ozývá. Je to trochu jako kdyby čínská vláda grilovala českou vládu za to, že se v Česku nedodržují lidská práva, píše Saša Uhlová.

Pracovala jsem v DR sedm let a měla jsem tam za tu dobu přesně jeden konflikt, který se týkal textu. Jakub tehdy tvrdil, že situace na poště je složitější a že když budeme jen popisovat pracovní podmínky, budeme tím zároveň psát v zájmu nějakých skupin. Neuměla jsem tehdy jeho argumentaci rozporovat. Když se mě teď ptají zástupci médií, o kterých mám řadu informací a výpovědí bývalých i současných redaktorů, že by to vydalo na knihu o tom, co u nich nemohlo vyjít, anebo naopak vyjít muselo, přijdu si jako v blázinci. Fakt. Možná se pustím do dalšího pátrání, jak to v různých redakcích chodí, už teď mám materiálu docela dost. Česká mediální scéna by to potřebovala a její problémy rozhodně nezačaly až s Babišem.