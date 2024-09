Izraelské údery si vyžádaly 492 mrtvých, nejvyšší denní počet obětí v Libanonu od občanské války v letech 1975-90

24. 9. 2024

Izrael uvádí, že v eskalujícím konfliktu s Hizballáhem zasáhl 1 300 cílů, zatímco desetitisíce lidí opouštějí své domovy



Libanonské ministerstvo zdravotnictví uvedlo, že po vlně izraelských náletů na údajné cíle Hizballáhu, při nichž bylo zabito nejméně 492 lidí a 1 645 osob bylo zraněno, je v zemi nejvyšší denní počet obětí od konce občanské války v letech 1975-1990.



Desetitisíce lidí prchaly z jiholibanonských měst a vesnic podél hlavní silnice směrem k hlavnímu městu Bejrútu při nejintenzivnějším izraelském ostřelování za téměř rok přeshraničních střetů, sirény se ozývaly také v severoizraelském městě Haifa. Libanonské ministerstvo zdravotnictví uvedlo, že mezi oběťmi jsou „děti, ženy a zdravotníci“.

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu uvedl, že armáda mění „bezpečnostní rovnováhu“ podél severní hranice. „Slíbil jsem, že změníme bezpečnostní rovnováhu, rovnováhu sil na severu - a přesně to děláme,“ řekl izraelský premiér na pondělním bezpečnostním zasedání.



Náčelník generálního štábu Izraelských obranných sil, generálporučík Herzi Halevi, uvedl, že izraelská armáda se připravuje na „další fáze“ v Libanonu s tím, že podrobnosti upřesní později. „V podstatě se zaměřujeme na bojovou infrastrukturu, kterou Hizballáh budoval posledních 20 let. To je velmi významné,“ řekl.



IDF uvedly, že za předchozích 24 hodin zasáhly více než 1 300 cílů Hizballáhu, což je největší útok na tuto militantní skupinu od začátku války v Gaze loni v říjnu, kdy Hizballáh zahájil údery v Izraeli na podporu Hamásu. Izrael rovněž provedl nálety v údolí Beqaa a svůj druhý nálet na Bejrút během jednoho týdne, přičemž podle jeho slov šlo o „omezený“ nálet na jižní předměstí Dahieh. Izraelské sdělovací prostředky uvedly, že cílem útoku byl Alí Karakí, třetí vojenský velitel Hizballáhu, ačkoli skupina uvedla, že se nacházel na bezpečném místě a útok ho nezranil.



Izraelské obranné síly uvedly, že z Libanonu bylo mezitím vypáleno asi 35 raket na izraelskou oblast Safed, přičemž některé dopadly na otevřené prostranství poblíž obce Ami'ad.



Americký prezident Joe Biden, který v úterý vystoupí v hlavní rozpravě Valného shromáždění OSN v New Yorku, prohlásil, že pracuje na uklidnění situace. „Byl jsem informován o posledním vývoji v Izraeli a Libanonu. Můj tým je v neustálém kontaktu se svými protějšky a pracujeme na deeskalaci,“ řekl, když v Bílém domě jednal s prezidentem SAE, šejkem Mohammedem bin Zayedem Al Nahyanem.



Dříve během dne IDF telefonicky varovaly Libanonce v Bejrútu a dalších oblastech, aby se evakuovali ze svých obydlí a vzdálili se od všech budov, v nichž se nacházejí zbraně Hizballáhu.



„Akce budou pokračovat, dokud nedosáhneme našeho cíle vrátit obyvatele severního [Izraele] bezpečně do jejich domovů,“ řekl izraelský ministr obrany Yoav Gallant ve videu zveřejněném jeho úřadem a připravil tak půdu pro dlouhý konflikt, protože Hizballáh slíbil, že bude bojovat dál, dokud v Gaze nebude uzavřeno příměří. „V těchto dnech bude muset izraelská veřejnost projevit klid.“



Silnice vedoucí z jižního Libanonu byly ucpané dopravou, protože lidé prchali před neustávajícím bombardováním, přičemž oblasti, které od loňského roku sloužily jako bezpečné zóny pro vysídlené osoby, se náhle ocitly v hledáčku izraelské armády.



„Letecké údery dorazily až k nám, na předměstí [Tyru]. Jen 100 metrů za [vysídlovacím] centrem došlo k útoku, byly tři,“ řekl Bilal Kashmar, koordinátor ve vysídlovacím centru v jižním městě. Ukázal video, na kterém je vidět oblak kouře stoupající přímo naproti přístřešku, v němž jsou ubytovány stovky rodin.



„Vysídlenci k nám přestali chodit, ti, kteří chtějí utéct, opouštějí jih úplně,“ řekl Kashmar.



V Týru se nacházejí tisíce osob vysídlených v důsledku bojů, neboť město bylo až dosud leteckých útoků z velké části ušetřeno. Před pondělními boji bylo z jižního Libanonu vysídleno více než 110 000 lidí.



„Letecké údery nepřestávají, nálet za náletem. Lidé mají strach,“ řekl Hassan Dabouk, šéf svazu obcí v Tyru.



Na sociálních sítích kolovala videa zřícených budov a bomb padajících z nebe a následných výbuchů, které natáčejícím lidem třásly rukama, jak se lidé snažili sledovat rozsah izraelského tažení. Na jednom videu natáčí řidič, jak po úderu na silnici před ním zaplňuje vzduch kouř. „Zastavte, zastavte, zastavte!“ křičí jeden z cestujících, když se video přeruší.



„Důležité je si uvědomit, že silnice nejsou bezpečné,“ řekl Dabouk. „Od místa, kde se nacházíme [v Tyru], až po Saidu probíhá bombardování. Člověk se musí zamyslet, než v této situaci odjede.“



Lidé s rodinami a přáteli, kteří odjíždějí z jihu, veřejně apelovali na případné volné byty nebo pokoje, kde by mohli ubytovat své blízké. Objevily se spontánní iniciativy na poskytnutí ubytování, jednotlivci shromažďovali výzvy k poskytnutí volných pokojů a ubytovny nabízely pro vysídlené osoby slevy.



„Právě teď sbíráme čísla od lidí, kteří mají kontakty v bezpečných oblastech, v drúzských a křesťanských oblastech,“ řekl Faten Jebai, novinářka z jižního Libanonu. Jebaiová vyzvala ty, kteří nemají kde bydlet, aby se na ni obrátili, protože ona a další dobrovolníci se snaží propojit vysídlené lidi s těmi, kteří jim otevřou své domovy nebo je pronajmou za nízké ceny.



„Více než 80 členů mé rodiny nyní opouští jih, takže hledám nejen je, ale také své přátele a rodinné známé,“ dodala Jebaiová.



Mírový orgán OSN v Libanonu (Unifil) požádal své civilní zaměstnance, aby se v pondělí, kdy se boje na jihu Libanonu vyostřily, „preventivně“ přemístili z jihu Libanonu na sever. Mírové síly OSN a důležitý personál zůstanou na jihu země.



Vydala prohlášení, v němž vyjádřila „vážné obavy o bezpečnost civilistů v jižním Libanonu uprostřed nejintenzivnější izraelské bombardovací kampaně od loňského října“ a vyzvala k deeskalaci.



„Jakákoli další eskalace této nebezpečné situace by mohla mít dalekosáhlé a ničivé důsledky nejen pro obyvatele na obou stranách modré linie, ale i pro širší region,“ uvádí se v prohlášení.



Od začátku války mezi Hamásem a Izraelem vedou izraelská armáda a Hizballáh omezený opotřebovací konflikt.



Stupňující se údery a protiúdery však vyvolávají obavy z totálního konfliktu. Minulý týden explodovaly vysílačky a pagery, které Hizballáh zakoupil pro své členy, a zahynulo 42 lidí a více než 3 000 jich bylo zraněno, a v pátek izraelský úder na předměstí Bejrútu zabil vrchního vojenského velitele Hizballáhu a více než tucet bojovníků, stejně jako desítky civilistů včetně dětí.



V neděli Hizballáh v odvetě za páteční úder vypálil na severní Izrael asi 150 raket, střel a bezpilotních letounů.





Hizballáh konstatoval, že bude v úderech pokračovat v rámci solidarity s Palestinci a Hamásem, další militantní skupinou podporovanou Íránem, zatímco Izrael tvrdí, že je odhodlán vrátit do pohraniční oblasti Izraelce, kteří byli evakuováni v době zahájení raketových úderů.







