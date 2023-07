Izrael zaútočil na Jenin při největším vpádu na Západní břeh Jordánu za posledních 20 let

3. 7. 2023

Nejméně osm Palestinců bylo zabito a desítky zraněny při velké izraelské ofenzivě proti městu Jenin





Izrael zahájil rozsáhlou leteckou a pozemní ofenzívu ve městě Jenin na Západním břehu Jordánu, největší vojenskou operaci na palestinském území za poslední roky, kterou označil za "rozsáhlé protiteroristické úsilí".



Po zahájení nejméně 10 bezpilotních úderů na budovy vstoupila brigáda izraelských vojáků - předpokládá se, že se jedná o 1000 až 2000 vojáků - podporovaná obrněnými buldozery a odstřelovači na střechách do města a jeho uprchlického tábora, přičemž se setkala s palbou Palestinců, poté, co Izrael o svých plánech informoval Bílý dům.



Mluvčí palestinského prezidenta Mahmúda Abbáse označil operaci za "nový válečný zločin proti našemu bezbrannému lidu", zatímco militantní skupina Hamás sídlící v Gaze vyzvala mladé muže na Západním břehu Jordánu, aby se zapojili do bojů.



Lynn Hastingsová, stálá humanitární koordinátorka OSN, popsala "znepokojení" nad "rozsahem operace izraelských sil v Jeninu" a na Twitteru dodala: "V hustě obydleném uprchlickém táboře byly použity letecké údery. Několik mrtvých a kriticky zraněných. Musí být zajištěn přístup ke všem zraněným."



Izraelské obranné síly (IDF) a domácí zpravodajská služba Šin Bet ve společném prohlášení uvedly, že zaútočily na velitelské centrum v uprchlickém táboře Jenin, které využívala místní militantní skupina.



Záběry z nitra Jeninu ukazovaly ozbrojené a maskované palestinské bojovníky v ulicích, zatímco přestřelky a výbuchy pokračovaly až do pondělního rána.



Na kontrolním stanovišti na okraji města bylo v průběhu dne slyšet stále silnější střelbu a letadla nad hlavami.



V rámci eskalace násilí provedl Izrael letecký útok v blízkosti mešity ve městě, kterou podle něj palestinští ozbrojenci využívali k útokům na izraelské síly. "Dochází k přestřelkám s ozbrojenci v sousedství mešity v uprchlickém táboře Jenin," uvedly IDF. "Letoun IDF zasáhl, aby hrozbu odstranil."



Vpád do Jeninu je první od bitvy o Jenin v roce 2002 během druhé intifády, kdy bylo během více než týdne bojů zabito více než 50 Palestinců a 23 izraelských vojáků, včetně 13 izraelských vojáků při jediném incidentu.



Pondělní události zvýšily počet mrtvých Palestinců zabitých v letošním roce na Západním břehu Jordánu na 133. Jedná se o součást více než rok trvajícího nárůstu násilí, které vyústilo v jedno z nejhorších krveprolití v této oblasti za téměř dvě desetiletí.



Za úsvitu se ulicemi valil hustý černý dým z hořících pneumatik zapálených obyvateli a nad městem létalo půl tuctu izraelských dronů. Zatímco se ozývaly výbuchy, z reproduktorů v mešitách se ozývaly výzvy na podporu bojovníků a každý vchod do tábora byl obklopen izraelskými vojáky.



Palestinský řidič sanitky Khaled Alahmad řekl: "To, co se děje v uprchlickém táboře, je skutečná válka. Dochází k úderům z nebe. Pokaždé nás jede asi pět až sedm sanitek a vracíme se plné zraněných."



Vpád přišel v době, kdy v Izraeli roste tlak na tvrdou reakci na sérii útoků na osadníky, včetně střelby z minulého týdne, při níž zemřeli čtyři lidé.



V některých částech Jeninu byla přerušena dodávka elektřiny a v úzkých ulicích se proháněly vojenské buldozery - další připomínka izraelských vpádů během posledního povstání. Palestina a sousední Jordánsko násilí odsoudily.



Operace vedla přes noc k protestům na celém Západním břehu Jordánu, mimo jiné na kontrolním stanovišti u města Ramalláh, kde zemřel jeden Palestinec poté, co ho armáda střelila do hlavy. Izraelské systémy protivzdušné obrany byly uvedeny do pohotovosti pro případnou odvetnou raketovou palbu z blokovaného pásma Gazy.





Mluvčí IDF, admirál Daniel Hagari, uvedl, že se jedná o cílenou operaci o velikosti brigády, která by měla trvat jeden až tři dny, a Izrael nemá v úmyslu držet se na tomto území.









