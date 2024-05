Izraelský nálet v Rafáhu zabil 35 lidí poté, co Hamás vypálil rakety na Tel Aviv

27. 5. 2024

čas čtení 5 minut



IDF tvrdí, že útok na stany pro vysídlené osoby zasáhl zařízení Hamásu poté, co militanti poprvé po několika měsících vypálili salvu na Izrael



Nejméně 35 lidí bylo zabito při izraelském náletu ve městě Rafáh na jihu Gazy, který zasáhl stany pro vysídlené osoby, uvedli palestinští zdravotníci několik hodin poté, co Hamás poprvé za několik měsíců vypálil na Tel Aviv raketovou palbu.



Záběry z místa nedělního náletu ukazují těžkou destrukci. Izraelská armáda úder potvrdila a uvedla, že zasáhl zařízení Hamásu, kde se nacházeli jeho vysoce postavení členové.



Mluvčí palestinské Společnosti Červeného půlměsíce uvedl, že počet obětí pravděpodobně vzroste, pátrací a záchranné práce ve čtvrti Tal al-Sultan v Rafáhu, asi 2 km severozápadně od centra města, pokračují.



Společnost ujistila, že tato lokalita byla Izraelem označena jako „humanitární oblast“ a nebyla zahrnuta do oblastí, které izraelská armáda nařídila evakuovat na začátku tohoto měsíce.

Útok přišel několik hodin poté, co se ve středomořském pobřežním městě a v celém centrálním Izraeli poprvé od ledna rozezněly sirény po salvě osmi raket, které byly podle Izraelských obranných sil (IDF) vypáleny z oblasti Rafáhu. Schopnost skupiny odpalovat rakety a bezpilotní letouny na izraelské území se během osmi měsíců války neustále snižovala.





Většina raket byla zachycena, ačkoli se objevily zprávy, že dvě ženy utrpěly cestou do krytu lehká zranění. Několik letů z letiště Ben Gurion bylo zpožděno nebo zrušeno.

Představitelé amerických zpravodajských služeb se v pátek v Paříži setkali s izraelskou a katarskou delegací ve snaze vrátit jednání zpět na správnou cestu, ale Hamás zprávy o předběžném pokroku bagatelizoval a v neděli agentuře Reuters sdělil, že skupina od zprostředkovatelů neobdržela nic o nových termínech obnovení rozhovorů, jak informovala izraelská média.







Zdroj v angličtině ZDE

V prohlášení na svém kanálu Telegram dříve v neděli vojenské křídlo Hamásu uvedlo, že rakety byly odpáleny v reakci na „sionistické masakry proti civilistům“. Při izraelských náletech na Rafáh bylo v neděli ráno zabito nejméně pět Palestinců, uvedli první respondenti.Krajně pravicový ministr pro národní bezpečnost Itamar Ben-Gvir reagoval na útok příspěvkem na Twitteru, ve kterém uvedl: „Útok byl proveden na území Izraele: „Rafah! S plnou silou!“Benny Gantz, člen izraelského válečného kabinetu, uvedl: „Dnešní útok z Rafáhu je důkazem, že IDF musí zasáhnout všude, kde je Hamás.“Izrael pokračoval v ofenzivě na nejjižnější část pásma navzdory pátečnímu příkazu nejvyššího soudu OSN zastavit útok, který podle něj zhoršuje již tak „katastrofální“ humanitární krizi na palestinském území.Po téměř devíti měsících nového konfliktu je Rafáh na hranici s Egyptem jedinou částí pásma Gazy, kde se ještě neodehrály pozemní boje, a více než polovina z 2,3 milionu obyvatel území zde před ofenzivou hledala útočiště. Izrael opakovaně prohlásil, že pozemní operace v Rafáhu, kde se podle něj utábořilo vedení Hamásu a čtyři prapory bojovníků, kteří využívají izraelská rukojmí jako lidské štíty, je nezbytná k dosažení „úplného vítězství“ nad touto skupinou.Od začátku tohoto měsíce, kdy Izrael zahájil přesuny na jižní a východní okraj města, bylo nuceno uprchnout asi 1 milion lidí. Zoufale potřebné dodávky pomoci se zastavily, protože hraniční přechod Rafáh a nedaleký Kerem Šalom, přechod pro zboží spojující Gazu s Izraelem, jsou v důsledku prudkých bojů zablokovány. Přes Kerem Šalom mělo v neděli po dohodě s Egyptem vjet do Gazy asi 200 nákladních aut, i když stále nebylo jasné, zda se tam humanitární organizace dostanou.Obyvatelé Džabalíje na severu Gazy dříve v neděli rovněž hlásili pozemní boje. V posledních měsících se Hamásu podařilo přeskupit síly a podnikat útoky v severních a centrálních oblastech území, které jsou údajně pod izraelskou kontrolou.Dlouhodobě hrozící plán Izraele zaútočit na pohraniční město vyvolal intenzivní odpor i u nejvěrnějších spojenců země, jako jsou USA, které uvedly, že přelidněné podmínky v Rafáhu by mohly vést k tisícům civilních obětí. Washington však od zahájení operace znatelně rozostřil své červené linie.í.Několik pokusů o zprostředkování nového příměří po listopadovém týdenním zastavení bojů ztroskotalo. Poslední kolo rozhovorů, které zprostředkovaly USA, Egypt a Katar, se rychle dostalo do slepé uličky poté, co Izrael zahájil útok na Rafáh.