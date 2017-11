Jak tomu je ve skutečnosti se Zemanovými hospodářskými "úspěchy" v Rusku

24. 11. 2017 / Jiří Hlavenka





Lidovky:





Za prvé: s "ekonomickou diplomacií" to nemá nic společného. Ty firmy se dávno dohodly i bez státníků a diplomatů, dlouhodobě společně podnikají, vyrábějí, kooperují. Daly pouze úlitbu papalášům protože je uprosila Hospodářská komora. Budiž.



Za třetí: žádných 19 miliard nikde není. Jsou to "memoranda o porozumění", nezávazné plky, že někdy někdo v budoucnu může, ale nemusí. Jsou to "odhadované hodnoty a prognózy budoucích tržeb" - žádný deal, kde je napsaná závazná částka tržeb či investic.



Za čtvrté: z těch proponovaných 19 miliard připadá 15 mld (tedy tři čtvrtiny částky a zbytek jsou drobné) na nějaký traktorový kontrakt s nějakou ruskou firmou, které dodá (slovenská) firma s fabrikou na českém zemí nějaké komponenty do ruských traktorů, tedy možná, pokud se zadaří. Jedná se o tržby ruské strany, nikoli té české. Můžeme se tedy plácat že se nám podařilo vytvořit tržby ruské firmě. Tedy, možná, pokud se zadaří.



Za páté: jsou to všechno víceleté kontrakty, u těch traktorů, který dominuje, čtyřletý, tedy na rok připadají asi 4 miliardy.



Za šesté: čtyři miliardy ročně jsou ve srovnání s celkovým ročním exportem firem u nás působících, což je v korunách cca 4 000 miliard, jedno promile. Jeden halíř ze stokoruny. Peanuts. Každý DEN včetně Velikonoc a Svátku Zemanova Zrození se u nás vyexportuje za 3x víc peněz než je celková roční hodnota těchto kontraktů. Nikdo o tom nemluví a nikdo se tím neprsí - je to prostě business as usual.



Můžu pokračovat zasedmé, zaosmé a zadeváté, pokud by bylo potřeba, ale možná je toho i takhle víc než dost, co myslíte?

