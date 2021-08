Děti usmrceny ve dvou explozích před letištěm v Kábulu

26. 8. 2021

U jedné ze vstupních bran na letiště v Kábulu došlo k velké explozi, pouhých několik hodin poté, co západní výzvědné služby varovaly před nebezpečím atentátů. Po výbuchu došlo ke střelbě. Útok potvrdil tiskový mluvčí Pentagonu John Kirby:



"Potvrzujeme, že došlo k explozi u kábulského letiště. Počty mrtvých a zraněných nejsou zatím jasné. Poskytneme další informace, jakmile budeme moci."





We can confirm an explosion outside Kabul airport. Casualties are unclear at this time. We will provide additional details when we can. — John Kirby (@PentagonPresSec) August 26, 2021

We can confirm that the explosion near the Abbey Gate of the Kabul airport has resulted in an unknown number of casualties. We will continue to update. — John Kirby (@PentagonPresSec) August 26, 2021

Security alert from US Embassy Kabul pic.twitter.com/asgLkugLj0 — Dion Nissenbaum (@DionNissenbaum) August 26, 2021

Pak Kirby potvrdil, že při výbychu u Abbey Gate na letišti v Kábulu zahynul dosud neznámý počet obětí.Talibán uvedl, že nejméně 11 lidí, včetně cizinclů a dětí, bylo usmrceno, a mnoho stráží z Talibánu bylo zraněno, informuje Al Jazeera.Americké velvyslanectví žádalo Američany, aby okamžitě opustili oblast u letiště, po výbuchu u Abbey Gate:

Asi 60 pacientů zraněných při útoku na letišti přišlo zatím do kábulského chirurgického střediska:





🔴 Around 60 patients wounded in airport attack have arrived at our #Kabul Surgical Centre so far. #KabulAirport #Afghanistan — EMERGENCY (English) (@emergency_ngo) August 26, 2021



Podle předběžných zpráv bylo 13 lidí usmrceno a 50 zraněno. Většina obětí jsou ženy a děti. Bylo zraněno také asi 5 amerických vojáků.



K jednomu atentátu došlo u Abbey Gate, při vstupu na letiště, k druhému nedaleko hotelu Baron, kde se zpracovávaly žádosti Afghánců doufajících, že se dostanou do Británie. Atentáty zřejmě spáchala afghánská odnož Islámského státu. Oba atentáty provedli sebevražední atentátníci.







