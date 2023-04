Ruská agrese na Ukrajině: Šest mrtvých v Dněpru a Umaně v důsledku pátečních ruských úderů

- Pět lidí, včetně dítěte, zahynulo při útocích v pátek před úsvitem na Ukrajině

Russian cruise missile hit high-rise residential building in Uman. At least 3 people killed, 8 wounded.



Woman and a three-year-old child killed in Dnipro.



Russia attacked Ukraine with wave of cruise missile after midnight. 21 out of 23 shot down. Including 11 over Kyiv. pic.twitter.com/n6r11atL0V