Britský ministr: Vozidla bez řidičů budou běžná v roce 2021, rekvalifikujte se

23. 11. 2017

Britský ministr financi Philip Hammond potvrdil, že britská vláda bude investovat dostatečné množství peněz, aby byla v Británii r. 2021 na silnicích běžná vozidla bez řidičů, a uvedl, že by se lidé měli připravit na to, že to bude "velmi náročné"."Dojde k tomu, určitě. Už se to děje teď. Zrevolucionizuje to náš život, zrevolucionizuje to způsob, jak pracujeme. A pro některé lidi to bude velmi náročné. Pro nás bude velkým úkolem zajistit, aby ten přibližně milion lidí, kteří v Británii pracují jako profesionální řidiči, byli schopni se rekvalifikovat a začít dělat mnoho nových zaměstnání, které tato ekonomika vytvoří."Někteří komentátoři se domnívají, že automatizované automobily nikdy nebudou schopny reagovat na chování chodců, technici z automobilových společností tvrdí, že si jsou jisti, že tyto problémy se vyřeší. Vyvíjí se umělá inteligence, která má automobilům umožnit porozumět gestům a úmyslům chodců.Podrobnosti v angličtině ZDE