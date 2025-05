Trumpova administrativa zabránil Harvardu přijímat zahraniční studenty

23. 5. 2025

čas čtení 6 minut



Ministryně pro vnitřní bezpečnost Kristi Noem zveřejnila kopii dopisu ministerstva adresovaného univerzitě na Twitteru



Trumpova administrativa oznámila, že zastavuje Harvardské univerzitě možnost přijímat zahraniční studenty a nařídila stávajícím zahraničním studentům, aby přestoupili na jinou školu, jinak ztratí legální status.



Ve čtvrtek deník New York Times informoval, že Trumpova administrativa o svém rozhodnutí informovala Harvard po pokračující korespondenci ohledně „zákonnosti rozsáhlé žádosti o záznamy", podle tří osob obeznámených s touto záležitostí.





Žádost o záznamy je součástí vyšetřování ministerstva vnitřní bezpečnosti, v jehož rámci federální úředníci hrozí univerzitě omezením přijímání zahraničních studentů.



Ministryně vnitřní bezpečnosti Kristi Noem zveřejnila kopii dopisu na Twitteru. V dopise Noem uvedla: „Tímto vám oznamuji, že s okamžitou platností se ruší certifikace programu pro studenty a výměnné návštěvníky Harvardovy univerzity.“



„Zrušení certifikace programu pro studenty a výměnné návštěvníky znamená, že Harvard nesmí v akademickém roce 2025–2026 přijímat žádné cizince s neimigračním statusem F nebo J. Toto zrušení certifikace také znamená, že stávající cizinci s neimigračním statusem F nebo J musí přestoupit na jinou univerzitu, aby si zachovali svůj neimigrační status,“ pokračovala Noemová.



Noem zdůvodnila své rozhodnutí slovy: „Toto opatření by vás nemělo překvapit a je nešťastným důsledkem toho, že Harvard nesplnil jednoduché požadavky na podávání zpráv... Musí následovat důsledky, aby byl vyslán jasný signál Harvardu a všem univerzitám, které chtějí využívat privilegia přijímání zahraničních studentů, že Trumpova administrativa bude prosazovat zákon a vymýtit zlo antiamerikanismu a antisemitismu ve společnosti a na univerzitách.“



Bývalá guvernérka Jižní Dakoty také obvinila Harvard z „podněcování násilí, antisemitismu a koordinace s Komunistickou stranou Číny na svém kampusu“.



V samostatném tiskovém prohlášení ministerstvo vnitřní bezpečnosti uvedlo: „Ministryně Noem plní svůj slib chránit studenty a zakázat sympatizantům teroristů pobírat dávky od vlády USA.“



Mluvčí Harvardu ve čtvrtek označil postup vlády za „nezákonný“.



„Jsme plně odhodláni zachovat schopnost Harvardu přijímat zahraniční studenty a vědce, kteří pocházejí z více než 140 zemí a nesmírně obohacují univerzitu i tuto zemi,“ uvedl mluvčí.



„Rychle pracujeme na tom, abychom členům naší komunity poskytli poradenství a podporu. Tato odvetná opatření vážně ohrožují harvardskou komunitu i naši zemi a podkopávají akademické a výzkumné poslání Harvardu.“



Pippa Norris, autorka a lektorka srovnávací politiky na Harvardově Kennedy School of Government, ve čtvrtek uvedla, že Trump „v podstatě odřezává americké studenty od mezinárodních znalostí, oslabuje měkkou sílu a tím oslabuje Ameriku... A pro mě osobně to bude znamenat obrovské problémy v oblasti výuky.“



Norrisová uvedla, že „asi 90 %“ jejích studentů jsou zahraniční studenti, takže pokud „už Harvard nebude moci přijímat zahraniční studenty, poklesne poptávka, počet účastníků atd.“



Pokračovala: „Představte si, že jste přijeli, utratili spoustu peněz a prostředků, abyste se dostali na Harvard, a teď jste ve druhém nebo třetím ročníku bakalářského studia nebo ve druhém ročníku magisterského studia a [oni] vám řeknou: ‚Je nám líto, ale příští rok tady studovat nebudete moci.‘ To je přece strašné.“



Leo Gerdén, zahraniční student ze Švédska, označil toto oznámení v univerzitních novinách Harvard Crimson za „ničivé“.



„Měli by použít všechny dostupné prostředky, aby se to pokusili změnit. Mohly by to být všechny právní prostředky k žalování Trumpovy administrativy, cokoli, na co mohou použít nadační fond, cokoli, na co mohou využít své politické kontakty v Kongresu,“ řekl Gerdén a dodal: „To by mělo být jednoznačně prioritou číslo jedna.“



Podle údajů univerzity v současné době studuje na univerzitě téměř 6 800 zahraničních studentů, z nichž mnozí mají víza F-1 nebo J-1. Zahraniční studenti tvoří asi 27 % studentů univerzity.



Nejnovější rozhodnutí ministerstva vnitřní bezpečnosti přichází uprostřed rostoucího napětí mezi federálními úředníky a Harvardem kvůli tvrzením Trumpovy administrativy, že univerzita přijala nedostatečná opatření proti antisemitismu na svém kampusu.



Trumpova administrativa v květnu zrušila další granty pro univerzitu ve výši 450 milionů dolarů, poté co již dříve zrušila federální financování ve výši 2,2 miliardy dolarů.



Trumpem jmenovaná pracovní skupina pro boj proti antisemitismu poukázala na „radikalizaci Harvardu“ v souvislosti s celostátními protiválečnými protesty, včetně studentských demonstrací proti smrtícím útokům Izraele na Gazu, při nichž za poslední rok a půl zahynulo nejméně 53 000 Palestinců.



Trumpova administrativa také nařídila univerzitě zrušit programy zaměřené na diverzitu, rovnost a inkluzi, omezit studentské protesty a zveřejnit podrobnosti o přijímacím řízení federálním úředníkům.



V reakci na federální škrty podala univerzita, která disponuje nadačním fondem ve výši více než 53 miliard dolarů, žalobu na Trumpovu administrativu.



Prezident Harvardu Alan Garber v dubnu prohlásil, že „žádná vláda – bez ohledu na to, která strana je u moci – by neměla diktovat soukromým univerzitám, co mohou učit, koho mohou přijímat a zaměstnávat a jaké oblasti studia a výzkumu mohou sledovat“.



Garber také řekl: „Univerzita se nevzdá své nezávislosti ani svých ústavních práv... Nařízení vlády překračuje pravomoci federální vlády. Porušuje práva Harvardu vyplývající z prvního dodatku a překračuje zákonné meze pravomocí vlády podle hlavy VI. A ohrožuje naše hodnoty jako soukromé instituce věnované hledání, tvorbě a šíření znalostí.“





O tom, jak to ovlivní budoucnost Harvardu, Norris řekl: „Proč by se další zahraniční studenti hlásili do Ameriky, nejen na Harvard, když nemají jistotu, že dostanou místo? [Toto pozastavení] bude výhodné pro Oxford, Cambridge a mnoho dalších akademických institucí, protože ti nejlepší z nejlepších se samozřejmě mohou hlásit kamkoli. Amerika bude mít v důsledku toho opět problémy."





Zdroj v angličtině ZDE

