Koronavirus: Globální počet mrtvých se blíží 800 000

Průběžné zpravodajství

21. 8. 2020

- Polsko v pátek registrovalo nových 903 nákaz, je to nejvyšší denní nárůst od vzniku pandemie. Celkem má Plsko 60 281 nákaz a 1938 lidí zemřelo.- Francie zaznamenala za posledních 24 hodin nárůst počtu nákaz o 4771 nových případů, o tisíc více než předchozího dne. Úřady ve Francii vyšeřují 266 ohnisek nákazy, nárůst za poslední den o 33. Počet lidí končících v nemocnici je však zatím stabilní. Epidemie se šíří, ale nezhoršuje se. V týdnu od 10. - 16. srpna stoupl počet nákaz o 42 procent, především mezi mladými lidmi. Do nemocnic bylo přijato dalších 228 nových pacientů a 31 lidí zemřelo. Školy ve Francii začnou fungovat od 1. září normálně, ale žáci nad 11 let budou muset nosit roušky. Úřady poskytnou roušky pro učitele, žáci si musí obstarat své vlastní roušky.

- Rusko registrovalo v pátek nových 4870 nákaz, celkem má 946 976 nákaz, což je čtvrté největší množství na světě. Podle úřadů za posledních 24 hodin zemřelo dalších 90 lidí, celkem je údajně počet mrtvých v Rusku 16 189.- V Německu stoupl počet nákaz od čtvrtka o 1427 na 230 048. Počet mrtvých stoupl o 7 na 9260.- Viktor Orbán konstatoval, že od začátku září zpřísní předpisy o přechodu hranic, aby zabránil šíření infekce, vzhledem k tomu, že se počty infekce v zemích sousedících s Maďarskem zvyšují.- Británie uvalila čtrnáctidenní karanténu na osoby vracející se z Chorvatska a z Rakouska.- Druhý americký pracovník zdravotního regulačního úřadu uvedl, že odstoupí, pokud se Trumpova vláda bude snažit prosadit příliš zbrklé používání vakcíny. Peter Marks z americké Food and Drug Administration varoval, že se Bílý dům bude snažit schválit před listopadovými volbami vakcínu, i když nebude bezpečná.- Jižní Korea čelí "velmi vážné situaci", snaží se vystopovat tisíce lidí, kteří se účastnili o víkendu konzervativního shromáždění. Zaznamenala nárůst případů kolem církve, jejíž členové patří k tisícům lidí, kteří se účastnili protivládní demonstrace.- Novozélandská premiérka Jacinda Ardern kritizovala Donalda Trumpa. Uvedla, že je velmi hrdá na výsledky Nového Zélandu v boji proti koronaviru. poté, co Trump lživě tvrdil, že Nový Zéland má s koronavirem vážné problémy. Nový Zéland v pátek zaregistroval 11 nových případů nákazy. "Myslím, že všichni vidí, že Nový Zéland má 11 nových nákaz, zatímco USA více než 40 000 nových nákaz" denně, řekla Ardernová. Dodala: "Usa mají 16 563 nákaz na milion obyvatel. Nový Zéland má 269 nákaz na milion obyvatel." Úmrtnost na koronavirus na Novém Zélandě je 0,45 úmrtí na 100 000 lidí, v USA je to 53,04 úmrtí na 100 000 lidí.- Občané Pekingu mohou poprvé po mnoha měsících vyjít do ulic bez roušky.