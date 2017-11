Slovinský premiér čelí možnému odvolání za svou podporu pro syrského uprchlíka

23. 11. 2017





Miro Cerar, jeden z mála liberálních politiků ve středovýchodní Evropě, čelí obvinění, že zasáhl do soudních procedur svou podporou pro syrského uprchlíka, který má být deportován do Chorvatska.



Pokud se opoziční pravici ve Slovinsku podaří prosadit svou rezoluci v parlamentě, poslanci by mohli odvolat Miro Cerara, šéfa vládnoucí centristické umírněné strany, i když vláda trvá na tom, že má Cerar v parlamentě dostatečnou podporu a jeho odvolání neprojde.

Zdrojem konfliktu je osud šedesátiletého Syřana Ahmada Shamieha, který přišel do Slovinska v roce 2015, naučil se místní řeč a stal se příkladem úspěšné integrace uprchlíků. Jeho žádost o azyl byla letos v létě odmítnuta slovinskými soudy, které mu nařídily, že musí odejít do Chorvatska, protože to byla první země EU, do níž vstoupil. Dva levicoví poslanci Shamieha vzali do budovy parlamentu, aby zabránili policii v jeho deportaci. Premiér Cerar se také vyjádřil, že chce nalézt způsob, jak by Shamieh mohl zůstat ve Slovinsku, vzhledem k jeho úspěšné integraci do slovinské společnosti. Pravičáci zuří, že premiér zasáhl do rozhodování soudů, a požadují jeho odvolání.Zatímco ostatní východoevropské země odmítly uprchlické kvóty, malé Slovinsko přijalo 335 uprchlíků, podle kvóty EU jich má celkem přijmout 567.Shamieh mezitím utrpěl nervový kolaps a je v psychiatrické nemocnici. Až se uzdraví, bude deportován do Chorvatska, ale bude prý mít možnost odtamtud zažádat o návrat do Slovinska.Podrobnosti v angličtině ZDE