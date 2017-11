IS využil lokálního konfliktu a vrací se do Libye

27. 11. 2017

Poté co lokální milice v letech 2016 a 2017 vyhnala "islámský stát" ze Sirty a Benghází, skupina se přeskupila a zahájila útoky na Libyjskou národní armádu i na rivala tohoto režimu, Vládu národní shody a s ní spojené milice z Misuráty.

Ale přežití IS v regionu nemotivovalo soupeřící libyjské režimy, aby odložily spory. Již tak složitý konflikt se ještě zkomplikoval.

V květnu IS zaútočil na konvoj patřící uskupení Misurátská třetí síla. Poté zesílily nájezdy Američanů na tábory IS. A koncem září útok amerického bezpilotního letounu zabil 17 militantů IS jihozápadně od Sirty.

Ale teroristická skupina si přesto uchovala schopnost provádět vlastní útoky. 4. října se IS přihlásil k sebevražednému útoku na soudní komplex v Misurátě, který zabil nejméně čtyři lidi a zranil takřka 40. 17. listopadu a znova 19. zasáhly další americké útoky tábory IS nedaleko Fukahy v centrální Libyi.

Mezi tím měly znepřátelené libyjské režimy plné ruce práce se vzájemným vražděním.

