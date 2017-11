Tolerujeme přešlapy. Rozhovor Babylonu s Petrem Pithartem

Přečetli jsme:

27. 11. 2017

Nechápu, že se Babišovi odpustil jeho výrok ze sjezdu ANO, na kterém pro něj hlasovalo 99 lidí ze sta přítomných – bylo tam přesně sto lidí, aby se to zřejmě lépe počítalo, nebo aby ten „PR efekt“ byl větší. Novináři se ho tehdy ptali, jestli mu výsledek nepřipadá divný, že hlasování připomíná dobu před listopadem, a on na to řekl takovou drzost: No vidíte, kdybych věděl, že to vzbudí takové pobavení, tak bych zařídil, aby pro mě hlasovalo 84 lidí.

Celý článek: ZDE